Семейные акции и мероприятия, которые проводились в нашем городе в рамках портала «Детки!» и которые так полюбились тюменским родителям и детям, в этом году обрели масштаб. Они стали частью большого проекта партии «Единая Россия», посвящённого поддержке семейных ценностей, — «Создавая будущее». Его координатор — депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова.

Форум прошёл на ура!

Проект «Создавая будущее» включает в себя шесть направлений: информационная грамотность родителей, организация совместного культурного досуга, проведение образовательно-развлекательных мероприятий, а также мероприятий, направленных на возрождение традиций семейного чтения, решение проблем принятия в обществе инклюзивного образования, приобщение семей к экологической культуре.

— Я продолжаю свою работу, которой занимаюсь последние 13 лет, только масштаб её увеличился. В основе проекта — запросы семьи, ее радости, вопросы, проблемы и, конечно, интересные идеи. Мне, как маме троих детей, все это очень знакомо и близко. Приятно, что наши идеи поддержали на уровне регионального правительства. В реализации проекта задействованы областные департаменты образования и науки, здравоохранения, социального развития, молодежной политики, культуры…

— Елена, недавно прошел областной семейный форум «Семья» — одно из самых крупных событий проекта «Создавая будущее»…

— Форум прошел на ура! Его посетили 2 100 родителей и детей, а в прошлом году — 1 500 человек. Подготовленная нами программа получилась насыщенной и востребованной. Признаться, я сама мечтала послушать почти все лекции, побывать на мастер-классах. Но для тех, кто не успел посетить все запланированные площадки, мы выпустим дайджест с материалами 16 лекций (на которых выступили 19 спикеров). Я и сама с удовольствием почитаю. Судя по обратной связи, тюменцам понравился форум. Самая большая претензия такая: «У вас так много всего интересного, что мы не можем выбрать, куда пойти!»

Порадовало взаимодействие с государственными и областными структурами: специалисты не только охотно откликнулись на наше приглашение, но и сами предложили выступить в роли консультантов: за пять часов каждый из них ответил на вопросы около 30 человек. Вообще тема повышения информационной грамотности родителей — очень актуальна. Собственно, из этой проблемы и вырос форум «Семья», ведь есть же форумы для предпринимателей, студентов... Мы организовали для семьи. И не ошиблись. Сравнивая вопросы, с которыми родители приходили в прошлом году и сейчас, консультанты отметили изменения: теперь вопросы направлены на конкретизацию, они носят более частный характер. То есть общая информация теперь стала им известна. Это хорошо. Но мы понимаем, что информирования в рамках форума недостаточно. Поэтому продолжим развивать это направление: организуем онлайн-конференции, подумаем над другими формами.

— Какие образовательные площадки были самыми популярными?

— Из четырех образовательных площадок (две темы остались с прошлого года — это психология и вопросы взаимодействия семьи и государства, две были новыми — безопасность детей и как организовать семейное дело) самой востребованной оказалась тема, связанная с открытием семейного бизнеса. На этой площадке обсуждались такие вопросы, как потенциал развития семейного бизнеса в Тюменской области, способы повышения конкурентоспособности семейного дела, механизмы поддержки бизнеса, программа самозанятости… Диалог получился очень активным. Вторая популярная площадка была посвящена теме безопасности детей (вопросы наркомании, шоплифтинга, безопасности в социальных сетях, здоровья школьников). Почти на всех площадках лекции переходили затем в индивидуальные консультации.

— Почему тема организации семейного дела стала такой востребованной?

— (Улыбается). Как еще содержать семью в условиях существующей экономической ситуации, как не в рамках своей же семьи? Ведь близкие люди — самые надежные партнеры, которые на уровне взглядов понимают друг друга.

