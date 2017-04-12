Каждая «Музейная ночь» открывает двери существующих экспозиций для всех желающих. Все они меняют режим работы и порой становятся бесплатными. Но нынешняя акция в Тюмени превзойдёт все ожидания.

Для гостей откроют то, что обычно не открывают ни под каким предлогом — фондохранение Музейного комплекса имени И.Я. Словцова, где в особом климате и особых условиях безопасности содержатся ценные исторические предметы.

— Это святая святых любого музея, — говорит первый заместитель директора Тюменского музейно-просветитель­ского объединения Галина Коршакевич. — В здании фондохранения установлен ограниченный доступ, здесь работает многоуровневая система охраны. Помещение сдано в эксплуатацию в начале 2017 года. Для сохранения экспонатов в первозданном виде здание оборудовано системой поддержания специального температурно-влажностного режима. А на случай чрезвычайных ситуаций предусмотрена система параллельного газотушения, абсолютно безвредная как для людей, так и для экспонатов. Всего в фондохранении сегодня находится около 400 тысяч единиц хранения.

Насколько хорошо работает система безопасности здания, журналисты смогли увидеть накануне «Музейной ночи» в рамках пресс-тура. Осмотрев помещение одной из коллекций, группа «акул пера» двинулась на выход и надолго застыла, наблюдая, как первый заместитель директора безуспешно пытается разблокировать двери своим электронным пропуском. Казалось бы, ключ руководителя должен открывать все двери, но только не эти. Помещение каждой из коллекций может открыть только ответственный за нее хранитель, у которого есть необходимая электронная карта.

Фондохранение насчитывает три этажа общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Все экспонаты разделены на коллекции по типам материалов. В каждом поддерживается особый климатический режим и установлены особые стеллажи и другое оборудование. В коллекции предметов живописи располагаются экспонаты XVIII-XX веков. В другом помещении находится порядка тысячи единиц различного оружия — бердыши XVI века и крепостная пушка времен Анны Иоанновны, доспехи самурая XVI века и казачья сабля на пару столетий моложе. А еще есть коллекция археологии с предметами раскопок. Доподлинно известно, что некоторые из найденных изделий были созданы еще до нашей эры. В коллекции редких книг на стеллажах находятся Псалтырь 1580 года издания и не менее старинные рукописные труды. А еще есть коллекция изделий из металла. Посмотреть здесь есть на что. А еще сюда как в Тулу со своим самоваром лучше не ходить. На стеллажах, как заверяют работники, более 100 таких предметов различного размера и исторических периодов.

Помещение фондохранения работниками освоено не полностью. Коллекция деревянных изделий еще переезжает, коллекция тканей также пополняется. Прямо во время визита журналистов коллекции пополнялись новыми экспонатами, привезенными в надежно упакованном состоянии. Движение здесь постоянное. Параллельно к отправке готовят экспозицию в Тобольск.

Многое из того, что находится в фондохранении, рядовым посетителям никогда не показывали. Как рассказала Галина Коршакевич, сейчас 38 процентов фондов выставлены публично. В следующем году после открытия новых залов эта цифра достигнет 51 процента. Одновременно с этим все без исключения экспонаты откроют для исследователей.

В «Музейную ночь–2017» у тюменцев есть реальный шанс увидеть фондохранение своими глазами. А некоторые из экспонатов, как обещают хозяева, даже дадут потрогать руками. Правда, предварительно попросят надеть специальные перчатки, которые тут же выдадут. Посетить фондохранение уже собираются 15 групп, которые записались заранее. Однако хозяева очень важного музейного помещения обещают, что примут всех тех, кто в день акции окажется возле их дверей. Они, кстати, располагаются по адресу: улица Советская, 63. Вход со стороны улицы Елецкой. Официальный старт «Музейной ночи — 2017» намечен на 18 часов. С подробной программой можно ознакомиться на официальном сайте Музейного комплекса им. И.Я. Словцова.