Группа ВТБ представила данные отчётности по МФСО. По итогам I квартала 2017 года чистая прибыль ВТБ выросла в 46 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 27,6 млрд рублей.

«Весомых результатов группа ВТБ достигла благодаря росту доходов от основной деятельности, а также стабильному качеству активов и дальнейшему улучшению эффективности расходов», — сообщил президент-председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Рост розничного кредитования группы ВТБ на 2,4% в 1 квартале 2017 года существенно превысил динамику российского рынка розничного кредитования, который вырос на 0,6% за аналогичный период. В ВТБ отмечают дальнейшее ускорение выдачи потребительских и ипотечных кредитов, тогда как на портфель корпоративных кредитов оказало серьезное воздействие укрепление рубля.

Средства клиентов Группы ВТБ выросли в 1 квартале этого года на 10,7%. Как сообщает пресс-служба ВТБ, результат связан со значительным и ожидаемым притоком срочных депозитов государственных учреждений, что привело к росту средств юридических лиц на 20,4%. Средства физических лиц, напротив, сократились на 3,4% из-за укрепления курса рубля и соответствующей переоценки вкладов.