Совершенствованию системы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли нашего региона было посвящено очередное выездное заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям Тюменской областной Думы.

Мероприятие проходило на базе Государственного аграрного университета Северного Зауралья. В нем приняли участие региональные парламентарии, представители правительства Тюменской области, отраслевой науки и образования.

Как известно, эффективность сельского хозяйства и способность отрасли к адаптации в стремительно меняющихся социально-экономических условиях во многом зависят от наличия квалифицированных кадров и соответствующего научного обеспечения. Тюменский агропром в последние годы развивается очень быстрыми темпами и испытывает серьезный дефицит в квалифицированных кадрах: главных инженерах, зоотехниках, ветврачах, агрономах. Ощущается нехватка специалистов рабочих профессий, в том числе по обслуживанию современной сельскохозяйственной техники: трактористов, комбайнёров, операторов машинного доения. И вовсе не потому, что в регионе не готовят кадры для села. Только на очную форму обучения сельскохозяйственным профессиям и специальностям в учебные заведения региона ежегодно принимают до полутора тысяч человек. Однако далеко не все из них впоследствии выбирают село и работают по специальности.

64 человека зачислено по направлению «Сельское хозяйство» в государственный аграрный университет Северного Зауралья на целевые места в 2016 году.

А между тем вот уже несколько лет в регионе ведется системная профориентационная работа в рамках сетевого проекта «Агропоколение». Участниками проекта являются более 1200 учащихся средних общеобразовательных школ из 15 муниципальных районов Тюменской области. Выпускники специализированных агроклассов, успешно прошедшие итоговую аттестацию, получают свидетельство об обучении, которое дает приоритетное право на зачисление в аграрный университет. Для укомплектования предприятий агропромышленного комплекса квалифицированными специалистами и привлечения молодежи на работу в сельскую местность в Тюменской области проводится работа по целевому приему абитуриентов. Договоры о целевом обучении, предусматривающие обязательства по прохождению производственной практики и дальнейшему трудоустройству, вуз заключает с администрациями муниципальных районов и сельхозпредприятиями. В 2016 году, например, на целевые места в университет были зачислены 64 человека. Тем не менее кадровая проблема все еще остается достаточно острой.

Визит в опорный аграрный вуз региона начался с того, что народные избранники, разбившись на группы, провели встречи со студентами. Рассказывали им о законотворческой деятельности областной Думы, беседовали, отвечали на многочисленные вопросы. Председатель комитета, член фракции «Единая Россия» Владимир Ковин, например, подробно проинформировал будущих аграриев о предусмотренных в регионе материальных стимулах, направленных на привлечение в село молодых специалистов.

— Любой выпускник высшего или среднего специального учебного заведения аграрного профиля, заключивший трудовой договор с предприятием АПК, имеет право на получение субсидии из областного бюджета, — подчеркнул депутат. – Причем, начиная с 2015 года, ее размер увеличен с 60 тысяч рублей до 300 тысяч рублей. С 2012 по 2016 год денежные средства получили 166 выпускников, а общая сумма господдержки на эти цели составила более 27 миллионов рублей.

Кроме того, весомая поддержка молодым специалистам оказывается в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», нацеленной на приобретение или строительство жилья. Только в 2016 году субсидии получили более 230 молодых семей и специалистов, проживающих в сельской местности и работающих на предприятиях агропромышленного комплекса, а также учреждениях социальной сферы. Общий объем господдержки на условиях софинансирования из федерального и регионального бюджетов превысил 300 миллионов рублей.

Заместитель председателя комитета по социальной политике, единоросс Николай Яшкин призвал студентов взвешенно и рационально подходить к выбору специальности. Он привел в пример ситуацию, когда девушка, имея на руках диплом ландшафтного дизайнера, несколько лет не могла найти работу в Новом Уренгое. Что, впрочем, в условиях Крайнего Севера совсем не удивительно. И это, по словам регионального парламентария, далеко не единичный случай.