Форум «Семья» показал, что нам удалось обнаружить действительно актуальные темы, которые волнуют современную семью. И формат проведения мероприятия удачен: пока родители получали новые знания, дети не скучали — для них действовало множество игровых зон, как для самых маленьких посетителей форума, так и для подростков. Помимо этого работало более тридцати бесплатных мастер-классов, шли шоу-представления, были открыты две фотозоны и работала фотовыставка «Первые шаги в большом мире», которая останется в Тюменском технопарке до 15 июня.

От чемпионата ползунков — до сказок Пушкина

— Вернемся к проекту. Многие тюменцы уже наслышаны о чемпионате ползунков, гонках на толокарах, о «Конструктории», где всей семьей можно целый день играть в самый разнообразный конструктор… А что нового в этом проекте?

— Что касается прежних проектов, то они благодаря новым возможностям приобрели масштаб. Например, по запросам родителей удалось расширить географию таких проектов, как чемпионат ползунков и гонки на толокарах. Если семьи из Ялуторовска и Заводоуковска часто бывают в Тюмени, то жителям из Тобольска и Ишима сделать это уже сложнее. Поэтому в этом году чемпионат ползунков и гонки на толокарах пройдут и в Тобольске.

Появились такие направления, как возрождение традиций семейного чтения, проблемы принятия в обществе инклюзивного образования и экологичный образ жизни. Эти темы в той или иной форме появлялись на наших мероприятиях, но теперь они выделились в самостоятельные направления.

Например, в рамках работы по возрождению семейного чтения мы планируем встречи с известными людьми нашего региона, которые расскажут о своем опыте чтения, поделятся мыслями о том, что дает чтение, как и за что они полюбили книги. Чтобы охватить аудиторию побольше, часть мероприятий этого направления пройдет в онлайне, что позволит жителям муниципальных образований принять участие. Специалисты детского книжного автобуса «Бампер» прочтут лекции в Тюмени, Тобольске и Ишиме, но благодаря трансляции в интернете услышат их желающие из Ялуторовска, Заводоуковска. Мы планируем записать видеоролики с известными тюменцами, которые расскажут о любимых книгах своих детей…

— А что вы сейчас читаете своим детям?

— Старшие уже читают сами. А с младшей дочкой мы на днях дочитали сказки Пушкина.

— Повышение толерантности родителей здоровых детей к детям с ограниченными возможностями здоровья — это тоже новое направление?

— Да, это одна из значимых проблем внедрения принципов инклюзивного образования. Беда в том, что родители здоровых детей часто просто не понимают, чем больны одноклассники их детей, они боятся их…

И этот опыт отношения вольно или невольно передают своим детям. Необходимо сломать этот стереотип: в наших планах проведение консультаций, распространение материалов с ответами на самые популярные вопросы об инклюзивном образовании, подготовка презентации для использования на родительских собраниях…

Сколько весит крышечка

— Экологическое направление в проекте — только на 2017 год?

— Тема экологии у нас не на год, мы продолжим ею заниматься и после окончания Года экологии. В рамках этой работы на всех своих мероприятиях мы начали проводить благотворительную акцию по сбору пластиковых крышечек. И уже на форум «Семья» посетители принесли 12 кг! Хотя одна крышечка весит 1,95 грамма. С каждым разом число участников увеличивается. Мы планируем договориться с торговыми центрами и другими крупными объектами об установке специальных боксов для их сбора. Средства, вырученные от сдачи крышечек, мы будем направлять в благотворительный фонд «Ключ к жизни», на лечение детей. К сожалению, пока у нас не очень хорошо понимают, почему необходимо собирать крышечки, люди настроены скептично. Но мы займемся просвещением.

По моему мнению, важно показать, что забота об экологии — удел не только каких-то крупных предприятий, она должна начинаться с семьи, с рачительного и бережного обращения с ресурсами. Мы уже провели конкурс «Добрая коробка» — на лучший дизайн коробки для сбора макулатуры, которую каждый человек может установить в своем подъезде или на работе, чтобы собирать ненужную бумагу и сдавать ее в переработку. Большинство присланных на конкурс работ — настоящие шедевры, в создании которых принимали участие все члены семьи.

