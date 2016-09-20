Уже не первый год Тюменская область занимает верхние строчки рейтингов по состоянию и качеству автомобильных магистралей. Тем не менее вопросы безопасности дорожного движения в нашем регионе не теряют своей остроты.

Ровнее асфальт — выше скорость

На минувшей неделе комитет по государственному строительству и местному самоуправлению Тюменской областной Думы под председательством единоросса Фуата Сайфитдинова всесторонне обсудил информацию правительства о реализации государственной программы «Повышение безопасности дорожного движения» за истекший год.

Генеральная цель документа, действующего до 2021 года, — сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и снижение числа погибших в результате ДТП. Для её достижения разработан комплекс административных, финансовых и образовательных мероприятий, направленных «на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, организации движения транспортных средств и пешеходов, на повышение уровня требований к подготовке водителей, оказанию помощи пострадавшим в ДТП, а также обучение детей правилам поведения на дорогах».

В 2016 году на решение этих задач из областного бюджета было выделено 64 с лишним миллиона рублей.

Как сообщил парламентариям заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков, в результате предпринимаемых мер число ДТП и пострадавших в них удалось снизить на 17 процентов. А вот по количеству погибших, наоборот, наблюдается рост. Растёт и тяжесть последствий дорожно-транспортных происшествий.

— Делаем новую дорогу, и тут же начинаем фиксировать нарушения по превышению скоростного режима водителями, — разводит руками Андрей Николаевич. — Анализируя ситуацию, мы пришли к выводу: рост тяжести ДТП может быть снижен за счёт реконструкции автомобильных магистралей по разделению транспортных потоков. За счёт одного лишь приведения верхнего слоя дороги в нормативное состояние должного эффекта не получить. Поэтому основные наши усилия направлены на строительство новых развязок и создание безопасных разделительных полос.

Что касается борьбы с нарушителями правил дорожного движения, то здесь большие надежды возлагаются на развитие системы фотовидеофиксации в автоматическом режиме.

В нынешнем году начата реализация пятилетнего контракта по установке 88 комплексов фотовидеофиксации в Тюмени и Тобольске. В регионе уже действует 22 мобильных комплекса, рассредоточенных равномерно, по местам концентрации ДТП, причем их расстановка производится в зависимости от реальной ситуации на той или иной трассе.

Говоря о реализации других направлений в сфере безопасности дорожного движения, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области подробно остановился на проблеме повышения качества обучения будущих водителей.

— За последние несколько лет количество автомобильных школ в регионе сократилось с 97 до 50, — проинформировал он. — Это произошло в результате ужесточения требований, предъявляемых к их деятельности, к уровню оказываемых образовательных услуг.

Кроме того, во взаимодействии с ГИБДД создана целая система просвещения юных пешеходов и их родителей. Только в прошлом году в области прошли десятки акций, конкурсов по обеспечению безопасного участия детей в дорожном движении.

Есть значительные подвижки и в организации оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в ДТП.

— Кареты «Скорой помощи» достигают места аварии в течение 20 минут практически в ста процентах случаев, — заявил Андрей Чистяков. — А ведь именно в течение первого, так называемого золотого часа, врачи имеют максимум шансов спасти даже самого тяжелого пострадавшего.

Дорогие дороги

Один из главных акцентов депутаты сделали на совершенствовании дорожной инфраструктуры.

Единоросса Сергея Медведева интересовало: позволяют ли современные технологии наносить такую разметку, которая была бы видна в Тюмени и зимой?

— Вопросы по качеству разметки возникают постоянно, — признал Андрей Чистяков. — Это глобальная проблема. Мы постоянно экспериментируем с материалами, работаем с производителями, изучаем технологии. Холодные пластики, термопластики, многослойное нанесение краски… К сожалению, интенсивность движения в Тюмени не позволяет сохранить разметку в течение длительного времени. Даже термопластик не выдерживает сроки, окупающие затраты на его применение. Он держится всего год, а стоит в три раза дороже, чем краска, которую можно наносить дважды за год. Но мы все-таки надеемся найти материалы и технологию, обеспечивающие круглогодичную видимость разметки и ее долгосрочное использование.

— Во всем мире между населенными пунктами строят дороги с разделительными полосами. У нас же не просто сами дороги узкие, но еще и между встречных полос лишь малозаметная линия разметки, — продолжил Сергей Медведев. — Судя по статистике, главная причина ДТП со смертельным исходом — выезд на «встречку». Понятно, что быстро провести реконструкцию всех дорог невозможно, в том числе в силу финансовых сложностей. А каковы планы на будущее? Вы обсуждали эту тему с Росавтодором?

По словам Андрея Чистякова, для возведения разделительной полосы необходимо расширение дорожного полотна, что требует значительных затрат.

Сегодня на федеральных трассах ведётся эксперимент по строительству барьерных ограждений. Одна из технологий предполагает установку специальных опор, между которыми натягиваются тросы. Их выдерживающая способность сопоставима с барьерным ограждением, но есть недостаток. Если столкновение всё-таки происходит, то в этом месте опоры собираются в пучок. За их восстановление придётся выложить кругленькую сумму.

На дорогах, ведущих к сельским населенным пунктам, вообще никакое ограждение установить невозможно — они слишком узкие. Расширение полотна и подъем его на нормативную высоту, чтобы не размывалось и обеспечивало круглогодичную транспортную доступность, тоже обойдется областному бюджету в копеечку.

— На некоторых участках федеральных трасс, например между Тюменью и Екатеринбургом, установлены специальные пластины, защищающие глаза водителей от ослепления светом фар встречных автомобилей. Почему их нет на не менее напряженной магистрали Тюмень — Ханты-Мансийск? — включился в разговор первый заместитель председатель Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Андрей Артюхов.

