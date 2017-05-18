Потребительский рынок постепенно приходит в себя после кризисного 2015-го, встраиваясь в новые реалии — с более жёсткой конкуренцией и возросшими требованиями покупателей. Которые теперь внимательно изучают ценники и качественные характеристики товара, а уж затем выкладывают деньги…

Как сегодня обстоят дела в региональной розничной торговле? Об этом шёл разговор на очередном заседании комитета по экономической политике и природопользованию Тюмен­ской областной Думы.

Информацию регионального правительства о реализации закона «О регулировании торговой деятельности в Тюменской области» парламентариям представил директор областного департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев.

О значимости торговой деятельности в экономике области свидетельствуют несколько цифр. Например, ещё в 2014 году на долю торговли в структуре валового регионального продукта приходилось 15,5 процента. В минувшем году общие налоговые платежи торговых предприятий, консолидированные в бюджет Российской Федерации, составили 18,8 миллиарда рублей, инвестиции в отрасль — более 6 миллиардов, удельный вес работающих в ней жителей области от общего количества занятых в экономике — 12,7 процента.

Сложившаяся в стране экономическая ситуация, повлекшая снижение реальных доходов населения и его покупательной способности, негативно сказалась на торговом обороте. В 2015 году он не дотянул до 92 процентов к уровню 2014-го. В 2016-м спад объемов продажи товаров замедлился. В итоге оборот составил 333,8 миллиарда, или 231 тысячу рублей на душу населения. По этому показателю Тюменская область занимает второе место в Уральском федеральном округе. Согласно данным за первый квартал нынешнего года темп прироста увеличился до 97,7 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Снижение спроса сказалось и на структуре оборота: жители региона стали тратить больше денег на продукты питания, нежели на непродовольственные товары.

Сегодня тюменская сфера торговли представлена более 10 тысячами объектов, львиная доля которых приходится на розницу. Из них 5500 — магазины шаговой доступности. Фирменных магазинов уже более 200.

— Производители активно развивают розничную торговую сеть, поскольку зачастую это основной канал продвижения продукции на потребительский рынок, а также возможность иметь под рукой быстрые живые деньги, — подчеркнул Андрей Пантелеев.

Если говорить о розничных рынках и ярмарках, то на их долю приходится 6,5 миллиарда рублей, или 2 процента от общего торгового оборота. Стационарных рынков в регионе 12, а ярмарок только в прошлом году состоялось более полутысячи. Причем большинство из них проведено в рамках проекта «Покупаем тюменское!» Под его эгидой проходят дегустации, закупочные сессии, выездная торговля в северных округах.

Отдельная тема — проблемы продвижения продукции местных товаропроизводителей на полки ритейлеров.

— В прошлом году Государственная Дума внесла изменения в закон о торговле, ужесточающие требования к федеральным сетям, — напомнил Андрей Пантелеев. — В рамках реализации проекта «Единой России» «Честная цена» в нашем регионе была сформирована рабочая группа, которую возглавил Эдуард Закирович Омаров. Один из её стратегических шагов — создание консорциума местных товаропроизводителей на базе Торгово-промышленной палаты Тюменской области. Члены консорциума ежемесячно выезжают на объекты федеральных, локальных сетей и в магазины шаговой доступности, чтобы выяснить: какова доля наших товаров в разрезе по каждому производимому продукту, как они представлены — на так называемой золотой полке или на самой нижней, какие маркетинговые условия предлагаются местным производителям и насколько сети лояльны к брендингу «Покупаем тюменское!» В новом формате, с большими скидками, дегустациями в гипермаркетах проводятся и ярмарки. Эффект — показательный: объем продажи наших товаров в эти дни увеличивается в три с лишним раза.

Ещё один итог деятельности рабочей группы — подготовленные предложения о внесении изменений в федеральное законодательство по ограничению развития федеральных сетей в рамках совокупного расчёта.

