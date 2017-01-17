Директор и единственный учредитель управляющей компании в Тобольске ООО «Интергаз-Сервис» Евгений Клиросов с января 2012 года по июнь 2015 года получал в кассе управляющей компании в подотчет деньги, которые подлежали перечислению ресурсоснабжающей организации. Часть украденной суммы он возвратил, а более 1,6 млн рублей присвоил. Еще 769 тыс. рублей начальник УК потратил на аренду автомобиля Infiniti QX56.

Кроме того, Клиросов злостно уклонялся от исполнения 14 судебных решений о взыскании с управляющей компании в пользу ресурсоснабжающей организации более 30,9 млн рублей.

В декабре 2016 года суд, рассмотрев дело, признал Клиросова виновным в растрате в особо крупном размере и злостном неисполнении вступивших в законную силу решений суда. Обвиняемому назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штраф в размере 100 тыс. рублей. Он был взят под стражу в зале суда. Помимо этого с него взыскали в пользу ресурсо-снабжающей организации в возмещение вреда более 2,4 млн рублей. Суд сохранил арест на Infiniti QX56, который был наложен в ходе следствия, до возмещения ущерба.

Не согласившись с решением Тобольского городского суда, осужденный и его адвокаты обжаловали его в Тюменский областной суд. На днях судебная коллегия по уголовным делам Тюменского областного суда, рассмотрев дело, оставила решение городского суда без изменения, а жалобы — без удовлетворения.