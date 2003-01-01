Тура — поилица и кормилица Тюмени, берущая начало далеко в Уральских горах. Изгибаясь между полями, лесами, болотами на протяжении 1030 километров, она неспроста называется также и Долгой рекой. Тура — самый длинный приток Тобола, она является частью крупнейшего в мире Обь-Иртышского бассейна. На берегах Туры находится множество населённых пунктов — городов и деревень, а также прекрасных природных памятников. Каждый объект содержит в себе немало уникальной истории. Сегодня мы с вами начнём путешествовать «По берегам Туры», посещая исторически значимые места. Уверен, во время прогулок нас ждёт много интересного.

Прогулка по Туре

В первые годы после того, как Тюмень перестала выполнять функции военной крепости, город стал развиваться и расширяться именно вдоль Туры. В XVII веке Тюмень можно было бы разделить на несколько частей. Во-первых, это крепость с «городским посадом», где город расширялся по правому берегу Туры, до Ильинского монастыря, а также вдоль сухопутной части Сибирского тракта (улица Благовещенская, позднее — Царская, теперь Республики). Посреди местности, рассеченной оврагами, к западу от тюменского мыса, стали образовываться Большое, Малое, Царёво городища. Во-вторых, по левому берегу Туры находилась Бухарская слобода, позже здесь стали вырастать фабрики и заводы. И в-третьих, гостей с запада, со стороны Москвы, встречала Ямская слобода, находящаяся за речкой Тюменкой. Эту часть города во все времена венчал своей грандиозностью и величавостью ансамбль Преображенского (Свято-Троицкого) монастыря.

Город развивался линейно. Центральные улицы Спасская и Благовещенская располагались параллельно Сибирскому тракту. Пересекающие же их перпендикулярно узкие улочки, по сути, соединяли берега Туры с Тюменкой, отчего структура застройки напоминала матрицу.

За 430-летнюю историю Тюмень можно было назвать городом военным, купеческим, торговым, крестьянским, ямщицким, промышленным, судостроительным. Он навсегда останется первым русским городом в Сибири и важнейшим транспортным узлом, «воротами в Сибирь». Все это прекрасно отражено на берегах длинной реки, во все времена снабжающей нашу Тюмень водицей, — Туры. В частности, на нашей набережной, где сосредоточены исторические фрагменты в виде скульптурных композиций, позволяющих визуализировать исторические справки, выписки из архивных документов.

Одним из приоритетных направлений развития современной Тюмени является (должен стать!) туризм. Тем более — речной туризм! Стоит признать, что в Тюмени он слабо развит. На небольшом уютном теплоходе, на котором мне довелось совершить речную прогулку, работал буфет, гостей вежливо обслуживала приятная девушка, негромко звучала музыка. Интересны виды, открывающиеся с борта прогулочного судна. Можно оценить высоту мыса, с которого начиналась Тюмень. Понаблюдать за тем, как ведутся работы по укреплению правого берега и расширению набережной… Заметить контраст между убранством прекрасной набережной и поросшим кустарником диким берегом при выезде за пределы центральной части города…

Город красив и интересен. С реки можно увидеть и то, каким он был ранее, и то, как он меняется сейчас. Во время прогулки не хватало какого бы то ни было рассказа о Тюмени, его истории и о тех церквах, домах, площадях, что становятся видны с Туры.

Берег левый

После того, как в 1596 году царь Федор Иванович позволил бухарцам и ногайцам вести в Тюмени свободную торговлю, на левом берегу Туры образовалась Бухарская слобода. Берег этот низменный, местность здесь луговая, оттого дома здешних жителей по весне часто страдали от паводка.

