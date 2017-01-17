20 мая в регионе прошёл Всероссийский день посадки леса. Акция состоялась во всех 22 лесничествах Тюменской области. В этот день жители области на 70 гектарах леса посадили 300 тысяч сеянцев.

Напомним, в масштабах страны это мероприятие проходит с 2011 года - после утверждения Федеральным агентством лесного хозяйства «Национального дня посадки леса». До этого жители области активно участвовали в региональной акции «Посади свое дерево», которую с 2008 года проводил областной департамент лесного комплекса. А в 2015-2016 годах тюменцы стали участниками акции «Лес Победы». За всё это время на площади свыше 600 гектаров было высажено более 3 миллионов сеянцев и саженцев различных древесных пород.

…Самая крупная лесопосадка мая-2017 состоялась в Тюменском районе. Здесь была подготовлена лесная территория в 8 га — организаторы обработали её от клещей, подготовили почву под посадку, привезли более 35 тысяч сеянцев, предоставили перчатки и лопаты всем участникам акции.

В субботний день, отложив домашние дела, приехали помочь в лесопосадках многие неравнодушные тюменцы: школьники, студенты, сотрудники департаментов и предприятий, экологические общества, работники лесной отрасли, пожарные, депутаты. Кто-то добирался до акции своим ходом, а «безлошадных» лесных волонтеров привезли на автобусах.

Участников акции в Тюменском районе приветствовали заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков и директор областного департамента лесного комплекса Владимир Артановский. Слова напутствия, краткий инструктаж по посадке — и волонтеры приступили к работе.

…Общими усилиями 1100 тюменцев территория в 8 га была засажена за один час. В среднем каждый участник своими руками посадил более 30 саженцев. Атмосфера «зелёного» субботника была праздничной: звучала музыка военных лет, работала полевая кухня, где все желающие могли подкрепиться чаем и кашей.

На акцию впервые приехал депутат Тюменской областной Думы Дмитрий Новицкий.

— У нас, можно сказать, сошлись помыслы, — поделился Дмитрий Новицкий, — не успел я отправить письмо в департамент лесного комплекса с инициативой посадить саженцы на местах бывших лесных пожарищ в каком-то районе, как получил от них приглашение принять участие в майской акции Всероссийской посадки леса.

Дмитрий Новицкий приехал со своими коллегами из думской фракции партии «Единая Россия». Дружной командой они споро взялись за дело — высаживали сеянцы сосны, стараясь четко следовать полученным инструкциям.

— Могли бы посадить больше, да территория под посадку оказалась ограниченной, — сетует Дмитрий Новицкий. — Очень хорошая задумка — пригласить на посадку активных граждан. Каждый из них вносит свою лепту в общее дело восстановления лесов. Особенно здорово видеть школьников, студентов — вместе со взрослыми ребята помогают лесу стать краше и сильнее, это им надолго запомнится!

Свое мнение об акции, проходящей в Год экологии, высказал накануне ее проведения глава региона Владимир Якушев:

— Забота о лесе для нас, живущих в Сибири, не пустые слова. Эта акция — добровольная, и очень отрадно, что в ней ежегодно участвует большое количество людей. Не навредить, а сохранить и приумножить — именно такому принципу мы должны следовать, чтобы передать леса будущему поколению. Вовлечение граждан в экологические проекты, их участие в создании и сохранении благоприятной окружающей среды напрямую влияют на благополучие региона и качество жизни тюменцев.