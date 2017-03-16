В Тюменской области официально стартует летний спортивный сезон.

День открытия спортивного летнего сезона — такой спортивный праздник отныне ежегодно будет проводиться в нашем регионе. В 2017-м его мероприятия намечены на период с 18 по 20 мая. В эти даты в разных уголках Тюменской области пройдут крупные турниры под открытым небом. Они предназначены как для профессионалов, так и для любителей. Погода уже радует своим теплом, а значит, можно смело выходить из спортивных залов.

Одним из крупнейших мероприятий этих дней станут всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут». Их 20 мая примет центр зимних видов спорта «Жемчужина Сибири». Ожидается, что в увлекательных стартах на свежем воздухе примут участие около двух тысяч жителей Тюмени и Тюменского района, распределенных по восьми возрастным группам среди девушек, юношей, мужчин и женщин. Старт намечен на 12 часов, а за 60 минут до этого начнется концертная программа.

Также в эти дни пройдут фестиваль туристов и путешественников Тюменской области «Одиссея-2017» на спортивно-оздоровительной базе «Олимпия», открытый чемпионат и первенство региона по конному спорту в Боровском, открытый чемпионат Тобольска по маунтинбайку. А в других муниципалитетах будут развернуты различные площадки на открытом воздухе, где пройдут турниры по всевозможным командным и личным видам спорта.