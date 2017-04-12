В официальном документе «Стратегия Тюменской областной Думы шестого созыва» изложены задачи, которые ставят перед собой региональные парламентарии на ближайшие пять лет. Один из разделов стратегии посвящён сфере культуры и туризма. Депутаты обязуются содействовать развитию этих отраслей по всем существующим в них направлениям.

Они намерены поддерживать библиотечное дело, професси­ональное искусство, народное творчество, образование в этой области, способствовать повышению уровня материально-технического обеспечения учреждений культуры, сохранению объектов историко-культурного наследия, обеспечивать равные возможности граждан в получении доступа к культурным ценностям, помогать развитию туризма и традиционных художественных промыслов и ремёсел. Это вкратце, список задач намного шире.

Итак, какое содействие может оказать культуре, искусству и туризму областной депутат? Какую роль он может сыграть в благородном деле? Мы решили спросить у опытных парламентариев. А также выяснить, с какими проблемами им приходится сталкиваться на этом пути? Ответить на вопросы «Тюменских известий» согласились Тамара Казанцева, Сергей Морев, Николай Токарчук и Юрий Юхневич.

Досуг в сарае

Тамара Казанцева, заместитель председателя комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, член фракции КПРФ:

— У областных депутатов полномочий много. Но, увы, так уж повелось — культуре от бюджета достаётся, пожалуй, самый маленький кусок пирога. У меня это вызывает беспокойство. Придя в Думу, я сразу решила: культуре буду помогать активно. Этим занималась в пятом созыве, продолжаю и в шестом. Мне кажется, справляюсь. Что я могу? Могу оказывать поддержку учреждениям культуры и творческим коллективам благодаря существованию резервного фонда правительства области, из которого депутатам выделяют средства на исполнение наказов избирателей.

Я часто езжу в труднодоступные, не обласканные вниманием власти, деревни и сёла. И для меня очевидно — местным клубам необходима помощь. Зачастую они выглядят неприглядно. Представьте обыкновенную деревенскую избу, где зимой очень холодно, потому что печка не прогревает помещение, при этом пол «ходит», и практически нет технического оснащения. Эти клубы, подозреваю, строили в 50-60-х годах прошлого столетия. Они уже выработали свой срок. Возьмём клуб в деревне Ачиры Тобольского района. Там нет сеней, входная дверь плохо закрывается. Зимой люди не снимают здесь верхнюю одежду. Допотопный клуб в деревне Чебурга

(в том же Заболотье), а в Тахтагуле вообще похож на баню.

Одному депутату не под силу построить на селе новый клуб. Но и малая помощь в глубинке имеет большое значение. Я рада тому, что мне удалось купить мебель и музыкальную аппаратуру для нескольких клубов Тобольского, Вагайского, Ярковского, Тюменского районов. Вы только вдумайтесь, в XXI веке местные жители сидели в клубах на скамьях, которые, такое впечатление, были сделаны во времена царя Гороха!

Со стороны, наверное, кажется, такая разовая помощь стареньким клубам, что мёртвому припарки. Но без неё совсем плохо. Люди с радостью собираются и в этих «сараях», им необходимо общение. Где ещё на селе можно провести досуг? Так что новые стулья очень нужны! Здесь проводятся все деревенские праздники, новогодние утренники и посиделки, сходы граждан и молодёжные дискотеки. Я говорю постоянно: надо строить новые клубы. В этом году обращалась в три муниципалитета с этим вопросом. Получила ответ: нет денег! Люди собираются в библиотеках, которые располагаются в бывших магазинах. Как, например, в деревне Бегишево Вагайского района. Ну, что это такое? Много ли народу там соберёшь? В деревне Наримановой и посёлке Новотарманском Тюменского района клубы «квартируют» в приспособленных помещениях. Мест мало, условий никаких.

Специально для сёл и деревень разработаны модульные клубы, где всё в комплекте: сцена, котельная, оборудование, мебель. Стоит сооружение 18 миллионов рублей. Такие установлены в сёлах Южно-Дубровное Армизонского района и Новопетрово Аромашевского района. Вполне приличные клубы. Зал на сто человек! Однако в прошлом году план по установке модульных клубов не был выполнен. Зато старые закрывают десятками. В 2016-м несколько населённых пунктов Викуловского, Абатского, Тобольского районов лишились очагов культуры. Например, в деревне Топкинской, в которой проживают около 60 человек, теперь совсем некуда пойти. Ну, разве что в соседнюю деревню. А это десять километров по болоту! Старикам такой путь не по силам.

