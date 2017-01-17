На тему высшего образования в России написано море трудов. Их цель, несомненно, благая: это самое образование улучшить. А нуждается ли оно в «серьёзных корректировках» или, тем более, «смене курса»? В этом мы пытаемся разобраться вместе с Дмитрием Новицким — депутатом Тюменской областной Думы, членом двух комитетов — по государственному строительству и местному самоуправлению и по бюджету, налогам и финансам.

Наука идёт вперёд

— Дмитрий Владимирович, и с высоких трибун, и в прессе не смолкают упрёки в адрес российских вузов: дескать, они сегодня «учат не тому»…

— Эти упрёки далеко не всегда справедливы. Государство ставит перед вузами новые масштабные задачи, образовательные учреждения тесно переплетены с самыми перспективными отраслями науки. А это и развитие новых технологий, и инновации, и научные разработки высокого уровня. Если брать в качестве примера наш Западно-Сибирский регион, то мы сегодня вплотную подходим к проблемам освоения природных богатств Арктики. Здесь требуются передовые технологии извлечения полезных ископаемых, добычи углеводородов. Нужно уметь учитывать экологические риски… Это огромное поле деятельности учёных вузов. Наука движется вперёд — в Тюмени появились индустриальный парк, Технополис. Учебный процесс, о котором мы с вами говорим, не остаётся в стороне от этих вызовов времени.

— К учебному процессу мы ещё вернёмся. Востребованы ли сегодня предприятиями научные открытия учёных?

— Сегодня на самом высоком правительственном уровне говорится об импортозамещении — значит, наши инновации будут обязательно востребованы. Другое дело, что сейчас одним из препятствий быстрого применения новейших технологий являются бюрократические препоны. Прежде чем внедрить какое-либо научное достижение, требуется пройти апробацию, получить сертификацию, а это порой долгая история. В это же время на рынке есть готовые «продукты» — успешные научные разработки зарубежных учёных, и подчас их гораздо проще купить, чем дожидаться, пока собственные пройдут все необходимые процедуры для регистрации. Нельзя упускать из виду и другую не менее важную проблему — финансирование научных исследований в нашей стране часто оставляет желать лучшего...

«Протестный» абитуриент

— Хотелось бы знать, как вы оцениваете уровень российского высшего образования? Почему мы нередко поигрываем Западу?

— А почему вы уверены, что мы проигрываем? У нашего образования достаточно высокий уровень. Наши специалисты востребованы в целом ряде стран мира.

— Почему же тогда мы занимаем нижние планки в мировых рейтингах вузов?

— Справедливость и беспристраст-ность этих пресловутых рейтингов давно вызывает сомнения. Зачастую они составляются «под готовые вузы» — под тот же Кембридж или Оксфорд. У нашей страны иные оценочные критерии. В наших отечественных вузах всё-таки основное внимание уделяется педагогике, а в западных — науке. Эта наша основная отличительная черта, она обусловлена менталитетом. А за границей не принято заниматься воспитанием студентов. Там больше смотрят на преподавателя не с той точки зрения, какой он педагог, а каковы его научные заслуги. Нельзя забывать и о мощной конкуренции, в условиях которой находятся преподаватели и сотрудники тех же американских вузов. К слову сказать, конкуренция и у нас подрастает. Согласно современным федеральным государственным образовательным стандартам обучения, мы должны привыкать к тому, что сами студенты дают оценку труду преподавателя: внутри вуза формируется свой рейтинг. Например, к «популярному» профессору-физику, набравшему наибольшее число баллов, все захотят записаться на лекции.

В конечном счёте следует признать, что качественный выпускник «приведёт» в вуз качественного абитуриента. Если молодой человек, вчерашний школьник, будет видеть, что его знакомый, выпускник Тюменского индустриального университета, благополучно трудоустроен, нашёл работу, соответствующую его притязаниям, которая и нравится, и приносит хороший заработок, он поспешит в приёмную комиссию этого же вуза.

