Коллегия Тюменского областного суда по гражданским делам рассмотрела гражданское дело по апелляционной жалобе бизнесмена на решение Ленинского районного суда Тюмени, по которому он вынужден вернуть собственникам нежилое чердачное помещение в многоквартирном доме по улице Николая Федорова. Апелляционная инстанция не нашла оснований для изменения решения и удовлетворения жалобы истца.

Как стало известно из материалов дела, мужчина приобрел у гражданина К. нежилое чердачное помещение в многоквартирном доме по улице Николая Федорова в Тюмени. Основанием для его приобретения Роман считал наличие у продавца договора БТИ Тюмени о передаче гражданину К. доли общей собственности.

Расторопный предприниматель сделал ремонт на чердаке, провел коммуникации, вместо двускатной крыши установил стеклянную.

Два жильца (собственники жилья) квартир на верхнем этаже возмутились произволу и решили через суд истребовать часть общей долевой собственности из чужого незаконного владения. Они посчитали, что коммерсант является недобросовестным приобретателем, поскольку мог и должен был усомниться в том, что помещения принадлежали продавцу на законном основании. Более того, об этом ему сообщили в управляющей организации, куда он обратился перед покупкой. Он мог также ознакомиться с содержанием договора управления многоквартирным домом через сеть интернет.

Так называемый технический этаж жилого дома по закону и в соответствии с договором управления многоквартирным домом относится к общему имуществу собственников дома. А они не давали согласия на отчуждение этого имущества и продолжают нести расходы по содержанию помещений.

Купив чердак под офис, тюменец ограничил доступ жильцов и управляющей компании на технический этаж — он сделал ремонт в помещениях, расширил вход, вставил новую дверь с замком.

Суд первой инстанции мотивировал свое решение тем, что спорные нежилые помещения не могли быть предметом договора долевого участия, поскольку находятся на техническом этаже, входящем в состав общего имущества собственников многоквартирного жилого дома. Продажей нежилых помещений нарушены права истцов. На этом основании они вправе истребовать имущество из чужого незаконного владения.

Но, по мнению истца, не имеется доказательств того, что купленные им нежилые помещения были предназначены для обслуживания жилого дома. Он считает, что суд вышел за пределы доводов иска и признал недействительным договор передачи нежилых помещений, заключенный между АОЗТ «Монолитстрой» и гражданином К. еще в мае 1995 года.

В своей жалобе бизнесмен указал, что районный суд не исследовал правоустанавливающие документы на нежилые помещения на имя продавца К., без которых невозможно сделать вывод об их действительности. Для установления причин исправлений, внесенных в техпаспорт дома, к участию в деле следовало бы привлечь обслуживающую дом подрядную организацию ООО «Инвестком», ФГУП Ростехинвентаризация (БТИ) и специалиста в области строительства жилых зданий.