Какой бы весомой ни была региональная поддержка предпринимательства, развитие этого важнейшего сектора экономики невозможно без законодательных преференций на федеральном уровне.

Информацию правительства Тюменской области о реализации государственной программы «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года» депутаты обсудили на очередном заседании комитета по экономической политике и природопользованию регионального парламента.

Программа предполагает комплекс мер административной и бюджетной помощи малому и среднему бизнесу. В 2016 году уточненный объем ассигнований на реализацию её мероприятий составил 415 миллионов 866 тысяч рублей, в том числе за счет средств федеральной казны — 78 миллионов 977 тысяч рублей.

Деньги направлялись на развитие системы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в частности в Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области», что позволило обеспечить возмещение части затрат предпринимателей на оплату процентов по займам. Всего было предоставлено 20 целевых займов на общую сумму 116,9 миллиона рублей. Благодаря этому создано 112 новых рабочих мест и сохранено 1386 рабочих мест. Заемщиками стали предприятия, работающие в сфере бытовых услуг, в пищевой, мебельной промышленности, а также крестьянско-фермерские хозяйства.

Пополнялся и фонд микрофинансирования. В 2016 году максимально возможная сумма микрозайма, выдаваемого на срок до 36 месяцев, была увеличена с 1 до 3 миллионов рублей. Всего за минувший год предприниматели получили 330 микрозаймов на общую сумму 292,8 миллиона рублей. Средняя процентная ставка составила 13,6 процента. Микрозаймы предоставлялись на развитие производства, сферы услуг, общественного питания, торговли. Около 80 процентов заемщиков — предприятия из сельской местности.

В рамках работы по созданию условий для повышения объема выпуска конкурентоспособной продукции малого и среднего предпринимательства, продвижения её на внутреннем и внешнем рынках бизнесменам предоставлялась государственная поддержка в форме субсидий. Они шли на возмещение части затрат на первый взнос и платежи по договорам лизинга. Кроме того, из регионального бюджета выделялись субвенции на компенсацию части расходов организациям и частным предпринимателям, осуществляющим доставку товаров первой необходимости и оказывающим социально значимые виды бытовых услуг в 298 населенных пунктах, расположенных на труднодоступных территориях.

— Как сказано в информации правительства, в прошлом году предпринимателям выдано 330 микрозаймов, — обратился к заместителю губернатора Тюменской области Вадиму Шумкову либерал-демократ Михаил Селюков. — Есть ли просроченная задолженность по этим займам, и насколько в целом эффективна такая мера поддержки?

— Просроченная задолженность — в пределах 5 процентов, то есть не превышает среднебанковской, — подтвердил Вадим Михайлович. — Что касается потребности в микрозаймах. Сегодня предпринимателям предлагается несколько продуктов в рамках существующей системы. В нынешнем году введен новый заём — инновационный. Он выдается на три года под три процента годовых. К сожалению, кредитные учреждения, в том числе государственные, с предпринимателями работают крайне слабо. Потому и микрозаймы очень востребованы у тех субъектов, которым по большому счету больше негде взять денег.

Единоросса Евгения Макаренко интересовало: стал ли придорожный сервис более привлекательным для инвесторов?

Оценивая положение дел в этой сфере, Вадим Шумков напомнил о главной проблеме, которая сегодня тормозит её развитие как на территории Тюменской области, так и по всей стране. С 2012 года, согласно новым требованиям федерального законодательства, субъекты малого и среднего бизнеса, занимающиеся придорожным сервисом, должны за свой счет возводить съезды с автомагистралей к своим объектам. Но бизнесменам невозможно в одиночку осилить подобное строительство. В среднем его стоимость — от 8 до 12 миллионов рублей.

В нашей области только в 2016-м за счёт бюджетных средств построены съезды к восьми объектам, примыкающим к федеральным трассам. Всего же помощь получили около двух десятков предпринимателей. В 2017 году намечается строительство съездов-разъездов еще к пяти объектам.

По словам заместителя губернатора, региональные власти ведут активный диалог с «Росавтодором» в поисках компромиссного решения проблемы возведения подъездных путей к придорожным гостиницам, кафе, автомастерским.

— На предыдущем заседании комитета уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области госпожа Невидайло сообщила о том, что наблюдается уход мелкого бизнеса в другие субъекты Федерации, — напомнил коллегам единоросс Владимир Ульянов. — Налоговая служба эту информацию не поддержала. Какова истинная картина за первый квартал нынешнего года?

— Истина, как всегда, посередине, — заметил Вадим Шумков. — Поскольку глава государства поручил не увеличивать размер налогов, налоговая служба сделала упор на собираемости платежей. Отсюда — не очень приятные вопросы в адрес предпринимателей, в том числе застарелые, трёх-пятилетней давности. В результате некоторые бизнесмены попросту снимаются с места и встают на учёт в Москве. Видимо, надеются: город большой и налоговики доберутся до них не скоро. Аналогичная картина — по всей России. По этому поводу на совете при губернаторе состоялся отдельный разговор. Мы предложили налоговой службе оптимальный формат урегулирования спорных тем с предпринимателями.

В большей степени, нежели имеющийся небольшой отток бизнесменов в другие регионы, Вадима Шумкова беспокоит замедление темпов регистрации новых предпринимательских субъектов, которое тоже фиксируется по всей стране.

— С 2012-го по 2017 год, — заявил он, — мы зафиксировали как минимум семь крупных ухудшений финансовой ситуации по малому и микробизнесу. Начиная с увеличения налоговых, неналоговых сборов и заканчивая инициативой по установке онлайн-касс. Никто не спорит, инициатива прекрасная, но было бы целесообразно отложить её до лучших времен. По нашим подсчётам, онлайн-кассы обойдутся предпринимателям региона в миллиард рублей. Не та сейчас ситуация для подобных расходов.

Отвечая на вопрос члена фракции «Справедливая Россия» Сергея Морева о целях программы, рассчитанной до 2020 года, заместитель губернатора назвал несколько ключевых показателей: количество субъектов малого, среднего бизнеса и их работников, а также оборот продукции.

Оборот продукции за 2016 год составил 106,7 процента, по сравнению с 2015-м среднесписочная численность занятых в этом секторе экономики — 105,4 процента. Показатель роста количества предприятий чуть скромнее. Несмотря на активную поддержку региона, многие потенциальные бизнесмены пессимистически оценивают реальные возможности для открытия и развития собственного дела…