Накануне Дня российского предпринимательства «Тюменьэнерго» пригласило в гости деловых людей со всей страны. Речь шла о расширении доступа малых и средних предприятий к закупкам товаров и услуг.

День открытых дверей в «Тюменьэнерго» впервые прошел год назад в рамках декады российского предпринимательства. Бизнесмены смогли не только проинформировать руководство крупнейшей электросетевой компании о возникающих в совместной работе нюансах, но и оперативно разрешить большинство накопившихся проблем. Тогда же было принято решение о ежегодном проведении подобных неформальных встреч.

Стимулы для конкуренции

На этот раз разговор был посвящён закупочной деятельности «Тюменьэнерго», которая весьма активно развивает и модернизирует электросетевое хозяйство на территории, равной четырём Германиям. Только за прошлый год на электронных торговых площадках компания разместила заказов на 14,33 миллиарда рублей.

Сергей Савчук, генеральный директор «Тюменьэнерго», особо подчеркнул тот факт, что 9,35 миллиарда рублей — без малого две трети от общей суммы — достались малым и средним предприятиям. Причём большая часть — местным, «прописанным» в Тюменской области. Таким образом, столь немалые деньги остались в нашем регионе, продолжив работать на благо его жителей.

Лариса Невидайло, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области, призналась: обычно на совещаниях и встречах ей приходится выступать с жёсткой критикой, отстаивая интересы малого бизнеса. Однако в случае с «Тюменьэнерго» всё иначе. Например, небольшие лоты до 2,5 миллиона рублей компания специально разыгрывает на электронной площадке etp.rosseti.ru, на которой участникам нет нужды платить за регистрацию. Но едва ли не самое главное, выполненные работы и поставленные товары «Тюменьэнерго» оплачивает в кратчайшие сроки, не превышающие одного месяца. Всё это является важнейшим подспорьем для малых и средних предприятий. Особенно в условиях весьма непростой экономической ситуации.

Мария Овчинникова из госкорпорации развития малого и среднего предпринимательства, осуществляющей постоянный мониторинг закупочной деятельности двухсот крупнейших компаний страны, подтверждает: «Тюменьэнерго» — образцовый заказчик. Доля закупок у малого и среднего бизнеса в 6 раз превышает установленную федеральным правительством квоту. А по скорости расчётов с контрагентами компания является безусловным лидером.

Дмитрий Рязанов, член комитета по энергетике «Опоры России», заместитель директора курганского «Промэнерго», заметил, что коллеги из других российских регионов просто не верят в реальность таких сроков расчётов. Производителям нередко приходится ожидать денег от своих заказчиков по несколько месяцев, а в отдельных случаях и до года. Из-за подобной необязательности некоторые предприниматели вынуждены сворачивать бизнес, поскольку не в состоянии рассчитаться даже по налогам.

— Мы просто не видим для себя в задержке платежей экономического смысла, — комментирует выступления Сергей Савчук. — Если мы один-два раза задержим оплату, то вы разоритесь. И на наших торгах уже не будет такой высокой конкуренции, как сейчас. Мы в свою очередь не сможем экономить средства на стоимости контрактов и направлять дополнительные ресурсы на развитие и модернизацию сетей. Поэтому и стараемся выстроить со всеми партнёрами максимально комфортные и взаимовыгодные отношения.

Лариса Невидайло

уполномоченный по защите прав предпринимателей Тюменской области:

— Стабильный доступ к заказам со своевременным расчётом за поставленные товары и выполненные услуги является важнейшим подспорьем для малых и средних предприятий. Особенно в условиях нынешней экономической ситуации.

Энергетическая ВДНХ

Сергей Савчук, поблагодарив гостей за позитивные оценки, призвал участников встречи говорить о возникающих проблемах.

Алексей Бельский, генеральный директор «Уралэнерготела», заявил о «вечной проблеме» — низком качестве проектно-сметной документации, по которой вынуждены работать подрядчики.

— Есть такая история, — согласился Сергей Савчук. — В ряде случаев проекты действительно бывают слабенькими, особенно в части сметной документации. Но кто делает эти проекты? Ваши коллеги, откровенно сбивающие на торгах цены. Раньше была практика, когда проектирование и строительство отдавались в одни руки — под ключ. Однако сегодня такие «комплексные» закупки считаются ограничением конкуренции. Мы как никто другой заинтересованы в качестве проектов, поэтому намерены в ближайшее время ввести независимый надзор и проводить экспертизу ещё на стадии проектирования.

Алексей Кузнецов, коммерческий директор столичной компании «Ольдам», реализующей комплексные проекты резервного и автономного энергообеспечения, предложил энергетикам активнее приглашать к себе представителей малого и среднего бизнеса. В частности, подумать над организацией дней технических презентаций, чтобы предприниматели могли продемонстрировать специалистам своё оборудование. Особенно новое.

Сергей Савчук тут же поручил заместителям проработать перспективную идею. В Сургуте производителей энергетического оборудования будут рады видеть на заседаниях технического совета и готовы бесплатно предоставить им место в атриуме «Тюменьэнерго». С Ларисой Невидайло руководитель компании договорился организовать некое подобие энергетического ВДНХ в Тюмени.

«Заходите к нам, пробуйте себя!»

Предприниматели приводили в пример процедуру аккредитации у других компаний, позволяющую участвовать в проводимых тендерах с минимальным пакетом документов. Почему бы такую же систему не внедрить и «Тюменьэнерго»?

— Аккредитация действительно облегчает документо-оборот, — рассуждает Сергей Лопатин, начальник управления логистики и материально-технического обеспечения «Тюменьэнерго». — Один раз тщательно перепроверили всё, и можешь потом год или дольше смело заходить на торги… Такая практика существовала и в «Тюменьэнерго». Но после того, как один из подрядчиков сорвал контракт, мы вынуждены были отказаться от неё. Ведь в течение года с компанией может произойти всё что угодно. Вплоть до банкротства.

— Эта система несёт в себе значительные риски, — дополняет коллегу Сергей Савчук. — У всех на слуху банкротство ряда компаний, совсем недавно имевших миллиардные обороты. Аккредитация, конечно, удобна, но только для аккредитованных предприятий. Для всех остальных это ограничение доступа к торгам. Наша задача — привлечь как можно больше участников. Мы приглашаем всех желающих, кто отвечает при этом требованиям, в том числе по финансовой устойчивости, — заходите к нам, пробуйте себя!

После такого призыва можно быть уверенными: конкуренция на торгах «Тюменьэнерго» ещё более возрастёт. В свою очередь, энергетики рассчитывают на добросовестное выполнение контрактов. Ведь от качества продукции и работ зависит надёжность энергоснабжения во всём нашем большом регионе.