Прошлогодний визит губернатора Владимира Якушева в Калифорнию получил своё продолжение. Тюменская область намерена применить опыт Силиконовой долины.

В среду комитет по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы согласовал введение льготной налоговой ставки для компаний, занимающихся разработкой компьютерного программного обеспечения, обработкой данных и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Для организаций с оборотом до 120 миллионов рублей в год, применяющих упрощённую систему налогообложения, ставку снизят с нынешних шести до одного процента.

По предварительным расчётам, из-за принятия льгот областной бюджет недосчитается около 1,2 миллиона рублей налогов. Зато преференции не только облегчат бремя уже работающих в Тюмени компаний, но и позволят привлечь новых налогоплательщиков, поступления от которых с лихвой перекроют все выпадающие доходы.

Михаил Селюков, депутат от ЛДПР, поинтересовался у разработчиков законопроекта: существуют ли аналогичные решения по поддержке IT-компаний в других регионах?

— Не думаю, что мы должны на кого-то оглядываться, — уверенно заявил Михаил Таранов, заместитель директора областного департамента финансов. — Если мы хотим развивать в регионе IT-индустрию, то должны идти впереди планеты всей. Наш закон является своего рода публичным приглашением всем игрокам этого рынка приходить в Тюменскую область и именно у нас развивать свой высокотехнологичный бизнес.

Иван Левченко, депутат от КПРФ, уточнил: а есть ли уже договорённости с конкретными компаниями? Михаил Таранов не стал вдаваться в конкретику, заметив лишь, что предварительные консультации велись с четырьмя игроками национального масштаба.

Андрей Артюхов, первый вице-спикер областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия», проинформировал коллег о состоявшемся накануне заседании экспертного совета по отбору претендентов на размещение в бизнес-инкубаторе Тюменского технопарка. Свои проекты в сфере информационных технологий представили сразу пять претендентов. Все они при регистрации своих предприятий на юге области также смогут рассчитывать на налоговые льготы. Возможно, кто-то из этих ребят сумеет повторить блистательную судьбу Билла Гейтса или Марка Цукерберга, создавших Microsoft и Facebook.

В окончательном чтении закон будет принят уже на майском заседании Тюменской областной Думы. Однако его действие распространят на все правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.