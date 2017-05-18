Сегодня в Тюмени стартует первая всероссийская неделя инноваций «Innoweek-2017». Её главным событием станет битва стартапов в сфере новых материалов, медицины, био- и IT-технологий, нефтегазодобычи.

Но для начала инноваторы со всей страны откроют на площади у технопарка летнее интеллектуальное Networking-кафе. Для этого из Сан-Франциско специально приедет Юлиан Зегельман, партнёр юридической компании «Velton Zegelman». Венчурный инвестор из Кремниевой долины, специализирующийся на вложениях в высокотехнологичные компании, устроит мастер-класс для новичков. В «меню» кафе всю неделю посетители смогут найти бесплатные лекции, семинары, интеллектуальные турниры и встречи с потенциальными инвесторами. Алла Лихтенштейн, глава подразделения бизнес-инноваций «SAP Labs Palo Alto», расскажет о том, как интернет вещей меняет нашу жизнь.

Завтра же в технопарке Вадим Шумков, заместитель губернатора Тюменской области, откроет День экспортёра. Приглашённые эксперты из Национального института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, Центра экономических и финансовых исследований и разработок, экспортного агентства DIRECT, комитета по развитию экспорта и импорта «Деловой России» предложат алгоритм освоения зарубежных рынков и работающие экспортные стратегии. В свою очередь наши побратимы из Нижней Саксонии представят успешные бизнес-проекты в Тюменской области и России.

Своим опытом с россиянами поделится также Дэн Кэффии. Молодой преуспевающий предприниматель из США является основателем целого ряда инновационных компаний. Его «Neutron Interactive», например, всего за пять лет прошла путь от идеи до предприятия с оборотом свыше 20 миллионов долларов. А завершится завтрашний день региональным этапом международной молодёжной конференции «Falling Walls Lab», задуманной в честь 20-летия падения берлинской стены. Автора лучшей научно-исследовательской работы пригласят на итоговую конференцию, которая пройдёт осенью в столице Германии.

В четверг состоится День предпринимателя. Его гостями станут известные предприниматели. В частности, сооснователь Лаборатории Касперского Наталья Касперская, генеральный директор компании «Когнитивные технологии» Андрей Черногородов, вице-президент «Опоры России» и депутат Тюменской областной Думы Эдуард Омаров, глава регионального отделения «Деловой России» Лариса Невидайло. А также венчурный инвестор Александр Румянцев, поддержавший уже девять инновационных проектов — от производства многоразовых подгузников до облачного сервиса по управлению работой персонала. На дискуссионных площадках речь пойдёт о диалектике инновационного мышления и стоимости инноваций.

В этот же день Тюменская областная Дума намерена узаконить льготную налоговую ставку для компаний, занимающихся разработкой компьютерного программного обеспечения, обработкой данных и оказанием услуг в сфере информационных технологий. Для организаций с оборотом до 120 миллионов рублей в год, применяющих упрощённую систему налогообложения, ставку снизят с нынешних шести до одного процента. Причём действие закона распространят на все правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.

Андрей Артюхов, первый вице-спикер областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия», убеждён: преференции не только облегчат бремя уже работающих в Тюмени IT-компаний, но и позволят привлечь новых налогоплательщиков. Ведь закон является своего рода публичным приглашением всем игрокам этого высокотехнологичного рынка приходить в Тюменскую область и именно у нас развивать свой инновационный бизнес.

Намечено на четверг и подписание серии соглашений о сотрудничестве. Губернатор Владимир Якушев подпишет их с группой компаний «InfoWatch», разрабатывающей комплексные решения для обеспечения информационной безопасности предприятий. Немецкий производитель программного обеспечения «SAP SE» в партнёрстве с правительством региона откроет у нас свою лабораторию. Кроме того, Тюменский технопарк и Тюменский госуниверситет заключат соглашение с инвестиционным фондом «KamaFlow». Поужинать инвесторы смогут с губернатором области. Затем двенадцатикратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов устроит для инноваторов сеанс одновременной игры.

И наконец, в пятницу состоится та самая битва стартапов. Авторам сотни наиболее перспективных проектов организаторы обеспечили проживание и частично возместили затраты на дорогу до Тюмени. Победители битвы получат до 10 миллионов рублей на материализацию своих идей. Фонд развития интернет-инициатив учредил собственную премию — за лучший интернет-стартап.