Позднее, в XVIII —XIX веках, когда в Тюмени стала развиваться промышленность, левый берег Туры начал обрастать производственными предприятиями, преимущественно кожевенными заводами, которых было здесь сразу несколько. Уцелели до наших дней некоторые купеческие дома, в том числе принадлежавшие купцам Колмогоровым, Д.Г. Решетникову, владельцам собственного кожевенного производства. Чуть ниже по течению находилась спичечная фабрика акционерного общества «В. Логинов и К.». Подробнее о ней вы можете прочитать в материале «Спички и «Пламя», или Старая песня о фанере» («Тюменские известия», 19 ноября 2016 г.). Чуть ниже можно еще разглядеть территорию, на которой с 1860 года функционировал судостроительный завод англичанина Гуллета. А дальше, в поселке Мыс, расположился Жабынский судостроительный завод выдающегося купца, магната, пароходовладельца И.И. Игнатова, что был возведен в 1871 году и уже через несколько лет стал едва ли не крупнейшим в стране

(см. «Куда уходят корабли», «Тюменские известия», 27 августа 2016 г.).

И, конечно, нельзя не сказать о Вознесенско-Георгиевской церкви (улица Береговая, 77), которая в XIX веке в ансамбле с разрушенным в 1937 году Благовещенским собором создавали те самые «ворота в Сибирь», освещая всякого в них проходящего. Теперь у основания фундамента разрушенной церкви находится вход на знаменитый мост Влюбленных, находящийся сегодня на ремонте (см. «Мост Влюбленных: история не кончается», «Тюменские известия», 9 июля 2016 г.).

Берег правый

Правый же, высокий берег Туры до такой степени насыщен историческими объектами, что рассказать обо всех сейчас попросту не получится. Упомяну лишь некоторые из них.

Главенствующую роль в создании городского пейзажа здесь играет Свято-Троицкий монастырь, образованный на высоком мысу между Турой, Бабарынкой и Тюменкой еще в 1610-е годы стараниями монаха из казанской Раифской пустыни Нифонтом. Каменное строительство велось здесь спустя столетие, по инициативе митрополита Тобольского и Сибирского Филофея Лещинского. Блестящие золотые купола Троицкого собора, подобно маякам, освещают путь всякому человеку, как плывущему по реке, так и бредущему по паутине маленьких старинных улочек. Подробнее об истории и архитектуре монастыря я расскажу ровно через неделю, в рамках рубрики «По берегам Туры».

Отсюда, с реки, под интересным углом можно рассмотреть архитектурные особенности коммерческого училища Колокольниковых (1914 г.), проект которого получил золотую медаль на Парижской выставке (см. «Коммерческий дворец за Тюменкой», «Тюменские известия», 24 декабря 2016 г.).

Далее мы видим купола Крестовоздвиженской церкви (1774 г.), чуть было не названный в честь Робинзона Крузо Никольский мост через речку Тюменку, которая некогда, по сути, разделяла надвое наш город. За мостом виднеется стела на Исторической площади, близ Вечного огня и памятного камня на месте основания Тюмени, здание городской управы, где сейчас находится краеведческий музей (см. «О чем думу думаем, или От Ивана до Иваныча», «Тюменские известия», 2 июля 2016 г.).

Прямо над уникальной тюменской набережной красуется длиннющее здание гостиного двора, построенное в середине XIX века по проекту архитектора М. Малышева. Долгое время, до образования Базарной площади, в гостином дворе находились основные торговые точки города. Теперь здание делят областной военкомат и институт культуры.

Ниже по течению можно разглядеть не менее выдающиеся строения: здание Александровского реального училища, которое окончило так много наших знаменитых земляков (см. «Загадки и тайны реального училища», «Тюменские известия», 10 сентября 2016 г.), женскую прогимназию, бывшую первым учебным заведением для девочек (см. «Коротко о главном, или Про гимназию», «Тюменские известия», 22 октября 2016 г.), здание Военного присутствия с гауптвахтой.

Дальше, около ДК «Нефтяник», у первого в Тюмени железобетонного моста, по улице Челюскинцев, горделиво возвышается Народный дом, в котором в середине XIX столетия размещалось Благородное собрание, а в наше время дом является официальной резиденцией губернатора Тюменской области.

Затем — Ильинский монастырь, архитектурный комплекс станции «Тура», завод «Судостроитель», электростанция И.И. Игнатова, останки его же дома, в котором жил его великий племянник М.М. Пришвин…

Объектов очень много. Поэтому — до новых встреч в рубрике «По берегам Туры»…