Ректор Государственного аграрного университета Северного Зауралья Елена Бойко рассказала о нынешнем состоянии дел и перспективах развития опорного сельскохозяйственного вуза региона. По ее словам, сегодня весь учебный процесс направлен на то, чтобы максимально соответствовать нынешним потребностям сельскохозяйственной отрасли.

— Образовательные программы мы корректируем и актуализируем совместно с работодателями, — заявила Елена Бойко. — Все программы, включая экономику, управление производством, технологии переработки продукции, у нас практикоориентированы. Только в таком тесном симбиозе и интеграции можно подготовить высококвалифицированного специалиста, который необходим современному высокотехнологичному сельскохозяйственному предприятию. Что касается дефицита зоотехников и агрономов, который по-прежнему достаточно остро ощущается в агропромышленном комплексе региона… Вопрос достаточно сложный. Не секрет, что сегодня мы выпускаем вполне достаточное количество молодых специалистов. Тем не менее отраслевым предприятиям необходимо более 500 сотрудников с высшим аграрным образованием. Почему складывается такая парадоксальная ситуация? Мы понимаем, что кого-то призвали в армию, кто-то продолжил обучение в аспирантуре. Девушка вышла замуж, родила ребенка. Но многие выпускники просто не хотят связывать свою жизнь с селом, поскольку рассчитывают на более достойную зарплату и надежные социальные гарантии.

Еще одна проблема, по мнению ректора, вызвана тем, что в аграрный университет поступают молодые люди, изначально не мотивированные на работу в сельскохозяйственной отрасли. Закончив вуз, они заявляют: сельский труд не для них. В итоге работу в сельской местности выбирают не более 30 процентов выпускников.

Более 1,2 тысячи школьников являются участниками проекта «Агропоколение».

Не менее важное внимание в Аграрном университете Северного Зауралья уделяют научно-исследовательской работе. Ученые вуза успешно реализуют комплексные исследовательские проекты в сфере растениеводства и животноводства. Два из них были представлены на заседании комитета: «Разработка и внедрение инновационных технологий производства продукции растениеводства с использованием геоинформационных систем навигации сельскохозяйственной техники» (автор – доктор сельскохозяйственных наук Николай Абрамов) и «Внедрение геномных технологий в молочное и мясное животноводство (заведующая лабораторией ДНК-технологий Яна Кабицкая).

— Мы очень рады тому, что у нас в базовом аграрном университете региона, который является главным поставщиком кадров в сельскохозяйственную отрасль, столь серьезное внимание уделяется научно-исследовательской работе, — комментирует заместитель председателя областной Думы, член фракции «Единая Россия» Виктор Рейн. – В вузовских лабораториях появляется новое оборудование, проводятся исследования, которые крайне необходимы нашим аграриям, всем, кто работает в растениеводстве, животноводстве, в перерабатывающей промышленности. Это — прикладная наука, наши ученые занимаются востребованными исследованиями, начиная от бонитета почв, районирования и до селекции. Это как раз то, чего не хватало в последние годы не только у нас, но и на общероссийском уровне.

По мнению заместителя председателя комитета, члена фракции ЛДПР Артёма Зайцева, очень важно готовить не только квалифицированных специалистов-аграрников, но и грамотных управленцев. А вчерашние школьники, выбирая профессию, должны понимать: на селе их ждёт современное высокотехнологичное производство.

— Отрадно, что ситуация с подготовкой кадров меняется к лучшему, — отметил в свою очередь заместитель председателя комитета, член фракции «Единая Россия» Юрий Конев. — Мы поднимали этот вопрос еще десять лет назад и прилагали большие усилия для того, чтобы сдвинуть ситуацию. В течение всех этих лет вопрос подготовки кадров для села оставался одним из самых главных и значимых. И многого удалось добиться. В Пышминской долине, в Винзилях, действует трактородром, где ведётся практическая подготовка специалистов. Они знают и современную технику, и новые технологии, которые применяются в сельском хозяйстве. Меняется и отношение к сельскому хозяйству, появляется заинтересованность. И главное — желание работать в агропромышленном комплексе.