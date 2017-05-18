Правительство Владимира Якушева делает ставку исключительно на собственные силы. Это позволяет нам, в отличие от других регионов, финансировать расходные обязательства без привлечения кредитов.

Этот принцип позволил тюменской экономике держаться на плаву

Общая копилка

На минувшей неделе комитеты Тюменской областной Думы рассмотрели отчёт правительства региона об исполнении бюджета за 2016 год. В казну удалось собрать 126 миллиардов рублей. С одной стороны, это почти на 22 миллиарда рублей выше изначально утверждённого на год плана, что не может не радовать. С другой стороны, на 10,6 миллиарда рублей меньше суммы, полученной в 2015-м. В целом же за пять минувших лет наши доходы упали на 46,9 миллиарда рублей!

Едва ли не две трети всех доходов — 74,7 миллиарда рублей — обеспечил налог на прибыль. Здесь по сравнению с предыдущим годом реальные потери оцениваются в 15 миллиардов рублей. Львиная доля — свыше 43 миллиардов — поступила из Югры и Ямала. В соответствии с трёхсторонним соглашением автономные округа перечисляют в областной бюджет 29,5 процента налога на прибыль. Правда, план по сборам осилить до конца там нынче так и не удалось. А вот на тюменском юге его перевыполнили на 25,1 процента. Татьяна Крупина, заместитель губернатора области, директор департамента финансов, считает это верным показателем поступательного развития промышленности и предпринимательства в нашем регионе.

О стабилизации финансовой ситуации свидетельствует и динамика поступлений второго по значимости налога — на доходы физических лиц. Несмотря на всё ещё продолжающееся падение зарплат у значительного числа тюменцев, в целом по югу прибавка к 2015 году исчисляется уже 800 миллионами рублей. Это плюс 4 с небольшим процента. Как итог — 18,2 миллиарда рублей в общую копилку.

И, наконец, третий по значимости доходный источник — налог на имущество. Он также растёт. Собрали почти десять миллиардов рублей, на полтора миллиарда превысив показатели 2015-го.

Единственный налог, со сбором которого не справились на юге области, — транспортный. Годовой план исполнили лишь на 96,8 процента. Недобор объясняется как переносом сроков уплаты с октября на декабрь, так и расширением действия системы «Платон». Сумма транспортного налога, полностью зачисляемая в бюджет регионов, подлежит уменьшению на размер платы в счёт возмещения так называемого вреда, причиняемого автодорогам федерального значения грузовиками массой выше 12 тонн.

Дмитрий Горицкий

председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Тюменской областной Думы (фракция «Единая Россия»):

— Наш бюджет имеет ярко выраженную социальную направленность. В 2016-м на финансирование образования, здравоохранения, социальной политики, культуры и спорта мы направили свыше 44 процентов всех расходов.

Кризису вопреки

Сокращаются и казённые траты. Тюменская область продолжает придерживаться режима жёсткой экономии. В 2016-м на финансирование обязательств направлено 122,7 миллиарда рублей, что на 1,1 миллиарда меньше показателей предыдущего года. Даже не верится, что ещё пять лет назад мы тратили по 170 миллиардов рублей.

Под нож попали преимущественно расходы капитального характера. На содержании учреждений и заработной плате бюджетников секвестр практически не отразился. Тюменская область идёт с опережением показателей, установленных указом президента. Средняя зарплата врача в регионе достигла 52130 рублей, что выше прогнозного уровня на 1,7 процента. Наибольшая «прибавка» — 9,8 процента — в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования, где преподаватели и мастера получают ежемесячно в среднем 38015 рублей.

Кризису вопреки продолжается финансирование, пусть и в меньшем объёме, жилищных программ. В 2016-м их реализация позволила справить новоселье 3325 семьям. Из ветхого и аварийного жилья в новые квартиры переселились 886 семей, а 577 сирот обрели крышу над головой. Продолжилась реализация инфраструктурных проектов. Мы отремонтировали 107 километров автодорог. Не остались без поддержки предприниматели, а также промышленные и сельскохозяйственные предприятия. Последние, например, при поддержке бюджета приобрели более сотни тракторов и комбайнов, 2345 голов племенного скота.

В рамках областной программы «Сотрудничество», средства по которой распределяются по решению трёх губернаторов, на территории северных автономий построено 9 детских садов, 8 социальных объектов. В экс-плуатацию введено 30 километров автодороги от города Советский до Ловинского месторождения и 10 километров на участке от Надыма до Салехарда. Клиники областного центра оказали специализированную медицинскую помощь 6096 северянам. Оздоровились на тюменском юге 280 детей. Социальные выплаты на приобретение жилья получила 261 семья из Югры и Ямала.

Уникальный подход

Депутат от ЛДПР Артём Зайцев попытался прояснить причины недобора единого сельскохозяйственного налога. Неужели при всей нашей бюджетной поддержке аграриев, одной из самых сильных в стране, количество предприятий уменьшается?

Михаил Таранов, заместитель директора областного департамента финансов, признал: с доходами у сельскохозяйственных организаций всё очень сложно. Да и вообще сельское хозяйство далеко не самый доходный вид бизнеса.

