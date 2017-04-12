Художник Владимир Глухов на днях отправляется в Таджикистан. Едет на родину — за вдохновением. В голове держит программу-максимум — 100 работ. Если напишет эту сотню, через пять лет состоится его персональная выставка в Нью-Йорке. Существует такая договорённость. Но заморская «гастроль» Глухова не волнует. Его заботит, сумеет ли он в своих работах «поженить» Сибирь и Азию?

Между тем художник не сходя с места уже успел заинтересовать американского зрителя. В январе этого года в Музее русского искусства Нью-Джерси произведения «сибирского таджика» представила коллекционер и меценат Юлия Вербицкая. Сам Владимир Иванович за океан не поехал. То, что посетители экспозиции высоко оценили его мастерство, слышал, но его это не тронуло. На вопрос «почему?» хмурится:

— Если меня хвалят в Америке… Мне всё равно… Америка — это власть денег! Не люблю Запад. Я проехал почти всю Европу. И почувствовал душой, что мне эти страны не близки.

— А западное искусство близко?

— Смотря какое! Скажем, то, которое развивалось до 1930-х годов, да. Но уже тогда начиналось разрушение. А то, что сейчас происходит, это не искусство, а результат рыночных отношений.

— Деньги разрушают? Но любой художник должен на что-то жить. Вам и самому нужны средства!

— У людей с деньгами есть определённая идеология, они вкладывают средства в искусство, чтобы художники были их проводниками. Такие «благодетели» на Западе реально существуют. В итоге что получается? Отвратительная вещь, которую нельзя назвать искусством. Это и есть разрушение!

— Но ведь и вы взаимодействуете с состоятельными людьми, взять ту же Юлию Вербицкую, которая организовала вашу выставку в США…

— Юлия — не проводник. Она считает, что мне нужно сделать мировое имя. Всё-таки у неё много моих картин, а будет ещё больше. Поэтому заботится о том, чтобы её коллекция не обесценивалась, а только росла в цене. И понимает, что Америка диктует свои условия в мире. Для Вербицкой это важно. К слову, она страшно обиделась на меня за такую позицию. А я сказал: «Ничего личного!»

— Как вы познакомились с ней?

— В интернете. Она увидела мои работы. Купила четыре картины, одну заказала. Потом предложила 10-месячный проект, по окончании которого должна была состояться выставка в Государственном музее Востока. И вдруг в январе Юлия делает зигзаг — везёт работы в Америку. За месяц до этого вызвала меня в Москву. Я довольно холодно отреагировал на её инициативу. Сказал: «Лучше дайте мне десятую часть денег, которые вы собираетесь потратить на организацию и рекламу этой выставки. Я поеду на два года в Таджикистан, сниму в горах домик и буду писать картины. Гораздо больше толку будет». Но Вербицкая со мной не согласилась. Она хочет прославить меня на весь мир. Ну и пусть. Лет 25 назад я бы, наверное, загорелся такой идеей. А сейчас слава меня не волнует. Наверное, с возрастом становлюсь мудрее.

— А что тогда волнует?

— Поездка в Таджикистан. Что из этого получится? Найду ли я то, что мне нужно?

— Вербицкая не давит на вас в творческом плане?

— Нет, но суждение своё высказывает. И это всё равно оказывает определённое давление на мою психику. Тем не менее чужое мнение для меня важно. Я ведь ещё не настолько мудр, чтобы вообще не обращать внимания на то, что думают люди о моих работах. Хотя хотел бы, чтобы мне было абсолютно пофиг! В идеале…

— Владимир Иванович, в конце концов ваши работы вернулись из США и стали частью большого проекта «Дорога домой», который реализовал музей Востока. В апреле здесь открылись сразу две выставки — ваша и вашего наставника Алексея Бесперстова. Поделитесь впечатлениями…

— Было ощущение водоворота. Меня втянуло туда. Ко мне всё время кто-то подходил сфотографироваться, взять автограф. Человек 500 было: олимпийские чемпионы, депутаты, бизнесмены… Это утомляет. Извините, мне не 20 лет. Но сама выставка важна! Это мой любимый музей. Я не первый раз там выставляю свои работы. И с удовольствием! В этот раз подарил музею 33 листа графики. А ведь там не все подарки принимают. Кроме того, с прошлой выставки в музее осталась одна моя живописная картина. Это серьёзно. Музей-то солидный. В нём наиболее полно представлено искусство Дальнего и Ближнего Востока, а также Средней Азии, Кавказа, Закавказья, Казахстана, Бурятии, Чукотки. В фондах свыше 147 тысяч музейных экспонатов.

