В одном из предыдущих номеров «ТИ» мы уже рассказывали о дискуссиях, разгоревшихся на последнем заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа —Югры по ряду вопросов. Не обошлось без дискуссии и после прозвучавшего доклада о защите прав и свобод югорчан.

И один процент значим!

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова почти час занимала трибуну. И хотя все высказывающиеся народные избранники в унисон хвалили качественный доклад и профессиональную работу омбудсмена в 2016 году, нашлось о чем поспорить.

Обсуждали эффективность взаимодействия с федеральными органами власти в части продвижения законодательных инициатив, нужных Югре в практическом применении. Камнем преткновения стали случаи защиты трудовых прав работников предприятий-банкротов. Действующее российское законодательство практически легально позволяет собственникам применять различные схемы преднамеренного банкротства с целью создания условий для неплатёжеспособности предприятий и, как следствие, невыплаты заработных плат.

— Одной из мер пресечения нарушений трудовых отношений могло бы стать запрещение перерегистрации и реорганизации предприятий в любой форме, изменений его статуса, при наличии задолженности по зарплате до её ликвидации, — заявила Наталья Стребкова. — Положение работника может поменяться в лучшую сторону и при условии законодательно установленного права работников на первоочередное взыскание задолженности по заработной плате.

Омбудсмен обратилась к депутатам с предложением подключиться к работе над созданием законодательной инициативы. Ей возразил справедливоросс Михаил Сердюк.

— Любая попытка законодательной инициативы от Думы округа не будет рассмотрена: один-два процента инициатив субъектов принимаются. Надо нацеливаться на действия, которые могут привести нас к достижению цели. Если мы сейчас начнём инициировать фонд страхования зарплат, о котором было сегодня сказано, федеральные органы на это не пойдут. И так стараются урезать все возможные расходы, да и бизнес, честно говоря, обложен страхованием. Считаю, что надо прибегать к помощи представителей от округа в Федеральном Собрании, Совете Федерации и Госдуме. Эти люди имеют право законодательной инициативы. И это наиболее короткий и эффективный путь.

Наталья Стребкова настаивала на своей точке зрения.

— Капелька по капельке — будет океан. И ваш один процент будет значим.

Опасная зона

Ещё одна беда — зоны ФСИН России, размещённые на территории региона. Тюрьмы и колонии, находящиеся в автономии, пользуются недоброй славой по стране: высок уровень заболеваемости социально опасными болезнями, низок уровень содержания. Нет достаточной трудозанятости заключённых и, как следствие, их нормальной социальной адаптации по окончании сроков. Михаил Сердюк, вновь взяв слово, ратовал за организацию экономического сотрудничества с колониями. По его словам, в округе действует программа, стопроцентно датирующая зарплату заключённых из бюджета региона, а работодатели этим практически не пользуются.

— Если бы на это обратили внимание власти, мы добились бы достаточно хорошего экономического эффекта. Заключённый в колонии получает трудовой навык и квалификацию. Колония обеспечена работой. После выхода людей берут на работу. А сегодня большинство из них остаётся здесь и возвращается к старому промыслу. Человека, не обеспеченного работой, тянет в экстремизм, воровство, но не к нормальным делам, — убежден депутат.

Пугают и показатели заболеваемости туберкулёзом в югорских зонах. В 2016 году — 3 135 случаев на 100 тысяч населения, что практически в два раза выше итогов 2015 года, сообщила уполномоченный по делам человека в Югре. Для сравнения: в гражданском здравоохранении ХМАО этот показатель составляет 80,4 случая на 100 тысяч населения. Кроме того, уже отмечено, что после «отсидки» освобождённые остаются в городах и населённых пунктах округа, по железной дороге курсируют из одного района автономии в другой, заражая здоровое население. Самыми уязвимыми в этом ключе являются дети. При этом фтизиатры Ханты-Мансийского противотуберкулёзного диспансера утверждают, что болеют далеко не только незащищённые категории граждан ХМАО.

Депутат от «Единой России» Руслан Проводников, представляющий коренное малочисленное население округа, выступая, отметил: среди населения аборигенов, занятых традиционными формами хозяйствования, процент заражённых палочкой Коха также велик. В дискуссию вступила вице-спикер Думы Югры, глава окружного отделения партии «Единая Россия» Наталья Западнова:

— Это очень сложная, давняя проблема, и для того, чтобы её решить, понадобится огромное количество средств. Поскольку именно в наших зонах находятся люди, больные туберкулёзом в последней и предпоследней стадиях. Ситуация осложняется тем, что это больные с целым букетом заболеваний: туберкулёз, ВИЧ-инфекция, другие болезни. Каждый год для таких больных необходимо менять препараты, которыми их лечат. Это дорогостоящие антибиотики нового поколения. Естественно, никто этих денег не выделяет. По большому счёту, вопрос нужно ставить о том, чтобы зоны федеральной системы исполнения наказаний на территории Югры были закрыты.

Наталья Стребкова высказала надежду, что депутатский корпус обязательно вернётся к обсуждению этой острой проблемы.

Всего на апрельском заседании Думы было рассмотрено 25 вопросов. Когда парламентарии соберутся в очередной раз, пока не определено. Возможно, майского заседания не будет и депутаты встретятся уже в июне.