Татьяна Крупина поспешила иначе расставить акценты: крупные агрофирмы чувствуют себя комфортнее и имеют более высокую, нежели «малыши», рентабельность, экономя, что называется, на масштабе. Но они находятся на общей системе налогообложения.

Поинтересовался Артём Зайцев и причинами недостаточно активного перехода тюменских предпринимателей на патент. По словам Михаила Таранова, данная схема с момента рождения имеет ряд серьёзных недостатков, обусловленных федеральным законодательством. В частности, отсутствием зачёта уплачиваемых взносов на обязательное пенсионное, медицинское и социальное страхование. Кроме того, в Тюменской области установлена минимально возможная ставка по упрощённой системе налогообложения, что также не добавляет патенту популярности.

Депутат от ЛДПР Михаил Селюков заметил, что минимальная ставка действует и в других российских регионах. Однако там патентов выдано гораздо больше.

— Да, минимальная ставка по упрощёнке не только у нас, но там она введена лишь для отдельных, очень узких сегментов экономики, — парирует Михаил Таранов. — Тюменская область — едва ли не единственный регион в стране, который снизил для малого бизнеса налоговую ставку по всем видам деятельности, независимо от специализации. Столь уникальный подход не очень-то распространён в России.

Налоговое одеяло

Единоросс Дмитрий Горицкий, председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам, президент Запсибкомбанка, обратил внимание на значительное увеличение поступления акцизов на алкоголь и топливо. За прошлый год они выросли более чем в полтора раза, превысив 5,5 миллиарда рублей. Только ли развитие водочной компании «Бенат» и Антипинского нефтеперерабатывающего завода тому «виной»?

Поддержка правительством области этих двух предприятий, по мнению Татьяны Крупиной, конечно, даёт о себе знать. Но нельзя сбрасывать со счетов и индексацию акцизов на нефтепродукты.

Михаил Селюков напомнил, что Федерация в очередной раз перетянула на себя налоговое одеяло. В 2017-м она увеличила норматив зачисления топливных акцизов с прежних 12 до 38,3 процента, а в 2018-м намерена довести свою долю до 42,6 процента. Изъяло государство у регионов и часть налога на прибыль. Сколько же в результате этих новаций потеряет областной бюджет?

Татьяна Крупина оценила выпадающие доходы 2017 года как минимум в 1,2 миллиарда рублей по акцизам и 3,4 миллиарда рублей по налогу на прибыль.

Михаил Селюков

депутат Тюменской областной Думы (фракция ЛДПР):

— Федерация постоянно перетягивает налоговое одеяло на себя. В 2017-м из-за очередного изменения нормативов отчислений Тюменская область потеряет как минимум 1,2 миллиарда рублей по акцизам на нефтепродукты и 3,4 миллиарда рублей по налогу на прибыль.

Шагреневая кожа

Рассмотрели на комитетах и отчёт об исполнении областного бюджета за первый квартал 2017-го. Собрать смогли 24,8 миллиарда рублей, или 24 процента от запланированного. Потратили 17,4 миллиарда — 13,1 процента от плана. Все расходы капитального характера ожидаются во втором полугодии, после приёмки выполненных работ.

Единоросс Сергей Медведев, до прихода в региональный парламент более десятка лет возглавлявший Тюменскую городскую Думу, обеспокоен судьбой двух школ в областном центре. На Мысу и в микрорайоне Ямальский-1. Удастся ли начать их строительство в этом году? Татьяна Крупина обещает открыть финансирование сразу, как только получит заключение государственной экспертизы. Пока же идёт работа над документацией.

Артём Зайцев уточняет планы по школьным автобусам. В 2016-м их закупили 48. Получится ли что-то приобрести в этом году? Татьяна Крупина вселяет оптимизм: обновление школьных автобусов в регионе происходит на постоянной основе. На линию выпускают только те транспортные средства, которые полностью соответствуют предъявляемым требованиям.

Депутат от КПРФ Иван Левченко, второй секретарь Ханты-Мансийского окружкома коммунистической партии, попросил финансистов спрогнозировать ситуацию по году. Ведь бюджет уменьшается как шагреневая кожа. Теперь он усох уже до 103,5 миллиарда рублей. При этом на целом ряде северных предприятий фиксируется массовая невыплата заработной платы. Хватит ли у региона в случае чего ресурсов, чтобы профинансировать все ранее принятые обязательства? Не придётся ли привлекать банковские кредиты? Всё-таки свёрстан областной бюджет с немалым дефицитом — в 29,1 миллиарда рублей!

— Исполнение идёт в пределах ожидаемого плана, — заверяет народных избранников Татьяна Крупина. — И если по Югре отмечается сокращение поступлений в силу возврата налога на прибыль из-за его переплаты, то по Ямалу и Тюменской области динамика положительная. Точно так же и по отраслям динамика разнонаправлена, но в целом ситуация стабильная. Что касается дефицита, то мы сможем полностью покрыть его за счёт остатков средств, перешедших с прошлых лет. Не прибегая к каким-либо внешним заимствованиям.

Бюджетные отчёты Тюменская областная Дума намерена утвердить уже завтра.