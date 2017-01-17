Тот, кто ждал от Года экологии немедленных и самых позитивных перемен, пока что ворчит. Мол, мало этих самых перемен. Однако я, человек экологического склада мышления, считаю, что в областном центре появляются позитивные моменты.

С прошлого года рядом с контейнерами для мусора появились контейнеры-сетки для сбора использованного пластика (бутылки, емкости бытовой химии, полиэтиленовой пленки). Населению доступен список некоторых организаций, собирающих вторсырье. Если кто не знает, запишите: ООО «Транссервис» (г. Екатеринбург), ООО «Автопроо», ООО «Дивный Дом» (бывший НОВЭК), ООО «Сибстройэкология», ООО «Гранула-72». Последние две помимо сбора занимаются переработкой.

Однако контейнеров-сеток явно не хватает. Поэтому использованную тару можно увидеть где угодно, даже рядом с этой «сеткой».

Практически отсутствует сбор стекла (бутылочное, оконное). Раньше, многие помнят, стеклотару можно было сдать в специализированных приемных пунктах, сейчас все закрыты. Хотя, к слову, в газете прочитал: в Республике Беларусь вернулись к старому способу сбора стеклотары на приемных пунктах. И старая схема заработала!

Из тех же газет узнал, что и в России планируется возродить систему приема использованной стеклотары, сдать которую (бутылки, банки) вновь можно будет за деньги. Хотя с 2016 года введен экологический сбор. Или переработка, или плата за утратившую потребительские свойства стеклотару — такой выбор поставлен перед производителем и импортером.

В настоящее время собирает и перерабатывает стекло ООО «Стеклотех», что в посёлке Богандинский. Картон и бумагу можно сдать в ООО «Л-М-проект» — улица Щербакова, 160Б. Предчувствую, что кто-то уже возразил мне: из-за 5 кг тащиться туда при смешных ценах? Да, есть нюансы. Например, в ООО «Тюмень Эковата» принимают от жителей города старые газеты, а также производственный типографский брак. Неоднократно видел грузовики, принимающие от населения макулатуру. Однако условие: не менее 200 кг! Где хранить, пока не накопишь два центнера?!

Всюду валяются банки из-под пива. Но далеко не во всех пунктах приема цветных металлов они принимаются. Цена от 25 до 50 руб./кг. Сколько их надо собрать для 1 кг алюминия? Сейчас даже бомжи уже не собирают… Ртутьсодержащие лампы принимают в управляющих компаниях. Но кто понесет туда 1-2 штуки? Бросают в контейнер для бытовых отходов. В масштабах города это уже существенный вред окружающей среде.

Неоднократно присутствовал на встречах и совещаниях, организуемых комиссией по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области. Состав: профессиональные экологи, чиновники, госслужащие. Молодежи мало. Если и есть, то в основном из департаментов и служб, непосредственно связанных с повесткой. А где же, к примеру, студенты экологического отделения ТГУ, лесотехникума? Их редко приглашают на такого рода события, да и проходят они в основном днем, когда студенты слушают лекции. Не участвуя в дискуссиях, обсуждениях сегодняшних проблем экологии, они не нарабатывают опыт, который приобретается со студенческой скамьи. А ведь в будущем проблем не уменьшится — наоборот, их станет еще больше, и войдет он в жизнь неподготовленным. В советские времена будущий специалист проходил производственную практику на предприятии, работал в стройотряде, в поле. В чём, хотелось бы знать, заключается практика будущих экологов? Не в одних же субботниках с посадкой саженцев? Молодёжь обязана владеть достоверной экологической информацией!

Закоперщиком, который мог бы приобщить к жизни дремлющее пока студенчество, может стать комиссия по экологической безопасности Общественной палаты Тюменской области. Разумеется, и Молодежную общественную палату при областной Думе надо привлекать для решения экологических проблем. Общероссийская организация «Молодая гвардия», имея определенные ресурсы и поддержку региональных властей, тоже не должна стоять в стороне и активно участвовать в улучшении экологической обстановки региона.

Только объединив усилия и выбрав приоритетные направления, можно добиться перемен.