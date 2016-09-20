Четыре законопроекта, внесённых на майское заседание комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, депутаты вернули на доработку.

Автор законотворческих инициатив — депутат от ЛДПР Глеб Трубин. Одно из его предложений представляет собой поправку в региональный закон «О дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей». Понятие «продукция, не рекомендуемая ребенку для использования до достижения им возраста 18 лет» депутат предложил дополнить «аудио- и видеопродукция, иная продукция, размещенная в сети Интернет, содержащая информацию, пропагандирующую насилие и жестокость, а также способствующую совершению самоубийств и причинению иного вреда их здоровью». Оценив законопроект, специалисты правового управления, управления по экономике и финансам и областного правительства заключили, что документ «может быть рекомендован к рассмотрению Думой после доработки». Однако депутаты приняли решение вернуть проект автору на доработку. На что Трубин заметил, что такое решение является нарушением регламента: при положительных заключениях документ принимают в первом чтении, а затем продолжают работу над его совершенствованием. «Предлагаю не возвращать, а принять в первом чтении», — заключил депутат. Но большинство членов комитета проголосовали за то, чтобы вернуть документ.

Такая же участь постигла и другие законотворческие инициативы либерал-демократа. Областной закон «О физической культуре и спорте» Трубин предложил пополнить двумя статьями: одна бы закрепляла право увековечивать память выдающихся спортсменов и тренеров Тюменской области (в названиях населенных пунктов, улиц, площадей и т.п.), другая — подразумевала борьбу с допингом в спорте. Еще одну поправку депутат инициировал внести в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», дополнив одну из его статей понятием «социальная сеть» и установив отсылочную норму права «об ответственности за создание социальной сети, деятельность которой сопряжена с насилием над гражданами или иным причинением вреда их здоровью».

Вице-губернатор Сергей Сарычев порекомендовал Глебу Трубину не спешить с законотворческими инициативами:

— Давайте рационально работать, готовить обоснованные предложения. У вас во фракции ЛДПР есть эксперты, можно создавать рабочие группы: давайте будем собираться и обсуждать! Иначе получим протест прокуратуры о нарушении федерального законодательства.

— Да, у нас есть правовое управление, но, к сожалению, взаимодействия с нашей фракцией нет. Мы остаемся один на один с законопроектом, — ответил Трубин.

Председатель комитета депутат от «Единой России» Валерий Фальков попытался поддержать коллегу:

— Может быть, зря копья ломаем. Принципиально важно то, что вы не лишаетесь права законотворческой инициативы, после доработки можете вновь внести документ на рассмотрение. Если необходимо, наш вуз готов на безвозмездной основе оказать поддержку в доработке законопроектов.

Трубин от помощи не отказался.