— Хорошо сказано. Но проф-ориентация нашей молодёжи часто не совпадает ни с конъюнктурой рынка, ни порой со здравым смыслом. Все атакуют «престижные» специальности, не представляя себе, что через пять лет они будут безрезультатно обивать пороги фирм: ну не требуется работодателям такое огромное число экономистов и юристов!

— Говорить с абсолютной уверенностью, что экономисты и юристы станут не нужны, тоже нельзя. Талантливые высококлассные финансисты и правоведы понадобятся всегда. Абитуриенты сегодня делятся на три категории. Первая — это те, кто при выборе, куда поступать, руководствуется рекомендациями родителей. Вторая — те, кто вуз «выбирает душой». Третья — «протестная» молодёжь — они поступят назло советам папы с мамой!

— У кого шансы поступить выше?

— Наибольшие шансы преуспеть у второй категории: человек должен заниматься тем делом, к какому он чувствует призвание. Но и родительские советы зачастую сегодня оказываются чрезвычайно полезными. Меняется запрос общества — меняется и менталитет родителей. Они начинают анализировать ситуацию на рынке труда, изучать, на каких специалистов будет завтра спрос.

— Но вот мальчик послушал родителей, получил диплом… и работает обычным продавцом...

— Это означает, что он пошёл в вуз не за знаниями и профессией, а именно за дипломом. Это вопрос жизненных установок.

— Какие приоритеты диктует сегодня общество?

— Каждая эпоха диктует своё. В девятнадцатом веке бурно развивалось машиностроение, железные дороги, флот, в двадцать первом — информационные технологии. Ежемесячно внедряются новые программные продукты: они быстро устаревают. Основополагающие законы физики, термодинамики были и остаются — меняются форма преподавания и сфера приложения знаний. Раньше было десять видов промышленных производств, теперь их сотни и тысячи. Повысился общий уровень исследований — выявляются новые фазы химических элементов, металлов, которые ещё толком не изучены. Следить за всеми переменами, быть, что называется, в курсе, «в тренде» — задача компетентного специалиста, неважно — гуманитарий он или технарь. Сегодня любой преподаватель вуза просто обязан быть учёным.

Пример из XIX века

— И всё-таки, чего не хватает нашему образованию?

— Может быть, определённого консерватизма и возвращения традиций. Принято за образец брать систему высшего образования Финляндии. Но если внимательно её рассмотреть, то станет ясно, что аналогичная система применялась в царской России. Нашу дореволюционную систему финны взяли, немножко её «осовременили» и сейчас выдают за самую прогрессивную. Какой вывод? Обратиться к лучшим традициям...

— Как, по-вашему, возможно остановить «утечку мозгов» за границу? Что сделать, чтобы молодой учёный не стремился покинуть страну?

— В «пессимистическом» варианте — отпустить его и гордиться тем, что именно наш соотечественник, пусть даже вдали от Родины, совершает открытия, полезные всему миру. В оптимистическом варианте — поддерживать, помогать, создавать все условия, необходимые для реализации творческих научных сил. Есть такой исторический пример. Знаменитый российский купец Александр Васильевич Кокорев, основатель Третьяковской галереи, построил прекрасное имение — специально для художников. По замыслу мецената художнику не нужно было отвлекаться на решение сиюминутных бытовых нужд — он должен только творить, воплощать на холсте красоту окружающего мира. И наш учёный, подобно тому живописцу, не должен беспокоиться о зарплате, думать о том, как добираться на работу, как устроить ребёнка в детский сад. Учёному необходимо чувствовать, что государству важен его труд, об остальном оно позаботится. И пусть у тех, кто продвигает науку вперёд, будет и хорошая квартира, и дорогая машина. Работать над открытиями должно быть престижно! Сможем мы обеспечить учёным все условия — значит, можно вести разговор о новых рынках и высоких технологиях.

