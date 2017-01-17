Актуальные вопросы и перспективы развития некоммерческих садово-огородных товариществ Тюменской области обсуждались на очередном заседании Общественного совета при региональном департаменте агропромышленного комплекса.

В Тюменской области насчитывается 437 садоводческих обществ (СНТ, ДНТ, СТ), которые объединяют около 700 тысяч человек. На долю тюменских дачников приходится до 20 процентов сельскохозяйственной продукции, производимой в регионе. А всего в нашей стране, по данным Союза садоводов России, насчитывается более 60 миллионов дачников.

Вместе с тем участники заседания отмечали: садоводы по-прежнему страдают от множества нерешенных проблем. В Тюменской области, как и в России в целом, нет ведомства, которое бы в комплексе решало дачные вопросы. В свое время, как известно, садоводческие товарищества для своих работников создавали предприятия и организации, обеспечивая их необходимой инженерной инфраструктурой. А с началом перестройки дачники оказались предоставленными сами себе.

Члены Общественного совета приняли решение обратиться к губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву с просьбой о создании при главе региона соответствующего органа — комиссии или рабочей группы — по вопросам садоводства и огородничества. А также рассмотреть вопрос о передаче дачных электросетей на баланс энергоснабжающих организаций или муниципалитетов.

комментарий «ТИ»

Закон должен поддержать дачников

Владимир Чертищев

член Общественного совета при департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области:

— 15 марта текущего года на пленарном заседании Государственной Думы в первом чтении был принят проект федерального закона о садоводстве, огородничестве, дачном хозяйстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ, в том числе и связанные с налогообложением. На мой взгляд, следует очень внимательно и взвешенно подойти к этому вопросу. Нельзя допустить, чтобы дачные участки проходили по категории хороших пахотных земель и с них взимались высокие налоги. Не надо забывать о том, что в свое время практически повсеместно под дачные участки выделялись так называемые неудобья, которые люди с великим трудом превращали в поистине райские уголки, выращивали на них качественную, вкусную и экологически чистую продукцию. Сейчас идет подготовка ко второму чтению закона, и наши предложения будут очень кстати.

Необходимо также всесторонне обсудить вопросы, связанные с заготовкой продукции, выращенной на дачных участках. Особенно это касается картофеля. Надо помочь дачникам с реализацией излишков. Следует предусмотреть и малую механизацию для дачных участков. Это направление и у нас в области, и в стране в целом практически отсутствует. Следует подумать о создании специализированных кооперативов (дачных МТС), которые будут специализироваться на малой механизации и сервисных услугах для дачников.