В том, что сейчас происходит в глубинке, нет ничего незаконного. Главам районов было предложено провести оптимизацию учреждений культуры, чтобы сэкономить бюджетные расходы. Многие из них решили вопрос просто: коли есть в селе библиотека, клуб можно закрыть. Мне хотелось бы расшевелить представителей районной власти. Такое впечатление, что они попросту не желают свои территории защитить. Им сказали, они под козырёк взяли. А ведь ситуации на местах разные. Указ сверху необходимо проанализировать и подумать, как его воплотить в жизнь. Варианты всегда есть, однако никому не хочется над ними думать. Но иногда людям удаётся отстоять уже, казалось бы, обречённый клуб. К примеру, жители деревни Заборка Викуловского района написали мне, что их клуб находится под угрозой закрытия. Я обратилась к главе района с просьбой не вешать замок. И он мою просьбу уважил.

А вот пример со знаком минус. В Ярковском районе рядышком стоят две деревни: Тараканова и Сакандыкова. Между ними — пустующее здание бывшей начальной школы. Пенсионеры просят переоборудовать это помещение под клуб. Им необходимо где-то собираться для души. Но сколько я ни обращалась к главе района — бесполезно! Говорит, миллион рублей уйдёт на ремонт. А я думаю, вполне можно в 100 тысяч уложиться. Там нужно-то крышу подлатать, печку подремонтировать да пол покрасить. К тому же я обещала помочь с деньгами. Но нет, ему легче крест на идее поставить. Обещал возить стариков в Ярково. Не знаю — ездят ли? А здание школы между тем разрушается.

На думских комитетах я регулярно поднимаю вопрос развития культуры, образования и здравоохранения в сельской местности. В деревнях, где закрываются клубы, ФАПы и школы, в конце концов остаются одни старики. Молодёжь, не видя перспектив, бежит оттуда. А ведь сколько талантов вырастила деревня в ХХ столетии! Нам должно быть стыдно, что в ХХI веке одарённые дети из глубинки лишаются возможности заниматься танцами, вокалом, рисованием.

Я часто прошу коллег: давайте поможем не только образованию и спорту, но и клубам. Некоторые откликаются. К сожалению, не все депутаты регулярно ездят в глубинку. Зачастую они получают информацию о состоянии дел через муниципалитеты. А на бумаге всё хорошо.

На самом деле у культуры, как у нищего, последний грош отнимают. Почему бы не пополнять бюджет другими способами? Например, уменьшить заработную плату депутатам и чиновникам! Тогда и заведующим клубов хватит. Они получают-то копейки! Я считаю, что у нас всегда есть возможность помогать культуре. Главное, чтобы было ещё и желание!

Что касается туризма, Тюменская область могла бы неплохо зарабатывать на нём. Сибирское Золотое кольцо — вполне осуществимая идея! Есть на что посмотреть в Ялуторовске, где много мест, связанных с пребыванием декабристов, в Ишиме — на родине Ершова, селе Покровском, Тобольске, Абалаке. Маршрут-то разработан, и люди ездят, но уровень сервиса, инфраструктуры пока невысок. Мне кажется, нам не хватает креатива. Возьмём Абалакский монастырь. Туристы из Тобольска добираются туда автобусами. А почему бы не сделать водный маршрут, не запустить какое-нибудь судно по Иртышу? Думаю, этот способ передвижения мог бы пользоваться у туристов популярностью. Это замечательная возможность полюбоваться в дороге красотой сибирской природы. Что ещё? Гостиницы дорогие. Не у каждого желающего побывать в Тобольске и Абалаке есть такие деньги. Нужно предусматривать и бюджетный вариант расселения туристов. В городе есть общежития сельскохозяйственного колледжа, пединститута. В летнее время, когда студенты уезжают на каникулы, почему бы не подготовить часть помещений для приёма туристов, у которых не толстый кошелёк? Маленькие страны живут за счёт туризма, а мы, имея столько достопримечательностей (исторических и природных), до сих пор не научились использовать их потенциал.

