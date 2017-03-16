Сегодня в нашей стране проходит всероссийская акция «На работу — на велосипеде!»

Мероприятие уже можно назвать традиционным. Оно проходит при поддержке Министерства транспорта Российской Федерации. Акция направлена на то, чтобы показать, что вопреки существующим стереотипам велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой в современном городе. Присоединиться к ней может любой желающий. Для этого достаточно достать с балкона велосипед и отправиться на нем к своему офису, забыв на день об автобусах и личных авто.

Теперь по инициативе Минтранса акция будет проводиться дважды в год. В этом году официальным велоднем также будет 22 сентября.

Как сообщают организаторы, участниками акции 19 мая станут сотни тысяч россиян — к массовому движению присоединятся жители более 50 городов. Активно призывает отправиться на работу на велосипеде официальный сайт администрации Тюмени. По его информации, сейчас около 200 тысяч тюменцев имеют двухколесный транспорт. Для их удобства в этом году планируется построить более 9 километров велодорожек. Это значительно расширит существующую сеть общей протяженностью в 38 километров.

Также поддержат акцию жители разных городов Югры и Ямала. На официальном сайте зарегистрировались велосипедисты Салехарда, Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.