— Согласно антимонопольному законодательству федеральная сеть не может занимать более 25 процентов рынка на той или иной конкретной территории, — объясняет Андрей Вадимович. — Но если возьмем пять сетей, на каждую из которых приходится по 25 процентов, то рынок оказывается «распиленным» между федералами. Мы предлагаем установить для федеральных сетей совокупную долю в размере 50 процентов. Если наша инициатива найдет отражение в законодательстве, мы будем спокойны за малых и средних производителей, которые могут реализовывать свою продукцию только через магазины шаговой доступности.

— Есть информация о том, что на федеральном уровне рассматривается предложение о запрете работы крупных сетей в выходные дни. Таким образом будут поддержаны локальные сети и магазины шаговой доступности. Как вы оцениваете эту идею? — поинтересовался единоросс Алексей Салмин.

— Речь идет о гипермаркетах, — уточнил директор департамента. — Такое ограничение было актуально несколько лет назад. Но когда появились такие сети, как, например, «Магнит», «Пятерочка», не являющиеся гипермаркетами и составляющие конкуренцию магазинам у дома, подобное решение не принесёт ожидаемого эффекта. Вот если бы предлагалось установить выходные дни для федеральных сетей, это имело бы смысл. Кроме того, не надо забывать о зонах риска. Во-первых, люди привыкли в выходные дни выезжать за покупками именно в крупные сетевые объекты. Во-вторых, у производителей могут возникнуть проблемы с товаром, имеющим ограниченный срок реализации. На наш взгляд, само по себе предложение хорошее. Неплохо было бы делегировать регионам право на установление ограничений работы сетей по времени. Таким образом появится дополнительный рычаг взаимодействия с федералами. Мы, как минимум, могли бы выставлять условие: либо вы пускаете на полку местных товаропроизводителей, либо включаем ограничительные механизмы, чтобы обеспечить отрасли равномерное развитие. В рынке, как в хорошей армии, должны быть и танки, и самолеты, и пехота…

Вопросы либерал-демократа Михаила Селюкова касались цен на продукцию тюменских товаропроизводителей, участвующих в выездных ярмарках в Югре и на Ямале. По мнению депутата, торговая наценка слишком велика.

— У производителей есть затраты по доставке. Мы не можем заставлять их торговать себе в убыток, — возразил Андрей Пантелеев. — Производители делятся на две категории. Одни, крупные, ездят, чтобы себя показать, они могут сделать скидки на товар. Им главное — продвижение на новые рынки сбыта. Мелкие предприятия едут на ярмарки, чтобы заработать. Но о завышенных ценах и речи быть не может, иначе наши товаропроизводители будут неконкурентоспособны.

— Вы не рассматривали вопрос о том, чтобы торговля продукцией тюменских сельхозпроизводителей под брендом «Покупаем тюменское!» велась в северных округах на постоянной основе? — спросил Михаил Селюков. — Во всех муниципалитетах есть городские рынки. Может, провести работу с органами местного самоуправления, чтобы на рынках выделили место для тюменской продукции? Народ ее с удовольствием покупает, потому что качественная, но есть зазор в цене.

— Два года назад вели переговоры по поводу центрального рынка Сургута, — ответил Андрей Пантелеев. — Подготовили концепцию единого стенда, где бы встали наши производители под брендом «Покупаем тюменское!» Но вопрос до сих пор не решен. Почему? Нужен местный единый торговый оператор, оптовик, который бы напрямую работал с нашими производителями, обеспечивая стабильную поставку продукции.

— Продвижение сельскохозяйственной продукции юга области в северные округа — важнейшая задача, — заявил заместитель председателя комитета по экономической политике и природопользованию, единоросс Александр Крупин. — За последние несколько лет в этом направлении сделано многое. Некоторые крупные производители уже нашли свою нишу на северном рынке. Однако для того, чтобы расширить ассортимент наших товаров в округах, необходима взаимная заинтересованность. Мы знаем: тюменские производители для северных покупателей желанны, а вот для тех, кто на местах организует ярмарки, — не всегда. Каждый муниципалитет ведет свою торговую политику. Где-то для ярмарок отводятся не очень удачные места. Процесс нужно совершенствовать. Мы не ставим цель полностью закрыть северные рынки тюменской продукцией. Но то, что присутствие наших товаропроизводителей в округах должно быть шире и представительнее — это однозначно.