Дела музейные

Юрий Юхневич, член комитета по социальной политике Тюменской областной Думы, член фракции КПРФ:

— Всё ли может депутат? Нет, конечно! Вопросы, стоящие сегодня перед региональным парламентом, заманчивы, как и любая трудно решаемая задача. Я живу в Тобольске, который называют жемчужиной Сибири. И этой жемчужине, если можно так выразиться, нужна хорошая оправа. В историческом городе довольно много памятников находится в плачевном состоянии. Порядка двухсот утрачены навсегда — сгорели, сгнили, разрушились. Мысленно я представляю, какой красивой могла бы стать улица Мира в нижнем посаде города, если все объекты историко-культурного наследия, которые расположены на ней, привести в порядок. Превратить улицу в музей под открытым небом! Однако средств, которые вкладывают в реставрацию, для этого явно недостаточно. Но мы же всерьёз говорим о развитии туризма! А разве Тобольск может быть туристическим городом без улицы Мира? Я уверен, что нет. Вообразите: привозят туристов на улицу Розы Люксембург. Там красиво — новые дома. Посмотришь вверх — на холме кремль старинный виден. А дальше-то ужас! На улице Мира можно снимать кино о Сталинградской битве. Никаких декораций возводить не надо. Стоит только кинуть пару подожжённых шин, взять в кадр закопчённый танк, и всё — внимание, мотор!

Нельзя сказать, что власть равнодушно взирает на то, как разрушаются объекты историко-культурного наследия. Памятники восстанавливают и в Тобольске, и в Тюмени. К примеру, большое внимание уделяется дому, в котором 8 месяцев содержалась семья Николая II, культовым сооружениям. К сожалению, зданий, имеющих историческую ценность, но со дня своей постройки ни разу не видавших реставраторов, у нас очень много. Вернуть им всем достойный вид в одночасье не удастся. В деле сохранения памятников могут помочь предприниматели. Однако и они не торопятся брать в аренду (даже на заманчивых льготных условиях) обветшавшие постройки. Пример — здание бывшего «Детского мира», очень красивое. Никто не жаждет арендовать его, потому что нужны огромные деньги на реставрацию.

Я считаю, что депутаты должны не только задачи перед собой ставить, но и искать пути их решения. Находить инвесторов, привлекать средства из бюджета, чтобы поэтапно приводить в должный вид исторические объекты. Мы несём ответственность за то, что оставим своим потомкам.

Ещё будучи депутатом Тобольской городской Думы, я большое внимание уделял социальной сфере. А культура — её часть. И сегодня львиная доля средств моего депутатского фонда уходит на поддержку учреждений культуры и творческих коллективов. Что говорить, танцевальные ансамбли не могут себе позволить даже специальную обувь приобрести! Ни на что у них нет денег! Недавно мы выделили 77 тысяч рублей тобольскому вокальному коллективу «Серебряные нити» на пошив концертных костюмов и 717 тысяч рублей — ДК «Водник», где занимается ансамбль. Во Дворце культуры была плачевная ситуация, сейчас там заменили окна, сделали полы. 419 тысяч рублей пошло на благоустройство Тобольского центра культуры и искусства. Проблем много. Увы, в депутатском фонде недостаточно средств, чтобы помочь всем, кто обращается за помощью. И не всегда есть возможности, чтобы переломить сложную ситуацию.

Возьмём, к примеру, то состояние дел, которое сложилось в музейной сфере Тюмени. Создали музейно-просветительское объ­единение, загнав в одну упряжку областной музейный комплекс имени Словцова, Ялуторовский музейный комплекс и Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник. В этом объединении «растворили» самостоятельное учреждение культуры — музей ИЗО. Ему, кстати, в этом году исполнилось бы 60 лет. Возникла скандальная ситуация: музейщиков лишили собственного здания и заставили в февральские морозы перевозить ценные коллекции в неподготовленные помещения фондохранилища нового музейного строения (по улице Советской, 63), которое возводилось с 1996 года! После этого была проведена прокурорская проверка, которая выявила грубые нарушения нормативных условий размещения и хранения музейных предметов в новом фондохранилище. Прокуратура выдала предписание, в котором потребовала в месячный срок устранить нарушения и наказать лиц, причастных к перемещению коллекций. Прошло полтора месяца, ничего не изменилось. Между тем примерная оценка коллекций музея составляет 145,8 млрд рублей, более 60 процентов экспонатов являются федеральной собственностью.

