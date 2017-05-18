«Atlas Global» станет первой иностранной авиакомпанией, выполняющей регулярные рейсы из аэропорта Рощино. Турецкий авиаперевозчик предлагает тюменцам не только полёты в Стамбул, но и удобные стыковки по Европе и Азии.

Тюмень для «Atlas Global» не в новинку. Её самолёты уже вывозят наших земляков в Анталью. Правда, чартерами. И вот теперь запускается круглогодичный регулярный международный рейс — в Стамбул.

Джем Курекчи, директор «Atlas Global» по маркетингу в России, во вторник вечером устроил презентацию нового международного рейса. В расписании турецкого авиаперевозчика Рощино станет 63-м пунктом назначения. Наряду с Парижем и Лондоном, Амстердамом и Цюрихом, Копенгагеном и Стокгольмом.

Через аэропорт имени первого президента Турецкой Республики Мустафы Ататюрка тюменцы благодаря удобным стыковкам смогут с комфортом и минимальными издержками добраться не только в европейские столицы, но и Милан, Львов, Запорожье, Харьков, Гамбург, Дюссельдорф, Медину. А также на курорты турецкого Средиземноморья, включая и Анталью, и менее раскрученные среди россиян Бодрум, Измир, Адану. И это далеко не предел. «Atlas Global», сопоставимая по объёмам перевозок с нашим «UTair», активно развивает маршрутную сеть. В ближайшее время парк авиакомпании пополнят ещё восемь новеньких лайнеров семейства «Airbus».

В отличие от многих российских авиаперевозчиков, пытающихся вбить в самолёт максимум кресел и экономящих даже на чае, турки предлагают на борту обслуживание по столь любимой россиянами системе «All inclusive». С горячим питанием и спиртными напитками. Плюс 30 килограммов багажа. Даже в экономическом классе. Причём за весьма демократичную цену билета. По признанию Джема Курекчи, каждый пассажир для них является не просто клиентом, а желанным гостем. Восточная психология!

«Atlas Global» в значительной степени рассчитывает и на перевозку своих соотечественников. На наших стройках трудятся тысячи турецких рабочих, возводя, в частности, крупнейший на планете «Запсибнефтехим». До сих пор все они вынуждены были летать домой самолётами «Аэрофлота» через Шереметьево.

«Atlas Global» приходит в Россию всерьёз и надолго. Из Тюмени в Стамбул рейсы будут выполняться пока трижды в неделю, а при стабильной загрузке их частота может быть увеличена. Всего же регулярные полёты начинаются сразу в девять российских городов. Джем Курекчи вчера улетел в Волгоград, оттуда направится в Челябинск. А после проведённых презентаций намерен временно обосноваться в Тюмени, сняв здесь квартиру. Свой выбор он объясняет тем, что наш город среди прочих более всего пришёлся ему по душе.