Благодаря весомой господдержке Тюменская область занимает лидирующие позиции в Уральском федеральном округе по урожайности зерновых, картофеля и овощей.

На очередном заседании комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы депутаты обсудили информацию правительства об исполнении регионального бюджета за 2016 год, а также за первый квартал текущего года. Как сообщила заместитель губернатора, директор областного департамента финансов Татьяна Крупина, в отчетном периоде на господдержку агропромышленного комплекса, развитие земельных отношений и ветеринарной службы израсходовано более 5,75 миллиарда рублей, что составляет 97 процентов от плановых назначений. Для сравнения: в прошлом году в отрасль было вложено пять миллиардов бюджетных рублей.

В развитие животноводства направлено около 1,7 миллиарда рублей. Строились и модернизировались животноводческие комплексы в Голышмановском, Юргинском, Исетском и других муниципальных районах. Закуплено более 170 единиц нового технологического оборудования и 2345 голов племенных высокопродуктивных животных. Благодаря бюджетной поддержке по итогам года обеспечен рост производства мяса скота и птицы.

Тамара Казанцева

руководитель фракции КПРФ:

— Личным подсобным хозяйствам, специализирующимся на производстве молока, необходима более действенная поддержка.

Более двух миллиардов рублей получили тюменские растениеводы. Традиционно субсидировались затраты сельхозпредприятий по приобретению минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, семян. Приобретено 325 единиц сельскохозяйственной техники. В деревне Нариманово Тюменского района завершено строительство тепличного комбината «Тюмень-Агро» общей площадью 16 гектаров закрытого грунта.

В прошлом году существенно увеличились площади посевов зерновых и зернобобовых культур, посадки картофеля и овощей открытого грунта. Полностью обеспечена потребность животноводческих хозяйств в кормах, в необходимых объемах заготовлен семенной материал.

— По урожайности зерновых картофеля и овощей мы занимаем лидирующие позиции в Уральском федеральном округе, — подчеркнула Татьяна Крупина.

Кроме того, почти миллиард бюджетных рублей тюменские сельхозпроизводители получили в виде субсидий на возмещение процентов по банковским займам. Общий объем кредитных средств, привлеченных в Тюменский агропром, превысил 30 миллиардов рублей.

Для стимулирования малых форм хозяйствования и дальнейшего развития сельскохозяйственной потребительской кооперации выделено 140 миллионов рублей. Благодаря бюджетной поддержке в регионе ежегодно увеличиваются объемы закупа молока, мяса и овощей, выращенных в личных подсобных хозяйствах сельских жителей.

Более 300 миллионов рублей израсходовано на улучшение жилищных условий молодых специалистов и молодых семей, проживающих в сельской местности. Социальные выплаты получили 226 участников федеральной целевой программы «Социальное развитие села». На мероприятия по обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия направлено 114 миллионов рублей.

Юрий Конев

заместитель председателя комитета, член фракции «Единая Россия»:

— Следует более избирательно подходить к тем, кому мы помогаем бюджетным рублем. И если мы помогаем предприятиям молочной переработки, то и закупочная цена молочного сырья должна быть справедливой, и отношение к поставщикам соответствующее. Предприятия, которые пользуются поддержкой регионального бюджета, не должны забывать об интересах области и ее жителей.

В рамках межрегиональной программы «Сотрудничество» предоставлялись субсидии на затраты по вылову малоценных и хищных видов рыбы, а также доставку продукции ямальских сельхозпроизводителей на потребительский рынок юга Тюменской области.

Депутаты, в целом положительно оценив работу правительства, все же выразили обеспокоенность состоянием дел по отдельным направлениям развития сельскохозяйственной отрасли. В частности, единоросс Николай Бабин поинтересовался, сколько средств выделено на завершение уже набившего оскомину долгостроя — рыборазводного комплекса на озере Волково в Тобольском районе.

По словам заместителя губернатора, директора областного департамента агропромышленного комплекса Владимира Чейметова, в прошлом году на эти цели было направлено около 15 миллионов рублей. Правда, израсходованы они были не на строительно-монтажные работы, а на корректировку проектно-сметной документации.

Руководитель фракции КПРФ в областной Думе Тамара Казанцева считает, что личным подсобным хозяйствам, специализирующимся на производстве молока, необходима более действенная поддержка.

— Кооперативы, которые принимают молоко у населения, рассчитываются с людьми неполным рублем! — заявила Казанцева. — Особенно много жалоб поступает из Абатского района. С другой стороны, недостаточно средств выделяется и самим кооперативам.

— Все стратегические бюджетные обязательства выполнены, — высказал свою точку зрения заместитель председателя областной Думы единоросс Виктор Рейн. — Преференции и льготы, которые предоставляются тюменским аграриям, реально работают.

— По всем государственным программам, которые курирует наш комитет, уровень исполнения бюджетных обязательств выше предыдущего года, – поддержал коллегу заместитель председателя комитета, член фракции «Единая Россия» Юрий Конев. — Что же касается господдержки, следует более избирательно подходить к тем, кому мы помогаем бюджетным рублем. И если мы помогаем предприятиям молочной переработки, то и закупочная цена молочного сырья должна быть справедливой, и отношение к поставщикам соответствующее. На переработчиков завязано огромное количество людей, особенно работающих в личных хозяйствах. Сегодня «Золотые луга», например, платят за литр молока 15 рублей, тогда как договаривались о цене не ниже 20 рублей. Есть заводы, которые по тем или иным причинам вообще отказываются принимать молоко от подсобных хозяйств. Предприятия, которые пользуются поддержкой регионального бюджета, не должны забывать об интересах области и ее жителей!

— У меня есть только одно пожелание по текущему 2015 году, — добавил в свою очередь председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин. — Чтобы бюджетная поддержка отрасли не снижалась и способствовала дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Тюменской области. Что же касается ценообразования в молочной отрасли, хотел бы поддержать Тамару Николаевну Казанцеву. Этот вопрос следует держать под особым контролем.