Ко мне обратились представители общественности, вставшие на защиту музея. Мы составили письмо в Министерство культуры РФ. Недавно пришёл ответ, указывающий на незаконные действия инициаторов переезда. Речь идёт о нарушении Федерального закона «О музейном фонде РФ и музеях в РФ». Согласно этому закону музейные предметы и коллекции, включённые в состав музейного фонда Российской Федерации, могут отчуждаться, переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства, передаваться в безвозмездное пользование государственным музеям только по специальному разрешению Минкультуры России! Музейно-просветительское объединение такого разрешения не получало. А значит, никаких прав на совершение любых действий в отношении коллекций музея ИЗО не имеет.

Если прокуратура закроет на это глаза… Ну, не знаю тогда! Мы что, враги своему родному краю? Почему уничтожаем собственную культуру? Насколько мне известно, произведения искусства, извлечённые из музея ИЗО, находятся под угрозой порчи, до сих пор пребывая в упакованном виде в помещениях, где нет хранительского оборудования. Надеюсь, общественники доведут дело до логического конца — восстановления музея ИЗО. Я как депутат Тюменской областной Думы буду им в этом содействовать.

В Тобольске ведь похожая ситуация была, когда из Архиерейского дома, который передали епархии, музейные экспонаты перевозили во Дворец наместника. Общественность сопротивлялась, проводила шествия и митинги. Но, к сожалению, не смогла защитить музей. В процессе неумело организованного переезда многие экспонаты были повреждены и утеряны. Музейщиков, которые сопротивлялись перемещению коллекций, выжили с работы. Боюсь, как бы то же самое не произошло и в Тюмени. Пока неизвестно, все ли произведения искусства в порядке. Зато искусствоведов, выступавших против варварского переезда, уже вынудили уволиться. Говорят, что они закостенели в своих взглядах на музейное дело, мол, не способны креативно работать и так далее. А они просто выступают против беззакония. Кто-то должен понести наказание за этот беспредел. Хочется верить, правоохранительные органы проявят волю и заступятся за музей.

Мне иногда кажется, что исторические коллекции и искусство наших чиновников не интересуют вовсе. Им нужны проекты, которые будут приносить деньги и привлекать туристов. Сегодня критерием эффективности музейного дела является доходность — и больше ничего!

В Тобольске у меня есть хороший товарищ Шаламов Захар Игнатьевич. Ветеран речного флота. В посёлке Сумкино он арендовал участок земли, на котором хотел построить ремонтную мастерскую. Но в итоге создал музей. Купил старый катер, спас экспонаты, которые просто выкинули, когда закрывали музей при речном училище. Сейчас Захар Игнать­евич хочет либо оформить землю в долгосрочную аренду, либо приватизировать её. У него мечта — сохранить историю тобольского речного флота для потомков. К слову, его музей уже приобрёл популярность, сюда приезжают гости из других городов, приходят школьники. Захар Игнатьевич сам проводит экскурсии. Он горит этим делом! Но у городской власти поддержки не находит. Под боком у музея, на улице Водников — настоящая помойка. Я, будучи депутатом городской Думы, поднимал вопрос о переносе мусорных контейнеров в другое место. Но сдвинуть дело с мёртвой точки так и не удалось.

Ещё один пример. Активистка из Ермаково, Надежда Леонтьевна Чусовитина, скрупулёзно, буквально по крупицам, собирает историю своего села. У местной власти она просит комнатку (хотя бы 10 квадратных метров) для того, чтобы открыть в ней сельский музей. Чиновники отмахиваются от неё. Говорят, в бюджете муниципалитета нет средств на оплату коммунальных услуг. А нужно-то примерно 150 тысяч рублей в год! Чусовитиной предложили угол в школе посёлка Сетово. Где логика? Кроме того, я считаю, что экономить на истории неправильно! Вопрос о создании сельского музея у меня на контроле. Пока не опускаю руки.

Сказать, что в региональной культуре всё плохо, не могу. Если оценивать её уровень по пятибалльной системе, я бы поставил твёрдую троечку.