— Где собираетесь работать в Таджикистане?

— Где-нибудь в горах. В поисках местечка мне помогают друзья. Я им высказал свои пожелания: чтобы там было и не жарко, и не холодно. Я давно не ездил в Азию летом. Всегда осенью, а в это время года в горах очень комфортно.

— Вы родились в Душанбе. Известно, что ваш отец академик. Что вы наполовину казах. И что в детстве вы строили на деревьях гнёзда с помощью алюминиевой проволоки. Расскажите об этом времени подробнее. Как складывался путь от гнезда до поступления в художественное училище имени Олимова?

— Я с детства знал, что стану художником. У меня и вариантов не было. Я посещал школу при училище, в котором в то время учился мой старший брат. Муж моей тёти Алексей Бесперстов, тоже художник, преподавал в этом училище. Но родственные отношения не влияли на его отношение ко мне во время учёбы. Он был строг со мной так же, как и с остальными. Моё детство было счастливым. В раю мы жили! Таджикистан — это особенный мир. Тепло, красиво. А зимой снег выпадет — тоже счастье! В то время меня не огорчала промозглая таджикская зима, я не знал, что такое депрессия. Потом уже студентом училища начал понимать это.

— С таких-то лет?

— У меня тонкая натура…

— Гражданская война в бывшей советской республике сделала вас, по сути, бродягой. Вы искали себе место в Москве, нашли приют в Тюмени, потом пытались закрепиться во Владимире, но нефтяная столица Западной Сибири всё же затянула в своё болото…

— Тяга к перемене мест у меня была всегда. Пятнадцать сезонов я вместе с археологами ездил на раскопки! Первый раз, когда хотели исключить из училища за публичную драку, за меня вступились художники. В итоге дали академический отпуск, и я отправился в археологическую экспедицию. Потом история повторилась. Меня опять собрались выгнать, но уже по политическим причинам.

— То есть?

— Плохо хлопок собирал! Вместо того чтобы трудиться в поле, писал этюды.

— И что в этом политического?

— Ну, так хлопок-то собирали по заданию партии и правительства! А я вместо этого писал свою «вонючую» живопись, как мне сказали (в нашем-то училище!). Опять же нашлись люди, которые за меня заступились. И я снова поехал в экспедицию. Наша группа вела раскопки древних исторических областей — Бактрии, Согдианы. Меня это увлекало. Я почти профессиональным археологом стал, оставалось только получить образование. Вообще, археология близка живописи. Землю, как и холст, нужно долго греть, прежде чем она начнёт что-то отдавать. Обстановка в экспедиции мне очень нравилась. Хорошо было так жить: спать в палатке, общаться с интересными, увлечёнными людьми. В суриковском институте, конечно, уже не было возможности ездить в экспедиции. Но я снова отправился на раскопки, получив диплом. Дважды перегонял экспедиционные машины из Москвы в Душанбе. Всё время был в пути. В первый большой автостоп поехал в 1983 году ещё студентом…

— Поиск причала, творческое ориентирование на чуждой местности, тоска по родине — драгоценный для вас сплав?

— Я ценю этот опыт. Каким бы я был без него, не знаю. Конечно, можно пофантазировать. Если бы Советский Союз не распался, значит, я со своим высшим образованием имел бы хорошую зарплату. Как член Союза художников получил бы квартиру в Душанбе. Но я не таджик. И всё равно был бы в Таджикистане в определённом смысле чужим. Когда началась война, я с семьёй уехал на последнем поезде. На следующий день боевики разобрали рельсы Душанбе — Москва. Жена с тёщей лучше чувствовали обстановку. Они заранее собрали контейнер, купили билеты. А я в то время с друзьями был в горах, мы писали картины. Вели себя как беззаботные щенята. До захвата города оставалось два месяца.

— Сейчас нет войны. Не думали вернуться, закрепиться на родной земле?

— Трудный вопрос. У меня в Таджикистане племянница. Но у неё своя жизнь. Я могу приехать в гости. Но не могу потеснить её! А кто мне даст жильё? Как я буду зарабатывать на жизнь? Там работы нет. Люди оттуда бегут в Россию. Наверное, я мог бы ходить из кишлака в кишлак, рисовать вывески и портреты, если бы у меня сил хватило… Да, я родился в Таджикистане. Но моя большая родина — СССР. Россия — её часть. И я люблю Россию.

