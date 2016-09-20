Завершились молодёжные парламентские слушания, организованные во всех регионах страны по инициативе молодёжного парламента при Государственной Думе.

В Тюмени они проходили с 12 по 15 мая на шести площадках и касались социально, политически и экономически важных тем. Экспертами дискуссионных площадок выступили депутаты Тюменской областной Думы, представители исполнительных органов власти, государственных ведомств, силовых структур, правозащитных институтов, предприниматели, педагоги…

Молодые люди — от 14 до 35 лет — обсудили вопросы, которые касаются формирования системы ценностей и мировоззрения, укрепления статуса молодой семьи, здорового образа жизни и культуры безопасности, условий для самореализации в социально-экономической сфере. Речь шла о создании информационного поля возможностей для реализации потенциала молодежи, институтов формального и неформального образования, а также появлении нового поколения российской интеллектуальной и культурной элиты.

Заместитель председателя Тюменской областной Думы Виктор Рейн на итоговой встрече с участниками слушаний отметил, что реализация программ для молодежи – вопрос особенно актуальный. Идет работа над федеральным законом о молодежной политике. Тюменская область считается одной из самых благополучных в стране в сфере реализации молодежной политики. Однако наш региональный закон также требует доработки. В нем пока обозначены только направления развития, определяющие точки в реализации молодежной политики. Поэтому то, о чем говорили юноши и девушки на дискуссионных площадках, для работы законодателей бесценно.

308 тысяч человек – молодёжь 14-29 лет. Это 21,17% от общей численности населения Тюменской области.

Высказанные тюменцами предложения будут озвучены на молодежных парламентских слушаниях в Москве, где обсудят инициативы со всей страны. Представителем от Тюменской области станет депутат регионального парламента, координатор палаты молодых законодателей в УрФО Ольга Швецова. По её мнению, сегодня очень важно наладить тесное взаимодействие между молодежью и властью. Ольга Владимировна подчеркнула, что парламентарии всегда готовы участвовать в молодежных проектах и обсуждать важные для молодых людей темы. К примеру, рассмотреть вопросы развития формального и неформального образования.

Мариета Матевосян, председатель общественной молодёжной палаты при Тюменской областной Думе, убеждена, что власть в Тюменской области открыта для работы с молодым поколением. Она призвала юных коллег более активно участвовать в общественной жизни.

В утвержденную в Тюмени резолюцию молодежных парламентских слушаний о состоянии молодежной политики в Российской Федерации вошли рекомендации участников каждой из дискуссионных площадок. Они будут направлены в адрес федерального молодежного парламента. Парламентские слушания, посвященные молодежной политике, состоятся в Государственной Думе 23 мая.