Творчество против преступности

Николай Токарчук, заместитель председателя комитета по бюджету, налогам и финансам, член комитета по социальной политике, член фракции «Единая Россия»:

— Нельзя сказать, что в сфере культуры Тюменская область процветает. Но и в загоне не находится. Лично меня радует то, что в нашем регионе подрастающее поколение активно вовлекается в творческий процесс. Я как региональный координатор партийного проекта «Единой России» «Детские сады — детям» не понаслышке знаю об этом. И считаю такую работу очень важной, потому что культурные ценности необходимо прививать детям с самых ранних лет. Занятия музыкой, танцами, изобразительным искусством, вокалом или рукоделием не только развивают заложенные природой способности, но и помогают маленькому человеку вырасти гармоничной, разносторонней личностью. Конечно, не все, повзрослев, станут знаменитыми музыкантами, заслуженными художниками и артистами Большого театра. Не это главное. Важно то, что творчество открывает детям мир во всём его прекрасном многообразии.

По себе знаю. Будучи шестиклассником, я вместе со своими друзьями записался школу, чтобы научиться играть на гитаре. Нас было шестеро. Педагог разделил нас на две группы. И начал учить азам. Первая группа, осваивая их, терзала балалайки. Вторая, в которую вошёл я, — домры. Целый год я бренькал на домре. И у меня здорово получалось! Наконец, состоялся отчётный концерт. Мы с ребятами вышли на сцену такие гордые! Педагог аккомпанировал нам на баяне, а мы исполняли русскую народную музыку. Аплодисменты, которыми наградили нас слушатели, тоже звучали как музыка. А на следующий год я научился играть на гитаре. После чего активно занялся футболом, дзюдо, парашютным и стрелковым спортом. Но творчество не ушло из моей жизни. Когда мы учились в 9-10-м классах, молодая учительница по литературе Вера Николаевна Егорова готовила с нами театральные постановки. Это было так интересно! Мы с удовольствием разыгрывали сцены из произведений школьной программы и не только. Я играл очень разных персонажей. Например, была у меня роль командира полка Советской армии, серьёзного и целеустремлённого, который ведёт бойцов за собой в атаку. Но приходилось перевоплощаться и в назойливую — кряхтящую, сопящую и кашляющую — бабку, нервирующую родительское собрание в школе. Эта роль, помню, принесла мне большой успех. Кроме того, я любил рисовать. Студий не посещал — сам учился. Получалось неплохо. Недавно моя жена признала, что наши дети не только в неё талантами пошли. У нас трое сыновей. Все они успешно освоили гитару. Старший занимался самостоятельно. Сейчас он служит в Рос­гвардии. Умение играть на гитаре ему пригодилось. Он — постоянный участник торжественных концертов. Пользуется уважением сослуживцев. Средний сын тоже с инструментом на «ты». Даже младший, когда ему было шесть лет, попросил, чтобы мы купили ему маленькую гитару.

Все дети талантливы. И заниматься творчеством им в удовольствие. Нужно только верно определить, какой вид творческой деятельности больше подходит ребёнку. В дошкольных учреждениях нашей области педагоги в работе с детьми используют инновационные (не побоюсь этого слова!) воспитательные и просветительские программы, направленные на раскрытие личностных качеств каждого малыша. Ребятишки занимаются хоровым пением, танцуют и рисуют, посещают театральные студии. В нашем детстве такого не было, мы лишь разучивали к праздникам стихи и песни.

Увлечь ребёнка созиданием — вот что важно! Сегодняшние дети, в том числе детсадовского возраста, почти поголовно пользуются различными гаджетами, свободно «гуляют» по интернету, где встречаются с низкопробной попсой, видеороликами сомнительного содержания, жестокими играми. Всё это отравляет детское сознание, негативно сказывается на нравственном развитии ребят. Поэтому мы, взрослые, должны в рамках системы дошкольного и школьного образования дать нашим детям возможность узнать и понять, что такое настоящее творчество. Показать его высокие образцы, привить к нему вкус.

Меня поразило выступление министра культуры РФ Владимира Мединского на недавнем съезде партии «Единая Россия». Опираясь на социологические исследования, он сообщил, что в российских колониях для несовершеннолетних нет ни одного выпускника музыкальных школ. Казалось бы, ничего удивительного. Юные музыканты по подворотням не лазят. Но Мединский хотел обратить внимание на другое — на то, что, развивая творчески сегодня наших детей, мы даём им шанс найти свою дорогу в жизни и не споткнуться в пути. Мединский в своём выступлении заметил, что государству и региональным правительствам необходимо поддерживать учреждения культуры, искусства и дополнительного образования, чтобы впоследствии не платить огромные деньги на содержание малолетних преступников. Депутатский корпус областной Думы, независимо от партийных фракций, разделяет эту точку зрения. Сегодня, когда учреждениям культуры и искусства приходится нелегко, мы должны поддерживать их жизнедеятельность, помогать и клубам, и музеям, и библиотекам разного уровня.