— Глубинное, корневое мироощущение сильнее в вас, чем приобретённое в пути?

— Надеюсь, что так. Если я — дерево, то приобретённое в пути — это веточки и листочки. Корнями я держусь за родную землю. Но без веточек и листьев дерево будет некрасивым, неполноценным. Впечатления, которые я приобрёл в пути, часть меня. Это мой орнамент. А теперь представьте, что ствола и корней нет, есть только орнамент. Красивенькая картинка? Кому она нужна?

— Владимир Иванович, у вас вышел новый альбом «Качим-Кермек. Возвращение». Он, как и предыдущий, содержит не только репродукции, но и путевые заметки, рассказы, которые прекрасно дополняют художественные работы, помогая понять ваше отношение к жизни. Писательство столь же естественно для вас, как и работа с красками?

— Я сознательно стараюсь работать со словом, описывая ситуацию, её цвет, звук, запах, чтобы создать объёмную картину, включив все человеческие чувства и тактильные ощущения. Тот, кто читал мои рассказы, говорит, что они удачны. Мне хочется, чтобы читатель поверил мне. Оказался там, в сюжете, вместе со мной. И пусть он не согласен с моей оценкой событий. Главное, чтобы был вовлечён в эту историю, почувствовал, что он рядом стоит и вертит головой! Вот на роман меня не хватает. Наверное, его надо заслужить. Я пишу свой роман «Амазонка» уже много лет… В новом альбоме есть первые главы. Они читаются как самостоятельные произведения. У меня есть хорошее начало и гениальный конец. А вот середину — тело романа — я написать не могу, недостаёт знаний и душевного опыта. А может, фантазии не хватает?

— Восток и Сибирь. Такой контраст в ваших работах. Если одна земля наполнена светом и счастьем, то другая — безысходностью и тоской. Последнюю вы так и не сумели полюбить…

— Как раз сейчас я предпринимаю попытки осуществить слияние Сибири и Востока. У меня есть герой — русский Вася. И героиня — восточная женщина Зульфия. Хочу, чтобы на холсте они поженились. Васю я отправил бы в творческую командировку в Азию. А Зульфию поместил в пространство Сибири. Как они встретятся — это уже литературный вопрос. Я хочу осуществить синтез и создать новую сущность. Мне нужно найти разрешение конфликта не через простое рукопожатие, а именно через женитьбу. В религиозном смысле. Когда мужчина и женщина венчаются, они становятся едины телом и душой. Это чудо! Вот таким же чудесным образом я и хочу произвести синтез Азии и… даже не Сибири, а всей России. Тогда появится нечто третье. Что это будет? Пока не знаю. Хватит ли у меня сил осуществить задачу? Или так и останутся сами по себе две стороны луны Владимира Глухова? Как все искусствоведы пишут…

— Искусствоведы отмечают, что каждая ваша картина — загадка. Сами они расшифровывают их профессионально, опираясь на историю и художественные школы. А каков ваш главный посыл остальным зрителям? Что вы ждёте от них?

— Как всякий артист — аплодисментов. И понимания. В театре люди смеются и плачут вместе с артистами. Они вовлечены в действие. Того же самого желает и художник. Он будет рад, если зрители, рассматривая произведение, испытают те же чувства, что и он во время работы над ним. Поймут ли они символы, заложенные в картине, неважно. Часто моя рука ведёт себя совершенно непредсказуемо. В мозгу вспыхивает картинка! Она настолько увлекательна, что я хочу перенести её на холст. Но это не всегда удаётся. Зачастую получается что-то другое. Я критичен к себе. Поэтому картины никогда не висят в моей мастерской. Они стоят на антресолях «лицом» к стене. Я не понимаю тех, кто развешивает собственные работы. Свои стремлюсь поскорее продать. Один знакомый мне художник никак не хочет расстаться с картиной, которую люди желают приобрести. Говорит, жить без неё не может. Я попытался раскрыть ему глаза: «Представь, у тебя растёт дочь. Вот она засобиралась замуж, а ты её не отпускаешь, поскольку сильно любишь и хочешь, чтобы она всегда была рядом. И кто ты после этого? Эгоист-папашка!» Кстати, в жизни такое бывает. И в кого превращаются такие дочери? В несчастные существа…

— Картина тоже может стать несчастной?

— Конечно! И у картины тоже должна быть своя жизнь.

— Кто ваши покупатели?

