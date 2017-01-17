Жители трёх десятков городов писали в минувшую субботу Всероссийский правовой диктант. К бесплатной образовательной акции, призванной привлечь внимание граждан к правовой грамотности, присоединились тюменцы и жители Ханты-Мансийского округа.

Правовой диктант в Сургуте прошел сразу на пяти площадках, в столице Югры — на одной. В Тюмени диктант писали на двух площадках. Большинство участников — студенты и молодые специалисты, работа которых связана с правовой сферой, а также предприниматели и представители социально ориентированных некоммерческих организаций. Людей зрелого возраста, а также «случайных» и «любопытных» было совсем немного.

Участникам предстояло ответить на пятьдесят тестовых вопросов, разделенных на пять блоков: финансы, личная и социальная сфера, здоровье и безопасность. Результаты первого диктанта, прошедшего в Тюмени в декабре, показали: в финансовой сфере люди ориентируются хуже всего. Самыми близкими становятся темы, которые касаются повседневной жизни: получения образования и бесплатной медицинской помощи, защиты прав потребителей, регистрации автомобиля и поведения при ДТП, а также вопросов, по которым обращаются к нотариусам, в суд, в управляющую компанию…

Владимир Нефедьев: «Далеко не все знают свои права, которые касаются охраны здоровья, хотя в том, чтобы не болеть, заинтересованы абсолютно все».

Задания были не из простых. Блок вопросов о финансах зачитывал заслуженный артист России Владимир Орёл, который заявил, что сам бы на них точно не ответил. Даже председатель Общественной палаты Тюменской области, доктор наук, профессор, заведующий кафедрой конституционного и муниципального права Тюменского госуниверситета Геннадий Чеботарев признался, что растерялся. Написание такого диктанта, как предполагается, поможет человеку определить свою готовность к юридическим коллизиям. Каждый участник в течение двух недель получит персональный паспорт правового здоровья и рекомендации специалистов.

Все присутствующие получили подарок от организатора мероприятия — Европейской юридической службы: возможность одной бесплатной юридической консультации. Виталий Жданов, куратор проекта от Европейской юридической службы в Тюмени, рассказал, что у среднестатистического россиянина возникает в год пять-семь вопросов юридического характера. Но решает он только один или два. Всего 26 процентов экономически активного населения страны хотя бы один раз в жизни обращались к юристам.

— Такой уникальный проект, как правовой диктант, поможет людям выявить пробелы в юридических знаниях, показать опасность правового бездействия. А значит, подвигнет к поиску возможности улучшить свою правовую грамотность, — считает депутат Тюменской областной Думы Владимир Нефедьев, которому довелось быть почетным гостем диктанта еще в минувшем декабре. — Мероприятие стало проводиться потому, что обнаружились серьезные проблемы в сфере правовой грамотности населения и существенное проявление правового нигилизма. А это выливается в огромные суммы убытков как для страны в целом, так и для семейного бюджета каждой российской семьи.

Радует, что к диктанту на этот раз присоединились города Югры. Я рассказал о проекте Анне Куташовой, главе Октябрьского района Ханты-Мансийского округа. Она отнеслась к нему серьезно и заинтересованно. Думаю, в следующий раз жители района обязательно поучаствуют в диктанте. Постараюсь, чтобы проект был реализован на всей территории моего избирательного округа — и в Нягани, и в Белоярском, Октябрьском и Кондинском районах.

156 человек писали правовой диктант в Тюмени, более 200 — в Сургуте.

Ко мне на приём часто приходят люди, чтобы решить свои правовые вопросы. Они пока не представляют, как это сделать самостоятельно. Приходится разъяснять. К примеру, не знают своих прав и обязанностей в сфере ЖКХ. Все осознают: надо оплачивать покупки в магазине. Но не всегда понимают, что услуги жилищно-коммунального хозяйства тоже стоят денег, и не хотят их оплачивать. Или, наоборот, люди молчат, когда их обманывают. Не так давно в поселке Сергино Октябрьского района ко мне пришла делегация с одним вопросом: компания, поставляющая тепло, предъявляет жителям счета за подогрев трубы с холодной водой в зимний период. Я обратился к окружному прокурору с просьбой провести проверку. Оказалось, что организация незаконно собирает плату за эту услугу. Судебное решение было в пользу жителей.

Далеко не все знают свои права, которые касаются охраны здоровья, хотя в том, чтобы не болеть, заинтересованы абсолютно все. В правовом диктанте есть целый блок вопросов, по которым участник может проверить, знает ли он свои права, когда обращается за медицинской помощью. И эти обнаруженные пробелы в знаниях становятся отличным стимулом к тому, чтобы заняться изучением права.

В 2014 году Президент России утвердил Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и правосознания граждан. Этот документ комплексно сформулировал правильный вектор государственной политики в вопросах повышения роли права в государстве и уровня правовой культуры граждан страны. Жители Югры имеют возможность бесплатно получить ответы на некоторые юридические вопросы. В каждом муниципалитете моего избирательного округа специалисты принимают в рамках регионального партийного проекта «Единой России» «Бесплатная юридическая помощь». Кроме того, в Нягани можно обращаться на прием к прокурору города, который принимает посетителей вместе с работниками администрации по разным вопросам — от ЖКХ до распределения жилья…

Возможность бороться с собственной правовой безграмотностью есть и у жителей Тюмени. Было бы желание! К примеру, юридический клуб «Вы правы», организованный Европейской юридической службой, проводит встречи для неспециалистов, которые хотят узнать нужную и полезную в повседневной жизни информацию, позволяющую отстаивать права по различным вопросам, экономить деньги, получать льготы. В рамках клуба обсуждаются актуальные темы по юридической тематике, выступают специалисты, организуются круглые столы и семинары. Ближайшая встреча запланирована на 10 июня.

Одна из задач, которую ставили организаторы правового диктанта, — сформулировать предложения для органов государственной власти, направленные на существенное повышение уровня правовой грамотности граждан России, организовать необходимые просветительские проекты.