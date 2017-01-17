Сама возможность ограничивать в дееспособности за игроманию и пристрастие к выпивке появилась четыре года назад после внесения масштабных поправок в Гражданский кодекс.

Игроманы и алкоголики остались без денег

Сама возможность ограничивать в дееспособности за игроманию и пристрастие к выпивке появилась четыре года назад после внесения масштабных поправок в Гражданский кодекс. За прошлый год суды ограничили дееспособность более 340 игроманов и алкоголиков. Ограничение подразумевает установление попечительства над гражданином, то есть не сам алкоголик или игроман получает и тратит свою зарплату, пенсию и т.п. — этим занимается попечитель. Дееспособность гражданина может быть ограничена исключительно по решению суда и только в строго установленных законом случаях. Всего в законе три пункта: пристрастие к азартным играм; злоупотребление спиртными напитками или наркотиками, ставящее семью в тяжелое материальное положение; а также психическое расстройство, вследствие которого гражданин не может понимать значение своих действий.

Кабмин позволил задерживать алиментщиков

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила поправки в КоАП. Они наделяют судебных приставов правом на административное задержание нарушителей ст. 5.35.1 КоАП (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей). Такая мера, по мнению авторов документа, позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания. Кроме того, принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания неплательщиков алиментов. В документе сказано, что с того момента, когда в КоАП была введена ст. 5.35.1, возбуждено более 10000 дел, а должники погасили задолженность по алиментам на сумму более 34 млн руб. Эффективная и жесткая система заработала. Первый раз алиментщик попадает под административную ответственность, второй раз — на него возбуждается уголовное дело. Законопроект дает приставам дополнительные полномочия: если алиментщик скрывается, приставы смогут его задержать и доставить в отдел для составления протокола. Эта мера не позволит алиментщикам затягивать дело.

За срыв сроков капремонта накажут

Соответствующие поправки в законодательство готовит Минстрой, он планирует ввести административные наказания для чиновников за нарушение сроков капитального ремонта.

Поправки внесут в КоАП и Жилищный кодекс. Речь идёт о наказаниях вплоть до дисквалификации и невозможности занимать должности определённого уровня.

Уголовная ответственность за искажение истории?

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов предлагает ввести уголовную ответственность за искажение истории и оскорбление памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны.

Миронов отметил, что в России необходимо на законодательном уровне пресечь события, которые происходили на Украине 9 мая. «Сегодня враги России в Киеве и за его пределами активно поддерживают группы провокаторов, занимающиеся оскорблением памяти ветеранов и участников Великой Отечественной войны на Украине. Эта деятельность является откровенно экстремистской по отношению к россиянам и нашему государству», — пояснил парламентарий.

При этом действие законопроекта распространяется в том числе и на иностранцев, которые совершат такое преступление за границей. Наказывать их можно будет после судебного решения штрафом, запретом на въезд на территорию РФ, а также арестом российского имущества или заключением под стражу.

По материалам ПРАВО.ру.