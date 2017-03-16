В эти выходные в Екатеринбурге пройдёт один из крупнейших международных турниров по дзюдо в 2017 году — «Большой шлем». Столица Урала приняла эстафету у Тюмени, организовывавшей аналогичные соревнования три года кряду.

Этапы турнира «Большой шлем» проходят пять раз в году в разных уголках нашей планеты. Неизменно один из них достается России. В предыдущем олимпийском цикле, когда соревнования принимала Тюмень, нашей стране доставался не самый удобный в календарном плане этап. Он проводился в июле перед чемпионатом мира, из-за чего не всегда собирал сильнейших спортсменов. Уральцам повезло чуть больше. Их турнир состоится 20-21 мая во Дворце игровых видов спорта.

Ожидается, что его участниками станут 310 человек из 36 стран. 20 мая на татами выйдут представители семи легких весовых категорий, 21 мая сильнейших определят тяжеловесы. Перенос турнира в календаре не сильно повлиял на качественный состав участников. О своем желании выступить в Екатеринбурге заявили всего один лидер мирового рейтинга и несколько вторых номеров.

Честь сборной России на домашнем татами будут отстаивать 54 спортсмена. В их числе пять представителей Тюменской области. Самой титулованной из наших представителей будет олимпийский призер Наталья Кузютина (до 52 кг). Компанию ей составят медалисты международных турниров «Большой шлем» и «Гран-при» Дарья Давыдова (до 63 кг) и Яна Дибрина (до 70 кг), а также Айгуль Куценко (до 57 кг), более известная по девичьей фамилии Таштимирова. В мужских соревнованиях выступит Арби Хамхоев (до 73 кг).