Областные депутаты не стоят в стороне. Они оказывают поддержку, начиная с мелочей — покупки музыкальных инструментов, сценических костюмов, и заканчивая постоянным участием в жизни творческих коллективов и учреждений культуры. Я, к примеру, слежу за творческой жизнью вокально-инструментального ансамбля патриотической песни Казаровской школы. Он существует больше десяти лет, не одно поколение музыкантов уже выросло. Помогаю им чем могу. Теми же музыкальными инструментами. Впереди 28 мая, День пограничника. Ребята уже подготовили концертную программу для ветеранов-пограничников РФ. В поле моего зрения и досуговый центр «Геолог» в Салехарде, который я поддерживаю как депутат от Ямала. В этом году удалось выделить центру 200 тысяч рублей на покупку сценических костюмов и оборудования.

Не припомню такого, чтобы депутатам приходилось преодолевать какие-то барьеры, которые мешают им помочь учреждению культуры или талантливому человеку. Бывает, приходят ко мне избиратели с просьбой профинансировать поездку одарённого ребёнка на престижный конкурс. Конечно, когда сроки поджимают, не всегда удаётся оперативно и в полном объёме помочь. Но в любом случае стараюсь. Но порой обращаются с особым прошением — посодействовать в присуждении ребёнку первого места в каком-либо творческом состязании. Приходится объяснять, что депутат не имеет права вмешиваться в работу конкурсного жюри. Во-первых, это недостойно. Во-вторых, пагубно для самого юного конкурсанта, который может смекнуть, что именно таким способом и необходимо добиваться победы — не собственным талантом и трудом, а с помощью покровителей. Вот это как раз тот случай, где я ничем не могу помочь…

Как завлечь туриста?

Сергей Морев, член комитета по экономической политике и природопользованию, член фракции «Справедливая Россия»:

— Сегодня в Тюменской области одним из приоритетных направлений становится развитие туризма. Региональное правительство уделяет этому вопросу всё большее внимание. И это не случайно. Ведь туристическая отрасль может приносить в бюджет хорошую прибыль, поскольку она аккумулирует в себе сразу гостиничный и ресторанный бизнес, работу транспортных служб и производство сувенирной продукции, услуги музеев, концертных залов, театров, оригинальных досуговых площадок. То есть развитие туризма влечёт за собой повышение уровня сервиса, развитие инфраструктуры и определённым образом стимулирует деятельность учреждений культуры и искусства. Всё взаимосвязано! При грамотном и творческом подходе к делу, привлечении к нему профессионалов можно добиться высоких результатов.

Наш регион обладает огромным потенциалом. Он способен привлечь туристов с самыми разными запросами. Конечно, наибольший интерес у путешественников вызывает Тобольск, город с богатой и славной историей, единственный за Уралом, где под руководством гениального зодчего Семёна Ремезова был построен каменный кремль. В XVII веке Тобольск стал столицей Сибири, а в XVIII веке — центром самой большой в России Тобольской губернии. Город не зря называют жемчужиной Сибири. В нём сосредоточено множество памятников истории и культуры, которые органично вписаны в роскошный природный ландшафт.

Безусловно, Тобольск — главная точка на карте, влекущая туристов в Западную Сибирь. Но не единственная. Рядом с городом на высоком берегу Иртыша находится Абалакский мужской монастырь, уникальный историко-архитектурный комплекс в стиле барокко. Туристы никогда не пропускают это место. По дороге из Тюмени в Тобольск расположено село Покровское — родина знаменитого старца, друга царской семьи Григория Распутина. Здесь работает частный музей, в котором собраны различные предметы, когда-то принадлежавшие этой легендарной личности. Среди них резные наличники с родного дома Распутина. Кто только не побывал в этом музее: Анатолий Чубайс, Леонид Парфёнов, Вячеслав Зайцев. Однажды сюда завернули музыканты группы «Boney M»! Но мы не должны забывать и то, что у нас есть Ялуторовск, город декабристов, и село Ершово (бывшая деревня Безрукова) под Ишимом, где родился автор знаменитого «Конька-Горбунка». Наконец, Тюмень тоже можно сделать интересной для туристов. У нас сохранились замечательные памятники архитектуры и деревянного зодчества. Часть из них, конечно, не мешает отреставрировать.

