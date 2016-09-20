Законотворческие инициативы депутата Тюменской областной Думы от партии ЛДПР Глеба Трубина на прошлой неделе не прошли «фильтр» сразу на двух заседаниях комитетов — по государственному строительству и местному самоуправлению и по социальной политике.

Семь законопроектов вернули автору: одни документы вообще не рекомендовали к рассмотрению на заседании Думы, другие вернули на доработку. Напомню: депутат предложил внести изменения в региональные законы о физической культуре и спорте, о развитии казачества, о государственных должностях, о дополнительных мерах по защите нравственности и здоровья детей, в федеральный закон об информации, информационных технологиях и защите информации.

Основная причина такого решения депутатов — слабая обоснованность предложений, отсутствие обсуждений инициатив, юридические ошибки и даже противоречие федеральному законодательству.

Мы попросили самого Глеба Трубина прокомментировать ситуацию.

— Все представленные на заседания комитетов законопроекты направлены на улучшение качества жизни людей, то есть они обоснованы реалиями нашей жизни. Но нашлись бюрократические препоны — то запятую не там поставили, то ссылку не на ту статью дали, — которые затормозили весь процесс.

А на заседании комитета по социальной политике, на мой взгляд, произошло нарушение регламента: законопроект, который имел все положительные заключения, вернули разработчику, хотя процедура предусматривает возможность принять документ в первом чтении, а затем специалисты аппарата могли бы работать с ним: собирать все возражения-предложения, составлять таблицу поправок… Но никто не хочет работать с законопроектом, проще его вернуть.

Так уже бывало: наша законотворческая инициатива отклоняется, а потом точно такую же идею вносит уже другая партия или депутат. И с законопроектом работают.

Я не спорю: над документами можно и нужно работать, есть что исправлять, совершенствовать. Хотя все знают поговорку: два юриста — три мнения. Так и в случае с трактовками законов происходит.

Что плохого в том, что я предложил начать борьбу с допингом в спорте на региональном уровне — организовать этот разговор в спортивных школах, центрах, объединениях, пропагандировать здоровый спорт без допинга? Признаться, ожидал, что коллеги поддержат хотя бы мое желание актуализировать эту тему, саму идею… Но нет…

В адрес ЛДПР указывают, что мы выполняем какой-то план по законотворческим инициативам, ссылаясь на то, что на майские заседания комитетов у нас собралось семь законопроектов. Но это просто так получилось: предложения в законы были внесены еще раньше, просто не было возможности их рассмотреть из-за того, что мне срочно пришлось уехать в командировку.

Конечно, у нас есть четкий план дальнейшей работы над законопроектами. Мы пригласим ведущих экспертов из Государственной Думы и практических юристов. Обеспечим экспертизу документов на самом высоком уровне. Обратимся и к специалистам ТюмГУ, как предложил председатель комитета Валерий Фальков. Мы не отказываемся ни от какой помощи. Хотя, поверьте, нам хватит и своих компетенций.