Секреты успеха

— Хотелось бы поинтересоваться вашими планами и проектами, связанными с вашей депутатской деятельностью…

— Все мои планы связаны с единственным желанием — помогать людям. Я давал присягу — защищать интересы моих избирателей... И вопросы бюджета, налогов и финансов, и сфера государственного строительства и местного самоуправления так или иначе касаются проблем высшего образования, молодёжной политики, в конечном итоге построения гражданского общества.

— Вы председатель регионального координационного совета сторонников партии «Единая Россия». В чём заключается работа на этом посту?

— Проект сторонников партии «Единая Россия» — это инструмент общественного внепартийного контроля. С одной стороны, он не связан политическими обязательствами как партия, а с другой — объединяет людей, которые солидарны с целями и задачами «Единой России», но сами политической деятельностью заниматься не могут. Как председатель регионального совета сторонников партии «Единая Россия» я координирую его деятельность. Так, в совете состоит тридцать один человек: это представители и силовых структур, и общественных организаций, члены партии. Наша основная задача — реализация социальных проектов, проведение акций, общение с людьми. Например, в преддверии Дня защитника Отечества сторонники «Единой России» организовали ярмарку книг о героизме, мужестве, военных подвигах и славе русского народа. Мы передали в книжные обменники, расположенные в трёх торговых центрах города, более 250 книг. Теперь посетители ТРЦ «Гудвин», ТЦ «Галерея Вояж» и ТЦ «Премьер» могут безвозмездно забрать домой произведения литературы, объединённые нестареющей темой героизма и мужества.

— Это возможно — воспитывать в людях патриотизм?

— Я считаю, что в подрастающем поколении нужно воспитывать способность думать, анализировать и критически относиться к художественным произведениям. Поэтому мы провели круглый стол, посвящённый «золотому канону» литературы о патриотическом воспитании. На нём мы говорили, в частности, о том, что нельзя исключать из курса школьной программы сложные для понимания произведения. Преодоление трудностей восприятия художественного текста формируют у школьников социальный интеллект. По итогам заседания круглого стола мы подготовили и направили резолюцию в Молодёжный парламент при Государственной Думе Федерального Собрания РФ. В свою очередь, молодёжный парламент представил результаты широкого обсуждения вопроса министру образования и науки РФ Ольге Васильевой.

Добавлю, что наш совет сторонников партии «Единая Россия» всегда открыт, он готов расширяться, принимать в свои ряды как общественные объединения, так и отдельных граждан. Нас можно найти в социальных сетях и на сайте storonniki. инфо.

— Пусть мой вопрос не покажется вам ни наивным, ни провокационным. Что необходимо сделать для того, чтобы «Единая Россия» продолжала удерживать лидерские позиции на выборах и в Государственную Думу, и в местные органы законодательной власти?

— В сентябре 2016 года общий тезис предвыборной программы «Единой России» звучал так: «Слышим людей — сможем сделать!» Я думаю, эти слова чётко характеризуют траекторию действий, в рамках которой работает партия. Важно понимать, что «Единая Россия» — это партия дела, и чтобы удерживать лидерские позиции, нужно работать в том же направлении. Слышать, нормально воспринимать и учитывать критику в свой адрес — и продолжать работать.

Люди приходят к нам за решением самых разных вопросов. Сами за себя говорят цифры. Приведу такой пример. В Тюменской области в региональную общественную приёмную председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с 2008 года поступило 19 тысяч обращений. При этом пять с половиной тысяч вопросов решены положительно, и это 27,9 процента из числа рассмотренных. Показатель хороший, если учесть, что в общественную приёмную часто обращаются просто за консультацией. Наши избиратели понимают ценность фразы «меньше слов — больше дела».

досье «ти»:

Дмитрий Владимирович Новицкий, директор департамента внеучебной деятельности Тюменского индустриального университета. В областной парламент избран по списку партии «Единая Россия». 39 лет. Окончил Тюменский государственный нефтегазовый университет. Имеет два высших образования. Первое — инженер-механик, специальность — сооружение и ремонт нефтегазовых объектов. Второе — менеджер нефтегазового предприятия. Кандидат технических наук. Женат, воспитывает двоих сыновей.