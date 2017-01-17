Иван Семёнович ВАРЛАШКИН родился 17 мая 1926 года в станице Шумилинская Ростовской области.

Иван Семёнович ВАРЛАШКИН родился 17 мая 1926 года в станице Шумилинская Ростовской области. С 17-ти лет в рядах Красной армии, воевал на 1-м Прибалтийском фронте в составе 1078-го зенитно-артиллерийского полка, связист, разведчик по обнаружению вражеских самолётов при их подлёте к цели. Участвовал в боях за Кёнигсберг. После войны окончил Тюменский техникум советской торговли, заочно — экономический факультет Свердловского института народного хозяйства.

Более 50 лет работал в Тюменском горпищеторге и системе общественного питания, с 1964 года в течение 33 лет возглавлял комбинат «Тюменьоргтехника». Заслуженный работник торговли РСФСР, 15 лет избирался депутатом Калининского районного совета. Награждён орденом Отечественной войны II степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.