Кто счастливее?

— В этом году удалось побывать на «Конструктории»: непонятно, кто больше счастлив — дети или их родители, особенно папы.

— Да, проводя выходные за сбором конструкторов, взрослые получают не меньше удовольствия, чем дети. Это же весело, отличный способ провести время всей семьей.

«Конструктория» — это страна для детей и взрослых всех возрастов, в которой каждый найдет себе занятие по душе, играя со множеством разнообразных конструкторов! Здесь нет скуки, гаджетов и всегда есть чем заняться…

В этом году на два дня зал спортивного комплекса «Строймаш» превратился в игровую площадку, на которой побывала почти тысяча человек. Спортивный зал условно поделили на три зоны: в одной прокладывали игрушечную железную дорогу, в другой можно было поиграть почти с 30 видами увлекательных конструкторов, а в третьей проходили творческие мастер-классы. Было приятно, что организаторы игротеки не только установили льготные цены на билеты для многодетных семей, но и бесплатно отдали нам пригласительные для 50 малообеспеченных семей, которые распределялись через общественные организации, в том числе тюменское отделение Российского детского фонда.

Каждому конструктору была подобрана тематика, которая соответствовала отдельному региону России. Например, магнитный конструктор дети собирали в Магнитогорске, где добывают железную руду, а деревянный — в Республике Коми, славящейся своими лесами. За столами дети смогут прочитать краткое описание региона и узнать для себя что-то новое и интересное. С помощью конструкторов ребенок изучает не только страну, но и выдающихся ученых. Например, Дмитрий Иванович Менделеев открыл Периодический закон химических элементов. Данной личности соответствует конструктор «Брикс Эластик» — это набор из маленьких гнущихся и тянущихся деталей. А с помощью объемного конструктора Wedgits юные путешественники познакомились с самой высокой горной вершиной в России и Европе — горой Эльбрус.

Уходя домой с игротеки, каждый ребенок получил сертификат с указанием присвоенной ученой степени.

— В этом году «Конструктория» побывала и в Тобольске?

— Да, игротеку посетили 832 человека. 100 тобольских семей приняли участие в игротеке бесплатно по пригласительным билетам. Поначалу мы переживали, что мероприятие не будет востребовано, ведь в Тобольске ничего подобного раньше не проходило. Но уже на стадии организации поняли: и дети, и родители с нетерпением ждут нашего приезда. В решении оргвопросов очень помогли городские комитеты по образованию и спорту. Нам предоставили в полное распоряжение СК «Центральный», поспособствовали в распространении информации об игротеке. Было очень много детей, которые на весь день оставались играть самостоятельно. Приходили целыми классами. Интересно, что несколько семей, участвовавших в игротеке в прошлом году, приехали на «Конструкторию» из Тюмени.

— Семейные игротеки — новый формат мероприятий для Тюмени...

— Как мама троих детей я знаю, как важно проводить время всей семьей. А мест, куда можно было бы выбраться родителям вместе с детьми, у нас не так и много. Игротеки — хороший вариант досуга, который совмещает развлечение, развитие и образование. Поэтому был разработан новый проект, получивший тюменскую прописку, — семейная игротека «Конструктория».

— Елена, в задачах проекта «Создавая будущее» есть такая: формирование образа успешной молодой семьи. Каков этот образ? Можете «нарисовать» портрет?

— На мой взгляд, любая семья, в которой есть маленькие дети, — молодая. Ведь эти непоседы не дают времени болеть и хандрить. Дети — по сути, главный двигатель нашей жизни. Они вдохновляют взрослых расти и развиваться вместе. А успешная молодая семья — это семья, которая при рождении ребенка не замыкается в своем мире, а продолжает вести полную жизнь, только уже расширенной компанией. Это семья, в которой все на равных!