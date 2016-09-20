В Госдуме РФ состоялись парламентские слушания на тему «О молодежной политике в Российской Федерации».

Участие в мероприятии принимала делегация Тюменской области, в состав которой вошла и координатор Палаты молодых законодателей при Совете Федерации в УрФО, депутат областной Думы, член фракции «Единая Россия» Ольга Швецова.

В рамках слушаний состоялись тематические выступления политиков, общественных деятелей, представителей молодежных организаций, а также известных спортсменов, блогеров, педагогов. Обсуждались самые актуальные вопросы и проблемы молодежной политики.

Как сообщили в региональном отделении «Единой России», комментируя итоги слушаний, депутат Ольга Швецова отметила, что молодежь всей страны остро волнуют одни и те же вопросы. Это касается и профориентации, и вовлечения молодых людей в государственные мероприятия и программы.

— Сегодня подчеркивалось: новое поколение ищет диалога с властью. В свою очередь, представители государственной и исполнительной власти заверили, что готовы слышать молодежь, вести с ней дискуссию и искать новые формы работы, — сказала представительница области.

По словам депутата, в нашем регионе направление молодежной политики развивается планомерно. Реализуются проекты, позволяющие юному поколению самореализоваться и найти свое место в жизни. Ежегодно молодежные организации получают грантовую поддержку из областного бюджета. В 2016 году ее получили 32 молодежных проекта на общую сумму почти 3 миллиона рублей.