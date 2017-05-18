В Вагайском районе самый разгар посевной кампании. Стартовала она здесь в начале мая.

— В этом году мы приступили к работе 15 мая. Раньше не было смысла: почва не прогрелась. Завершить посевную планируем до 5 июня. Это оптимальные сроки для нашей климатической зоны. К примеру, в Казанском, Упоровском районах можно и раньше начинать: там быстрее почва подходит, — уверяет главный агроном ООО «РИФ-Агро» Михаил Раймбеков. — Сейчас работаем планомерно. Всё уже прокультивировано, сорняк подрезан…

— Надеемся, погожие деньки простоят дольше, — замечает собеседник. — Для меня это третья посевная. Каждый год она проходит по-разному. В 2015-м уборка была очень сложная из-за обилия осадков. Ни сантиметра земли тогда не обработали: ушла под снег. Все 5000 гектаров поднимали весной.

Сложно было: и культивировали, и сеяли сутками. Чтобы успеть в срок. Уложились! В прошлом году весной подъезды к полям затопило. Тоже непросто приходилось. Выручает техника. Работаем на совесть. Главное — желание у людей есть. В этом году будем и на сутки переходить, чтобы всё успеть.

…Последний круг пройден, обработка закончена — поле готово к посеву.

— Используем в хозяйстве проверенные технологии. Успевать всё вовремя помогает и техника. Она в хозяйстве действительно хорошая, — соглашается Азат Марганов.

Опытный механизатор в «РИФ-Агро» работает уже три года. Раньше управлял отечественной машиной, теперь пересел на «Джон Дир».

— Не припомню, чтобы сложности какие возникали в изучении новой техники, — пожимает плечами механизатор. — Учиться, самосовершенствоваться нужно постоянно. Я с молодости — в полях. Из родного села никуда не уезжал. Работал в совхозе, потом в сельсовете, теперь — в «РИФ-Агро». Без дела не сижу. Профессия механизатора нынче востребована.

— К аграрным профессиям с малых лет интерес прививать надо, — подхватывает мысль Михаил Раймбеков. — С детского сада! В девятом-десятом классах уже поздно. Если спросить у старшеклассников, как булка хлеба на столе появляется, не каждый ответит... Молодёжь неохотно едет в деревню. Сельское хозяйство сейчас на патриотах держится!

— Вы же поехали на село. Почему? — допытываемся.

— Если одним словом ответить: потянуло… У меня прадед председателем колхоза был. Что это за труд, знаю не понаслышке. Несмотря на особенности климата, в Вагайском районе получаем неплохие урожаи. В этом году предстоит обработать 5000 гектаров пашни под зерновые.

Добавим, что всего в Вагайском районе будет засеяно более 12 тысяч гектаров. Большую часть отведут, как обычно, под зерновые, выделят площади и для кормовых культур.