А вообще, я предложил бы развивать в нашем регионе не только культурно-исторические маршруты. Чем славится Тюменская область? Разумеется, нефтью и газом! Значит, нужно пиарить и эту «сторону медали», раскрывая историю строительства Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса. Такого рывка, такого темпа освоения территорий не было ни в одной стране мира! Судите сами: в 1953 году у посёлка Берёзово из скважины ударил первый газовый фонтан. В 1960-м в верховьях реки Конды был получен первый фонтан нефти. А уже к 1970-му на территории Тюменской области шла разработка более 80 нефтяных и газовых месторождений! Их открытие стало одним из выдающихся событий в науке и промышленности второй половины ХХ века. А сколько новых городов было построено на ямальском и югорском севере региона!

Ещё одним популярным направлением в Тюменской области, по моему мнению, может стать медицинский туризм. Уже сейчас люди едут лечиться к нам не только из соседних городов, но даже из ближнего зарубежья. И ничего удивительного! Тюменские медицинские центры оснащены современным оборудованием. Высококлассные специалисты берутся за самые сложные операции. При этом (что немаловажно!) цены приемлемые. Взять хотя бы Федеральный центр нейрохирургии, который возглавляет доктор медицинских наук Альберт Суфианов. Профессор Катсуми Такизава из Японии, который недавно проводил там мастер-класс по сосудистой нейрохирургии, отметил, что наш центр сегодня один из лучших по оснащению и технологиям в Европе и Азии.

Говоря о туризме, нельзя забывать и о нашей богатейшей природе. Флора и фауна Тюменской области позволяют развивать такие направления, как экотуризм и охотничье-рыболовный туризм. Пока что мы уступаем в этом соседям-курганцам. Тем не менее потенциал у нас большой.

Помимо выше перечисленного я бы обратил внимание на наше советское наследие, которым живо интересуются жители КНР. Китайцы — самая путешествующая нация сегодня. И мы могли бы им предложить кое-что уникальное, если бы реализовали идею, высказанную однажды автором «Бессмертного полка» Геннадием Ивановым. Как известно, в годы войны (с 1941-го по 1944-й) в Тюмень было эвакуировано тело Ленина. Вождя прятали от врагов за толстыми стенами бывшего реального училища (ныне аграрного университета Северного Зауралья). Иванов считает, что этот факт следует использовать для привлечения туристов в Тюмень. Он предложил создать в здании учебного корпуса экспозицию, посвящённую тюменским годам «жизни» Ленина, — поставить саркофаг с восковой фигурой Ильича, установить также восковые фигуры его сподвижников. А что? На мой взгляд, идея любопытная. Её, кстати, поддержал тюменский краевед Александр Петрушин. Посещение этой экспозиции можно было бы включить в маршрут, посвящённый последним дням царской семьи в Тобольске и Екатеринбурге. Очень символично было бы по пути из Тобольска заехать в Тюмень, чтобы взглянуть на вождя пролетариата, чья политическая деятельность стала фатальной для русского царя.

Чем может быть полезен депутат Тюменской областной Думы в деле развития туристической отрасли? Ему вполне по силам, используя средства депутатского фонда, оказывать финансовую поддержку знаковым мероприятиям, таким как музыкальный фестиваль «Лето в Тобольском кремле» или гастрономический фестиваль «Уха-царица» в Абалаке. Кроме того, поскольку депутат является медийным лицом, он может по мере сил популяризировать то или иное туристическое направление.

Что касается законодательной деятельности, компетенции депутатов позволяют на региональном уровне регулировать некоторые нестыковки федеральных нормативных актов. Например, согласно федеральному закону, туристические автобусы не могут ездить по выделенным полосам. Но ведь туристам очень важно продвигаться по маршрутам без задержек. Экскурсии должны быть динамичными и укладываться в определённый временной промежуток. Таких, казалось бы, незначительных проблем хватает. От их решения во многом зависит комфорт туристов и повышение уровня туристического сервиса.