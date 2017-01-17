Ежегодно 20 мая специалисты-метрологи отмечают свой профессиональный праздник — Всемирный день метрологии.

Эта дата была выбрана не случайно, и связана она с подписанием 20 мая 1875 года Метрической Конвенции, заложившей основы современной метрологической науки. В России Всемирный день метрологии отмечается относительно недавно, начиная с 2004 года, с целью привлечения внимания общественности к сфере обеспечения единства измерений.

Каждый год Всемирный день метрологии проходит под определенным девизом, в этом году он звучит как «Измерения для транспорта». Рост транспортных потоков, объема перевозок и, как следствие, усиление нагрузки на окружающую среду ведет к ужесточению требований к точности приборов, используемых на самих транспортных средствах и в системах организации и контроля дорожного движения. Но это лишь одна из многих областей, в которой метрологическое обеспечение играет важную роль.

Метрология находит свое применение в здравоохранении, охране окружающей среды, выполнении торговых операций, учете количества энергетических ресурсов. Уровень безопасности, качества жизни людей во многом зависит от точности показаний различных приборов, будь то бытовые счетчики электроэнергии и воды или же высокотехнологичное оборудование для предприятий машиностроения, промышленности, сельского хозяйства.

Результаты измерений, выполняемых с наилучшей возможной точностью, используются на всех стадиях жизненного цикла любой высокотехнологичной продукции, начиная от проектирования и заканчивая утилизацией. Точность и разнообразие измерений определяют и характеризуют уровень развития всех сфер общества, что обусловливает необходимость опережающего развития системы обеспечения единства измерений.

Российская метрология в своем становлении прошла непростой исторический путь, доказав важность и необходимость точных измерений для развития экономики и промышленности. В нашей стране государственное обеспечение единства измерений находится в ведении Федерального агент­ства по техническому регулированию и метрологии — Росстандарта. Свою деятельность Росстандарт непосредственно ведет через территориальные органы и региональные подведомственные организации.

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе — Югре и Ямало-Ненецком автономном округе» (ФБУ «Тюменский ЦСМ») выполняет координирующую роль в метрологической деятельности нашего региона. Ежегодно специалисты центра поверяют более 600 тысяч приборов, обслуживают около 8000 заказчиков на территории трех субъектов Российской Федерации. Приоритетными направлениями деятельности центра являются поверка и калибровка средств измерений, метрологическое обеспечение работы организаций нашей области, а также проведение различных видов испытаний.

В настоящее время в системе обеспечения единства измерений в России происходят качественные изменения. 19 апреля 2017 года Распоряжением Правительства Российской Федерации №737-р утверждена «Стратегия обеспечения единства измерений в Российской Федерации до 2025 года» — главный документ, в котором определены долгосрочные приоритеты, цели и задачи развития отечественной метрологии.

Принятие Стратегии должно стать одним из инструментов решения ряда важных задач, стоящих перед российской экономикой. В первую очередь это касается обеспечения предприятий современными измерительными технологиями, которые будут направлены на восстановление отечественного приборостроения, развитие и реализацию потенциала российского промышленного комплекса, повышение его конкурентоспособности. Реализация принятой Стратегии обеспечения единства измерений позволит российской метрологии перейти на более высокий уровень развития, тем самым способствуя повышению конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни граждан.

Одновременно будет происходить совершенствование нормативно-правовой базы в сфере метрологии, методик измерений, калибровки, поверки на основе наиболее передовых достижений в области измерительной техники, методов автоматизации и информатизации измерений. Планируется создание механизма прогнозирования потребностей экономики и общества в измерениях, что позволит оценить влияние уровня развития метрологии на качество жизни и на экономику страны в целом.

Несмотря на то, что наша страна продолжает удерживать второе место в мире по измерительным возможностям, на сегодняшний день большая часть используемого измерительного оборудования не производится в России, а закупается у иностранных компаний. Поэтому основной задачей развития системы обеспечения единства измерений остается модернизация эталонной базы и поверочного оборудования. Новое поколение эталонов является необходимым условием для проведения высокоточных измерений, без которых невозможно производство наукоемких продуктов, развитие инноваций. В решении этого вопроса важная роль отводится государственным региональным центрам метрологии.

ФБУ «Тюменский ЦСМ» уделяет огромное внимание совершенствованию и развитию собственной эталонной базы. С каждым годом увеличиваются технические возможности центра, обновляется оборудование, растут производственные площади. Развитие наукоемких производств в регионе ставит перед коллективом центра непростые профессиональные задачи, поэтому предприятие с каждым годом расширяется, пополняется молодыми специалистами с высоким уровнем подготовки. Современное состояние центра дает уверенность в его будущем, неразрывно связанном с поддержанием социально-экономического развития нашего региона, защитой государственных интересов в области обеспечения единства измерений и стандартизации.

В преддверии профессионального праздника поздравляем специалистов-метрологов и желаем им дальнейших профессиональных побед в деле точных и достоверных измерений. Пусть ваша работа приносит только положительный результат и способствует укреплению российской метрологии.

Пресс-служба

ФБУ «Тюменский ЦСМ»