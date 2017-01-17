Пожалуй, в этом году международный конгресс «Кардиология на перекрёстке наук», который пройдёт в Тюмени с 24 по 26 мая, как никогда оправдывает своё название.

Проблемы кардиологии ведущие российские и зарубежные исследователи рассмотрят в тесной взаимосвязи с онкологией, генетикой, психиатрией, неврологией… Как сообщает организатор — Тюменский кардиологический научный центр, основная идея нынешнего конгресса заключается в презентации мультидисциплинарного подхода к профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых и других сопутствующих заболеваний. Участники познакомятся с возможностями крупнейшего в России Томского национального исследовательского медицинского центра (НИМЦ), который создан в 2016 году по инициативе Федерального агентства научных организаций.

Сегодня в его состав входят томские академические институты медицинского профиля, в том числе Тюменский кардиологический научный центр. Благодаря объединению крупных институтов и интеграции научного потенциала проводятся исследования от «гена до поведения человека», растут наукометрические показатели, количество патентов, диссертаций, грантов, внедренных разработок. Особое внимание ученые Томского НИМЦ уделяют превентивной медицине, когда заболевания выявляются на ранних стадиях, — это позволяет назначать своевременное лечение и избегать тяжелых осложнений.

На предстоящем конгрессе каждый институт представит свои достижения и разработки, в научной программе — лекции и доклады ведущих кардиологов, онкологов, генетиков, акушеров и гинекологов, психиатров, фармакологов.

«Наш конгресс — это уникальная площадка для обмена опытом, где можно напрямую пообщаться с учеными мирового уровня. Мы всегда рады приветствовать коллег у нас в кардиоцентре, на нашей тюменской земле, многие лекторы приезжают уже не в первый раз», — отмечает директор Тюменского кардиологического научного центра, профессор, заслуженный деятель науки РФ Вадим Кузнецов.

В числе наиболее интересных и инновационных тем лекций — трансляционная медицина, позволяющая внедрять достижения фундаментальной науки в клиническую практику для решения конкретных проблем. Известный в России и за рубежом ученый, академик РАН Валентин Попов (Томск) представит собственные изобретения и технологии, которые были созданы от идеи до воплощения. Постоянные участники с нетерпением ждут и выступлений ведущих генетиков: академика РАН Валерия Пузырева (Томск), профессора Михаила Воеводы (Новосибирск), которые не просто изучают механизмы возникновения заболеваний, но и ищут возможности влиять на некоторые из них с помощью методов генной инженерии.

Тюмень посетят известные во всем мире российские ученые, академики РАН Евгений Чойнзонов, Ростислав Карпов, Валерий Пузырев (Томск). Новейшие научные исследования и медицинские разработки также представят ведущие ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Хабаровска, Кемерово — всего более 50 лекторов.

О зарубежных исследованиях в медицине расскажут руководитель кафедры и отделения кардиологии Медицинского университета Лодзи, главный редактор «Польского журнала кардиологии», профессор Ярослав Каспжак (Польша); руководитель отделения сердечно-сосудистых заболеваний Института кардиологии больницы Фундени, профессор Йоан Мирча Коман (Румыния); руководитель отделения кардиологии Института клинической и экспериментальной медицины, профессор Джозеф Кауцнер (Чехия), Кузнецова Татьяна Владимировна, доцент научного отдела гипертонии и эпидемиологии отделения сердечно-сосудистых наук Университета Левена (Левен, Бельгия) и другие.

За восемь лет международный конгресс в Тюмени завоевал интерес большой представительной аудитории. Каждый год познакомиться с новостями в науке и медицине сюда приезжают около 1000 человек — это врачи из Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Пермского края и других регионов России.