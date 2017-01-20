Желание высказать своё мнение по данной теме назревало давно. Тема —деликатная, больная…

С некоторых пор стараюсь не пропускать выступления нашего президента. Он говорит порой очень жёсткие вещи, к которым, как мне кажется, нельзя не прислушаться. На очередном заседании в Кремле он говорил о больших очередях в коридорах поликлиник и амбулаторий, о грубости со стороны некоторых работников медучреждений.

Оговорюсь сразу, мне повезло, что живу в Тюмени, в регионе, благополучном в экономическом отношении, что сказывается и на здравоохранении… Однако не все однозначно. На окраинах области реформенные процессы в нашем здравоохранении порой очень сильно тормозят. Произошедшая на рубеже 90-х — начале 2000-х смена приоритетов, надо признать, не лучшим образом отразилась на состоянии сохранения здоровья людей.

Вместо врачевания людей — услуги. Вместо обещанного клятвой гуманизма — холодный финансовый расчет.

Как известно, приём у врача начинается теперь не с вешалки. Очередь к специалисту начинает формироваться за неделю, а порой месяц. Многие знают об утвержденных нормативах времени на первичный прием одного пациента. Для убедительности привожу отрывки из приказов, касающихся большинства больных. Итак, приказ Министерства здравоохранения РФ № 290Н о нормативах времени амбулаторного приема. Утвержден 2.06.2015 г. Дата публикации в печати — 14.02.2016 г.

Врач педиатр участковый 15 мин.

Врач терапевт участковый 15 мин.

Врач общей практики (семейный) 18 мин.

Врач невролог 22 мин.

Врач отоларинголог 16 мин.

Врач офтальмолог 14 мин.

Врач акушер-гинеколог 22 мин.

И следующий приказ Минздрава РФ от 19.12.2016 г. № 973Н. «Об утверждении типовых отраслевых норм времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта».

Врач-кардиолог 24 мин.

Врач-эндокринолог 19 мин.

Врач терапевт-стоматолог 44 мин.

Опубликовано в печати 20.01.2017 г.

За 20-22 минуты отведенного времени врач должен выслушать пациента, осмотреть визуально, на основании жалоб, признаков, симптомов заболевания составить и сформировать план обследования, лечения. Выписать рецепт на лекарственные препараты, объясняя особенности рекомендуемых и назначаемых лекарств с учетом возраста пациента. Внести информацию в компьютер. Часто пациент приходит на приём отягощенный приобретенным ранее хроническим заболеванием. Известно: некоторые лекарственные препараты, снимающие остроту заболевания сегодня, в отдаленной перспективе могут дать непредсказуемые осложнения…

Врач должен ДУМАТЬ, а не возиться с бумагами. Медицина — искусство врачевания, а не конвейер. Быстрый диагноз — быстрая смерть, долгий диагноз — долгая жизнь. Это мне сказал один из практикующих врачей высшей категории.

Многие врачи не согласились с утвержденными нормами времени. Вот мнение сопредседателя профсоюза работников здравоохранения «Действие» Екатерины Чацкой: «Нормы должны соответствовать специфике работы конкретного специалиста. Есть пациенты, которых можно посмотреть и за пять минут, например, рассказать о результатах анализов. Если же ситуация клиническая, когда нужно вникнуть в проблему, то времени недостаточно. Работу врачей усложняет требование 35% времени тратить на медицинскую документацию. К сожалению, это нереально. И если доктор будет экономить время на оформлении медицинской документации, то посыплются штрафы на поликлинику, на амбулаторные центры и, соответственно, на доктора».

Итак, нормативы Министерства здравоохранения несут в себе потенциальную опасность как для врача, так и для пациентов.

Врач, медработник сегодня абсолютно беззащитен! Его поставили в такие условия. И я, человек, испытавший на себе последствия грубейшей врачебной ошибки, хочу сказать слово… в защиту доктора.

Конечно, когда по вине или ошибке врача мы теряем близких нам людей или сами пересаживаемся в инвалидные коляски, сложно говорить о взаимопонимании. Но надо! Когда готовил эти заметки, общался с некоторыми действующими врачами. Много спорили. Но в итоге пришли к выводу: порой некомпетентным врача делает смена приоритета государством, посчитавшим, что медицина — тот же самый рынок.

Вот и терпим возникшие недомогания, гасим температуру арбидолом, загоняя болячки вглубь… И живем. Как на минном поле. Когда и где рванет?!

Вывод? Его должны делать не пациенты, а государственные мужи. В том числе и наши законодатели.