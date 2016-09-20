У сумкинских школьников появится современная баскетбольная площадка.

Такое решение было принято во время приезда в поселок, расположенный в Тобольском районе, первого заместителя председателя Тюменской областной Думы, секретаря регионального отделения «Единой России» Андрея Артюхова.

Андрей Викторович посетил общеобразовательную школу № 6, где и планируется при поддержке депутата построить спортивную площадку.

— 6-й школе я уже помогал в ремонте окон, после этого мы договорились с директором школы, что будут выделены средства на баскетбольную площадку во дворе. Ребята любят эту игру, — сказал народный избранник.

В школе состоялась и приятная церемония награждения. Благодарственное письмо Тюменской областной Думы получила учитель истории Лариса Дерингер, стаж которой превышает четверть века.

Затем прошла встреча с активом совета ветеранов Сумкино, посвященная 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Председатель Тобольского городского совета ветеранов Владимир Габрусь напомнил, что ветераны обратились к фракции «Единая Россия» регионального парламента с просьбой выделить средства на создание и установку в Тобольске памятника погибшему в Чечне фотокорреспонденту Александру Ефремову.

Памятник открылся в сквере «Тобольской правды» в августе прошлого года.

При поддержке Андрея Артюхова увидел свет сборник «Галерея славных имен Тобольска» о горожанах, воевавших на фронте, трудившихся в тылу и строивших город в послевоенные годы. Материалы книги готовились советом ветеранов более трех лет. Не исключено, что и в Сумкино появится подобный сборник. Во всяком случае, соответствующее предложение депутатом было озвучено.