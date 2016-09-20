Не так давно «Тюменские известия» публиковали на своих страницах объёмный документ: новую Стратегию деятельности регионального парламента, по которой предстоит действовать шестому созыву депутатского корпуса. О том, как шла работа над документом, рассказывает председатель Тюменской областной Думы Сергей Корепанов.

Сергей Корепанов: «Этот документ — основа работы депутатского корпуса»

— Сергей Евгеньевич, чем новая Стратегия принципиально отличается от Стратегии предыдущего созыва регионального парламента? Как повлияла на ее содержание сегодняшняя социально-экономическая обстановка в стране — и в нашей области?

— Стратегия деятельности Думы на созыв — это документ, определяющий приоритетные цели, задачи и направления законопроектной и контрольной работы депутатов. Разработан он с учетом основных целей и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации и Тюменской области, наказов избирателей, а также платформ политических партий.

Напомню: Стратегия деятельности Тюменской областной Думы впервые была сформулирована в 1994 году, в первые месяцы работы тогда еще нового законодательного органа государственной власти. По прошествии более чем двадцати лет мы можем уверенно говорить о правильности принятого тогда решения. Сегодня на основе Стратегии осуществляется ежегодное планирование законотворческой и контрольной работы областной Думы, оцениваются результаты ее деятельности за год и в целом за созыв.

Действительно, как уже прозвучало в вашем вопросе, при формировании Стратегии деятельности очередного созыва областной Думы нам приходится учитывать современные реалии. Работа над документом осуществляется на основе постоянного анализа изменений социально-экономической ситуации в стране и нашем регионе. Только так мы можем точно определить основные направления деятельности органов власти, в том числе — законодательной работы областной Думы. И именно поэтому все Стратегии деятельности Тюменской областной Думы имели и имеют свои особенности.

Что касается действующего сегодня документа, особое внимание в нем обращено на работу, связанную с противодействием негативному влиянию внешнеэкономического давления на Россию. Это связано с задачами по развитию промышленности и сельского хозяйства, привлечению инвестиций, развитию государственно-частного партнерства.

При этом возникающие трудности не отменяют социальных обязательств перед жителями региона. Мы обязаны сохранить социальную направленность бюджета, обеспечить его сбалансированность. Вот почему в тексте Стратегии отдельно прописаны задачи депутатов в сфере совершенствования налогового законодательства.

К слову, ещё в пятом созыве мы вели активную работу по привлечению жителей к участию в законотворческом процессе. Мы убеждены в правильности такой политики и приняли решение вынести вопросы развития институтов непосредственной демократии в отдельный раздел.

— Что было позаимствовано из Стратегии пятого созыва для нового главного думского документа? Какие из разделов прошлой Стратегии, на ваш взгляд, были с наибольшим успехом реализованы на практике, а какие оказались более «слабым звеном»?

— Прежде всего сохранена главная задача стратегического планирования законодательной деятельности — обеспечение экономического роста, повышение уровня и качества жизни тюменцев, принятие способствующих этому законов.

Да, структура Стратегии претерпела некоторые изменения, содержание ряда конкретных разделов значительно изменилось. Хотя работа по большинству из 28 её разделов велась и ранее. Что сохранено? Сохранены основные направления работы в сфере бюджетной политики, работы органов государственной власти и местного самоуправления, обеспечения правопорядка и безопасности граждан. Я уже говорил о продолжении нашей работы по развитию экономики Тюменской области, дополнительно хочу отметить сохранение в повестке дня вопросов поддержки малого и среднего предпринимательства.

В сфере особого внимания депутатов остается тематика социальной политики, образования, здравоохранения, работы с молодежью, обеспечения занятости. Не можем мы обойти вопросы развития дорожного и жилищного строительства, экологии, развития жилищно-коммунального хозяйства. Пока существуют проблемы, которые беспокоят жителей области, пока они влияют на уровень их социального самочувствия, эти проблемы будут учитываться в Стратегии деятельности Тюменской областной Думы.

Что касается итогов реализации Стратегии пятого созыва, каких-либо «слабых звеньев» я назвать не могу. Подробный отчет по каждому направлению опубликован на портале областной Думы, любой житель области может с ним ознакомиться.

