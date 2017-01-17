Около десяти тонн гуманитарной помощи собрали тюменцы пострадавшим от паводка жителям Северо-Казахстанской области и города Ишима.

Акция проведена Координационным советом национально-культурных объединений Тюменской области совместно с Национально-культурной автономией казахов Тюменской области.

— Мы не могли оставаться в стороне, увидев разрушительные кадры стихии, которая разыгралась у наших соседей в Северо-Казахстанской области. Друг познается в беде. Традиции взаимопомощи всегда были сильны и в Сибири, и в Казахстане. Мы бросили клич, а когда приступили к сбору гуманитарной помощи, большая вода пришла и в наш регион, затопило окрестности города Ишима. Это подкорректировало планы и отодвинуло выезд гуманитарной колонны на несколько дней, — рассказал президент Национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев.

На призыв о помощи пострадавшим от водной стихии откликнулись в первую очередь предприниматели Тюмени. О желании внести свой вклад в благое дело также заявили руководители ряда предприятий в городах Ялуторовск и Заводоуковск, которые находятся по маршруту движения колонны. Одну часть гуманитарного груза уже доставили пострадавшим от паводка в Ишиме, другую привезли в Петропавловск.