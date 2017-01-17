На вопросы тюменских садоводов отвечает Алексей Сергеевич Кучеров, региональный руководитель партийного проекта партии «Единая Россия» «Дом садовода — опора семьи», председатель Тюменского регионального отделения «Союза садоводов России».

Адрес консультационной приёмной регионального отделения Союза садоводов России: улица Республики, дом 13,

кабинет 14, телефон (3452) 290-111. Приём по личным вопросам каждую последнюю пятницу месяца с 17-00.

Проблема выросла на пустыре

— Между нашим участком и участком соседа на узкой полоске земли росли когда-то деревья, несколько лет назад они засохли, и их убрали, образовался небольшой пустырь. Дачники стали кидать туда мусор и отходы, постоянно прибегали стаи собак. Прошлым летом я очистил этот участок и загородил забором от улицы, чтобы прекратилось замусоривание территории около нашей дачи. Можем ли мы на законных основаниях каким-то образом оформить присоединение этой в общем-то никому не нужной земли к своему участку?

Александр Борисович,

Тюмень.

— Да, законный порядок такого присоединения существует.

В первую очередь необходимо официально установить, в чьей собственности находится данный участок земли. Вам необходимо написать заявление на имя председателя вашего СНТ с просьбой выделить вам указанный участок. В случае, если он принадлежит к землям СНТ, председатель выносит вашу просьбу на правление с последующим выносом на общее собрание. И после этого собрание вправе принять решение о выделении части долевой собственности и передаче ее вам за плату или безвозмездно.

Если же окажется, что участок не относится к землям вашего общества, что на сегодняшний день не редкость, вы можете обратиться в департамент имущест-венных отношений Тюменской области. Важное условие — в данном случае, чтобы получить шанс на положительное решение вашего вопроса, вы обязательно должны быть членом СНТ, на землях которого расположен ваш участок.

Специально для решения подобных индивидуальных вопросов каждый первый четверг месяца с 16 часов организован личный прием садоводов по адресу: город Тюмень, улица Сакко, дом 30, кабинет 512. Необходимо предварительно записаться по телефону (3452) 69-01-79 (добавочный 1514). Когда пойдете на прием, не забудьте взять с собой членскую книжку садовода, в которой обязательно должна быть запись о приеме в члены СНТ с указанием даты общего собрания и номера протокола.

Когда согласия не требуется...

— Наш участок в СНТ был первоначально оформлен на моего мужа, когда наш брак еще не был зарегистрирован. Однако осваивали мы его совместно, в том числе находясь уже в зарегистрированном браке. В настоящий момент мы в разводе, муж проживает отдельно и на даче не появляется. Уже более 10 лет я в одиночку пользуюсь дачным участком, который не могу приватизировать на себя, так как книжка оформлена на моего бывшего мужа. Имеет ли право председатель без его согласия переоформить книжку на меня, ведь все взносы и расходы по содержанию участка уже много лет несу именно я?

Татьяна,

Тюмень.

— Прежде всего нужно уточнить, на основании какого вида права предоставлен данный участок в садовом обществе. Если общество находится в границах города Тюмени или Тюменского района, вы можете направить запрос в департамент имущественных отношений Тюменской области, а если это, предположим, Тобольский или Нижнетавдинский район — обратиться в соответствующие органы районных администраций. В случае получения ответа, что участок входит в территорию СНТ, чьи земли предоставлены обществу в постоянное бессрочное пользование, председатель может выделить вам участок по решению общего собрания на основании вашего письменного заявления. Согласия вашего бывшего мужа здесь не потребуется.

Но может оказаться, что ваш земельный участок — это общедолевая собственность, тогда необходимо обратиться в Росреестр с заявлением о предоставлении справки, закреплен ли данный участок за тем или иным гражданином. После этого, если выяснится, что участок все-таки закреплен за бывшим мужем, лучше всего будет оформить землю в его собственность, а затем формально совершить между вами сделку купли-продажи, чтобы эта земля законно стала вашей.

Бывает, что конкретного собственника у дачного участка нет и он находится в общей долевой собственности СНТ. В этом случае к решению вопроса бывшего супруга тоже можно не привлекать. На основании полученного ответа из Росреестра вам нужно будет обратиться к председателю с заявлением о выделе данного участка из общей долевой собственности вам в пользование. Заявление должны рассмотреть на правлении и вынести на общее собрание. Как правило, если садовод много лет добросовестно пользовался участком, возражений не возникает и участок передается безвозмездно или после уплаты целевого взноса.