— Разные люди. Иногда совершенно случайные, не коллекционеры. Есть у меня друг, офицер Советской армии, который прошёл Афган, Чечню, Югославию. Давно, когда мы ещё работали с ним в одной организации, выпивали вместе и симпатизировали друг другу, он присмотрел у меня одну картину — с Васей, которая называется «У ночного киоска». Вася там с жуткого похмелья прикуривает сигарету (это собирательный образ, хотя у героя есть реальный прототип). После того как организация развалилась, мы не виделись лет 15. Иногда перезванивались. И вдруг он разбогател, открыл фирму. И пришёл ко мне… за Васей. Признался, что с давних пор мечтает, чтобы эта работа висела у него дома. Говорит, на лице у Васи написана вся его жизнь. И он, выпивая в одиночестве, блуждает в ней.

— Владимир Иванович, вы любите путешествовать автостопом. Отправляясь в путь, надеетесь на удачу?

— Об этом я не думаю. В 2011-м, помню, в четверг выехал утром, а в субботу в обед уже был в Ташкенте. Быстрее, чем поездом. Впечатлений — море! А что бы я в поезде делал? С соседом ел курицу и пил водку? На фига это? Дорога, она такая… Будешь ждать от неё гадостей — она тебе их и подкинет. Выходи с чистым сердцем! И с чувством здорового пофигизма. Ну, погибнешь в дороге. И что? Чем такая смерть хуже смерти в постели от рака? Что мне нравится в автостопе? Проезжаешь красивое место — просишь водителя: «Останови, брат». В рюкзаке у тебя палатка, спальник, банка тушёнки. Располагаешься на берегу речки — и живёшь день-два, любуешься природой, отдыхаешь. Потом собрался, поехал дальше. Автостоп — это свобода. И на всё путешествие, за редким исключением, тратишь 0 рублей 0 копеек. Я всегда предупреждаю, что еду автостопом. Но случаются инциденты. В точке прибытия водитель вдруг начинает требовать деньги. Тогда я закрываю дверцу и ухожу. Полезет драться? Подерёмся. Но денег я ему не дам. Вытащит отвёртку, убьёт? На его совести останется! Хотя, конечно, я буду защищать свою жизнь.

— В этот раз снова поедете автостопом?

— Нет, надо везти материалы: краски, кисти, большой этюдник, подрамники.

— Хватает на жизнь заработка от продажи картин?

— Пока да! Но может случиться и безденежье. Морально я к нему готов. Но чем платить за мастерскую, за свет и тепло, за те же краски и холсты? Правда, я накопил материалов на несколько лет работы. Однако можно запросто и обеднеть. Ситуация всё хуже. У всех!

— Вам заказали сто картин!

— Ох! Всё ведь меняется. Десять месяцев — срок понятный, видимый. По две картины в месяц. Этот проект был для меня выполнимым. А пять лет и сто картин… Что будет через пять лет? Я разве знаю. И потом я в какую-то кабалу попадаю. За меня уже друзья беспокоятся. Говорят: «Ты же в машину, красящую картинки, превратишься!» И правильно говорят. Я тоже беспокоюсь…

досье «ТИ»

Владимир Глухов родился в Душанбе в 1961 году в русско-казахской семье.

В 1981-м окончил Художественное училище имени Олимова, в 1987-м — Московский художественный институт имени Сурикова. Работал в столице Таджикистана. В 1992 году, когда в бывшей советской республике началась война, был вынужден покинуть родину. Жил в Москве, Владимире, осел в Тюмени. Художник так и не смог полюбить столицу нефтяного края. Зато он нашёл здесь много друзей и своего героя — Васю. Глухов участвовал во всесоюзных, всероссийских, республиканских, зональных, областных, межрегиональных и городских выставках. В 1913 году в Тюменском музее ИЗО открылась его экспозиция «Качим-кермек» («Перекати-поле»), на которой были представлены работы, написанные после путешествия автостопом в Среднюю Азию. После выставка побывала

в Москве, Санкт-Петербурге и снова вернулась в Тюмень.

В январе этого года выставка Владимира Глухова в Музее русского искусства в Нью-Джерси вызвала огромный интерес американского зрителя. В апреле художник стал участником проекта «Дорога домой» в Государственном музее Востока (г. Москва). Глухова называют ярким представителем русского авангарда. Он — член Союза художников России и Союза художников Таджикистана.

Его работы находятся в фондах Республиканского музея им. Бехзода (г. Душанбе), Тюменском музее ИЗО, Третьяковской галерее и Государственном музее Востока, а также российских и зарубежных частных собраниях живописи.