Естественно, по одним направлениям было принято больше решений, по другим меньше. Но результат работы определяется не количеством голосований, а уровнем и характером изменений, произошедших в регионе. Думаю, что эти изменения заметны всем тюменцам. Стабильный естественный прирост населения, увеличение рождаемости, количества многодетных семей. Рост промышленного производства, многовекторная диверсификация региональной экономики. Более чем в три раза выросли объемы вводимого жилья. Увеличилась заработная плата работников бюджетной сферы и среднедушевые доходы населения.

Подтверждением эффективности работы власти можно считать высокий уровень явки на выборах в Тюменскую областную Думу в сентябре 2016 года — в них приняли участие более 81 процента жителей юга области.

Думаю, что реализация Стратегии деятельности областной Думы шестого созыва будет способствовать дальнейшему развитию нашего региона, улучшению жизни наших земляков.

— Сергей Евгеньевич, а вы лично довольны публичным обсуждением новой Стратегии? Насколько активным и полезным оно было? И можно ли было в процессе обсуждения провести мониторинг наиболее злободневных проблем, волнующих жителей Тюменской области?

— Суть, содержание Стратегии непосредственно влияет на развитие экономики и социальной сферы региона, жизнь каждого жителя области. Именно поэтому, следуя установившейся традиции, ее утверждению предшествует обсуждение, на которое мы стараемся привлечь максимально возможное количество участников.

В декабре 2016 года по предложению депутатов — членов фракции «Единая Россия» было принято решение о разработке Стратегии деятельности Тюменской областной Думы шестого созыва, создана рабочая группа, в которую вошли депутаты от всех партий, представленных в областной Думе. Была разработана концепция Стратегии, направленная всем субъектам права законодательной инициативы в Тюменской областной Думе.

— Сколько конкретных предложений поступило в адрес рабочей группы?

— Более трехсот предложений. На основании которых был разработан проект, опубликованный для общественного обсуждения в парламентской газете «Тюменские известия» и на официальном портале областной Думы. К обсуждению проекта были приглашены все региональные отделения политических партий, зарегистрированные на территории области, и некоммерческие организации.

Отмечу: в процессе работы над Стратегией был изучен большой объём статистической и аналитической информации, результаты изучения общественного мнения по наиболее актуальным проблемам жителей региона.

28 марта в Большом зале заседаний областной Думы прошло совещание, в котором приняли участие более 200 представителей от региональных отделений политических партий, в том числе не представленных в областной Думе, профессиональных союзов, национально-культурных автономий, общественных движений, благотворительных фондов, ветеранских, молодежных, женских организаций, религиозных конфессий, члены Общественной палаты Тюменской области. Такой состав участников позволил конструктивно обсудить проект Стратегии, сформулировать конкретные предложения по его совершенствованию. Только после такого всестороннего и максимально открытого обсуждения Стратегия была утверждена на заседании областной Думы. Мы надеемся, что она станет надежным ориентиром в работе депутатского корпуса.

Конечно, этот документ не является догмой. В практике работы областной Думы были случаи, когда изменения ситуации в регионе требовали оперативной доработки Стратегии. Не исключено это и в будущем, но и в этом случае мы будем работать в тесном контакте с институтами гражданского общества.

— Как будет вестись контроль за воплощением документа в жизнь?

— Реализация Стратегии находится на постоянном контроле депутатов областной Думы. Во-первых, отчетность о деятельности регионального парламента, ежегодно утверждаемая депутатами, содержит подробнейшую информацию о реализации Стратегии. Дается развернутая характеристика работы по каждому разделу стратегии: описание принятых законов, контрольных и организационных мероприятий. Повторю: все материалы публикуются на официальном портале областной Думы.

Во-вторых, опыт реализации Стратегии показал необходимость набора объективных показателей, характеризующих изменения социально-экономической ситуации в регионе. Результатом этого явились показатели реализации Стратегии — отдельно по каждому разделу, — представляющие собой данные статистики, результаты социологических исследований, показатели государственных программ. В настоящее время проходит обсуждение проекта перечня этих показателей в подразделениях областной Думы, после чего они будут утверждены и опубликованы.

Наконец, в-третьих, мы ежегодно проводим встречи с региональными отделениями политических партий, некоммерческими организациями, членами Общественной палаты Тюменской области, на которых я как председатель областной Думы отчитываюсь о результатах реализации Стратегии в предыдущем году.

Таким образом, все, кто участвовал в разработке Стратегии, а также любой житель области могут получить исчерпывающую информацию о ее реализации.