— Действительно, технология хорошая, — согласился замначальника областного ГУС. — Но очень дорогая. Дороже, чем установка шумозащитных экранов, которые мы сейчас возводим вдоль проезжей части. Пока систему светоотражения Росавтодор применяет на участках с большим количеством полос и сложной траекторией движения, там, где много поворотов и встречный свет существенно влияет на безопасность движения. Надеемся, что со временем она станет более финансово доступной, тогда задействуем и в нашем регионе.

Сэкономить время или сохранить жизнь?

— В прошлом году на территории области в автомобильных авариях погибли 264 человека. Можете дать раскладку, сколько ДТП со смертельным исходом пришлось на федеральные, областные и муниципальные трассы? — обратился к докладчику единоросс Владимир Ульянов.

— На федеральных дорогах — 34 процента от общего числа погибших, в населенных пунктах — 35 процентов, на дорогах регионального значения — 23 процента, — последовал ответ. — Но самые тяжелые аварии произошли на федеральных трассах с высокой интенсивностью и большой скоростью движения. Основная их причина — выезд на встречную полосу и значительное превышение скоростного режима.

— В чем причина такого большого количества погибших в городских и сельских поселениях? — попросил уточнить Владимир Ильич.

Оказалось, причина та же. Устраивая ночные гонки, водители часто не справляются с управлением и врезаются в столбы, придорожные постройки, вылетают на встречную полосу, подвергая смертельному риску и себя, и всех, кто оказался рядом со взбесившимся автомобилем.

Одной из мер защиты граждан от таких лихачей стало изменение режима работы светофоров. Как показала дискуссия, отношение к этому новшеству даже у депутатов неоднозначное. По мнению Сергея Медведева, с точки зрения безопасности пешеходов — мера хорошая, но пробок на дорогах областного центра стало больше.

— Любое нововведение поначалу вызывает ажиотаж, негатив, но со временем все привыкают, — заметил начальник УГИБДД УМВД России по Тюменской области Михаил Киселёв. — Для нас безопасность пешеходов превыше всего. Нет ценности, сопоставимой с человеческим здоровьем и жизнью. Смена режима светофоров произведена в соответствии с государственным стандартом, принятым в 2014 году на уровне Правительства Российской Федерации. Благодаря этой системе количество дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, уже сократилось на 61 процент.

На вопрос либерал-демократа Артёма Зайцева, планируется ли нанесение дополнительной разметки на регулируемые перекрестки, которые граждане могут пересекать теперь в том числе и по диагонали, начальник УГИБДД ответил отрицательно.

Региональное управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения не видит в этом смысла. Использование диагональной разметки ограничено даже в городах-миллионниках. В Тюмени же нет требующих её перекрестков, да и поток пешеходов не столь велик.

Отрицательным был ответ и на второй вопрос парламентария: «Ввиду увеличения комплексов фото- и видеофиксации не планируется ли уменьшение личного состава ГИБДД?»

— Я уверен, никто ещё не придумал более эффективной профилактической меры, чем присутствие патруля на трассе, — заявил Михаил Киселёв. — Ничто так не дисциплинирует водителя, как инспектор с жезлом или радаром в руке. Когда гражданин получает постановление об административном правонарушении, выявленном в автоматическом режиме? Через месяц-два? А при непосредственном, так сказать, онлайн-контакте с инспектором ГИБДД его «обилетят» тут же. Решение о сокращении штатов нашего ведомства — компетенция Президента Российской Федерации…

В завершение обсуждения слово взял вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Он подчеркнул: тема безопасности дорожного движения находится на постоянном контроле в правительстве. Все вопросы, её касающиеся, рассматриваются в комплексе. Это и организация транспортной инфраструктуры, и строительство развязок, мостов, объездных дорог, межпоселенческих, межмуниципальных. Но, к сожалению, итоги первого квартала неутешительны. Ни по одному из показателей безопасности нам не удается достичь каких-то серьезных результатов. С начала года на 13 процентов увеличилось количество ДТП, на 17 процентов — количество погибших, выросло и число пострадавших.

Статистические данные, приведенные вице-губернатором, действительно убийственны. Только с помощью системы автоматического контроля за четыре месяца текущего года выявлено около 340 тысяч нарушений правил дорожного движения. Если так пойдет и дальше, за год на каждого жителя Тюменской области будет приходиться по одному нарушению. В одном лишь Тобольске за 1 месяц после введения комплекса фотовидеофиксации зафиксировано 10 тысяч нарушений ПДД!

— Мы можем увеличить финансирование программы хоть в 20 раз, но ничего не добьемся, пока не повысим уровень водительской дисциплины, — считает Сергей Сарычев. — Девяносто процентов всех происшествий произошло по вине водителей. Вдумайтесь в эти цифры! В прошлом году 12 тысяч человек были задержаны при управлении автомобилем в алкогольном опьянении. В первом квартале 2017-го таких стало еще на 25 процентов больше. Недавно в Тюмени у моста Влюбленных за один трехчасовой рейд инспекторы ГИБДД задержали 32 нетрезвых водителя, из них пятеро находились под действием наркотиков. Пока мы не начнем сообщать в ГИБДД об опасных виражах, допускаемых некоторыми участниками дорожного движения, количество погибших на дорогах не сократится! Ведь согласились же водители общественного транспорта участвовать в акции «Я нарушил ПДД? Позвони в ГИБДД». Акция призывает не к стукачеству, а к проявлению гражданской позиции. Ради жизни людей это надо делать!