Губернатор Тюменской области Владимир Якушев вручил медали «Материнская слава» и «Отцовская доблесть». Их получили 9 матерей и 14 отцов, достойно воспитавшие пять и более детей.

Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства региона и была приурочена к Международному дню семьи. Владимир Якушев отметил, что семья — самое важное в жизни человека, и адресовал присутствующим немало теплых слов. Глава региона подчеркнул:

— Крепкие семьи всегда были и остаются надежной опорой для Родины. В них воспитываются дети, которым предстоит взять на себя ответственность за наш регион, нашу страну. Особую признательность выражаю людям, воспитывающим приемных ребят. В Тюменской области 98 процентов сирот нашли мам и пап. Это говорит о том, что для тюменцев чужих детей не бывает.

Сегодня в Тюменской области проживает 555 тысяч семей, на 10 тысяч больше, чем в прошлом году. В том числе около 230 тысяч семей с детьми. Более 21 тысячи семей — многодетные. За последние десять лет их количество увеличилось почти в три раза. Это свидетельствует о создании комфортных социальных условий для жизни в регионе.

По словам Владимира Якушева, Тюменская область — страна счастливого детства. Здесь строятся и открываются новые школы и детские сады, развивается медицина, совершенствуется система образования, вводятся новые направления обучения. Много внимания уделяется навыкам безопасного поведения в реальной жизни и на просторах интернета. В школах работают инспекторы по охране детства. Загородные лагеря считаются одними из лучших и безопасных в России. Юные тюменцы занимаются спортом, искусством, находят себя в сфере научного творчества, у них широкие профессиональные перспективы…

В этом году за заслуги в рождении и воспитании детей, укреплении семейных традиций награды получили представители разных муниципалитетов: Тюмени, Тобольска, Заводоуковского городского округа и восьми районов. Лучшие родители региона сумели увлечь детей учебой, спортом, творчеством, привили чувство ответственности, внимательное отношение к окружающим, доброту и сердечность. Во многих семьях старшие ребята уже получили образование, нашли свое место в жизни и заслуживают такого же уважения, как и их родители.

В семье Акрама Садыкова из Вагайского района десять детей, у его земляка Сахитваказа Садыкова — шестеро. Для них важно соблюдение семейных традиций и передача их из поколения в поколение. Тюменец Юрий Власов, у которого семеро детей, отметил: нередко люди удивляются и восхищаются тому, что в семье много ребят. Тем не менее не многие повторяют этот подвиг. Ведь воспитание — очень трудный и тревожный путь, который требует терпения, здоровья, духовных и физических сил.

— Правильно воспитанные дети — это достойная, счастливая старость. Это инвестиции в будущее, которые вернутся большими процентами любви, добра, ласки, — отметил Юрий Власов и поблагодарил губернатора региона за высокую оценку родительского труда.