В чём смысл программы по обеспечению жильём малоимущих граждан? Этим вопросом задались депутаты Тюменской городской Думы на майском заседании комиссии по бюджету, налогам и финансам.

Очередь должна двигаться!

Темой заинтересовались Юрий Коновалов и Мурат Тулебаев в ходе рассмотрения вопроса об исполнении городского бюджета за минувший год.

Было распределено всего 17 квартир. При том, что в очереди на улучшение жилищных условий 1,5 тысячи тюменцев! В 2016 году эта строка бюджета была обеспечена 8 миллионами рублей, что на 2 миллиона рублей меньше показателей предыдущего года, суммы хватило на приобретение трех квартир.

— 8 миллионов рублей на решение жилищного вопроса для малоимущих горожан — это крайне мало. В бюджете на 2018 год необходимо увеличить сумму. Прошу запротоколировать мое предложение, — высказался Юрий Коновалов.

Коллегу поддержал Мурат Тулебаев:

— В чем смысл такого финансирования? Просто сказать, что мы занимаемся этой проблемой, определить социальную направленность бюджета? Поддерживаю предложение о необходимости серьезнее отнестись к этому вопросу в бюджете на 2018 год. Очередь должна двигаться!

Мурат Тулебаев: «Давайте покажем, сколько реально сегодня получает народ».

Начальники отдельно, работники отдельно

Дискуссионной стала и другая тема, которая, по мнению депутатов, вводит горожан в заблуждение. Речь идет о так называемой среднемесячной зарплате тюменцев. В информации, которую получили на руки участники публичных слушаний (состоялись 11 мая) по исполнению городского бюджета за 2016 год, написано, что эта цифра равна 50 тысячам 596 рублям.

— Второй день ко мне на прием приходят избиратели и спрашивают: в какой сфере работают эти счастливчики?! Помогите, мы не можем найти такую работу! — передал возмущение горожан Тулебаев.

Ирина Богинская, заместитель главы администрации города, напомнила, что данные предоставляют органы статистики. Вычисления просты: если, например, руководитель получает 100 тысяч рублей, а работник — 20, то среднемесячная как раз и будет равна 50 тысячам рублям. На что депутат предложил ввести отдельные графы: среднемесячная зарплата руководителей и среднемесячная зарплата простого работника.

— Поймите: такими цифрами вы только злите людей! — убеждал Мурат Тулебаев. — Вы ссылаетесь на статистику, а отвечать за эти данные перед людьми должны депутаты! Давайте покажем, сколько реально сегодня получает народ.

Андрей Пилипчук, директор городского департамента финансов и налоговой политики, согласился с замечанием:

— Мы поработаем над этим и предоставим более понятную информацию.

Депутат Алексей Чирков продолжил тему несоответствия:

— Когда слушаешь информацию об исполнении бюджета, создается такое благостное впечатление… Но обращения граждан показывают, что в реальной жизни все происходит по-другому. Из отчёта не видно, может быть, бизнес из последних сил платит налоги? Нам нужно внимательнее отнестись к тому, как себя чувствует бизнес…

Юрий Коновалов: «8 млн рублей на решение жилищного вопроса для малоимущих — это крайне мало».

Мелочь, а неприятно

Юрий Коновалов сделал еще одно замечание по исполнению бюджета 2016 года:

— На выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим в бюджете было запланировано 30 миллионов рублей. Реальные расходы составили 22 миллиона рублей. Просчет равен 8 миллионам рублей — это говорит о браке при планировании бюджета. Прошу разобраться, ведь это не те расходы, которые сложно четко спланировать.

Мурат Тулебаев (уже не в первый раз) обратил внимание на вопрос о ремонте квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. В 2016 году эти расходы выполнены на 74%. Обычно чиновники объясняют неполное выполнение показателей тем, что работы носят заявительный характер: мол, есть заявление на ремонт — его выполняют…

— Должна быть налажена коммуникация! Необходимо провести мониторинг: кому из ветеранов требуется ремонт? Это можно сделать с помощью телефонных звонков либо при личном визите. Не надо ждать, когда вам принесут заявление, — отметил Тулебаев.

Его коллега Динар Абукин резонно заметил, что депутаты тоже могли бы помочь сформировать список нуждающихся в ремонте, ведь они хорошо знают (должны знать) своих избирателей, в том числе и сколько среди них ветеранов Великой Отечественной войны.

В целом же, по мнению депутатов, бюджет ушедшего года исполнен вполне достойно, за редким исключением более качественным становится и процесс планирования. Общую картину портят мелкие недостатки. Например, рассказал Юрий Коновалов, на улице Садовая, 121а и 121б отлично отремонтировали и благоустроили дворовую территорию. Видно, что средства бюджета потрачены не зря. Рады и детвора, и взрослые. Но попробуйте попасть во двор! Пешеходная дорожка постоянно залита водой.

Депутат Александр Чепик привел свой пример: жители улицы Кутузова не первый год просят отремонтировать дорогу. В этом году им пообещали провести ямочный ремонт. Но разве можно провести ямочный ремонт на грунтовой дороге?