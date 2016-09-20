Вчера состоялось расширенное заседание фракции «Единая Россия» Тюменской областной Думы, посвящённое развитию системы образования в регионе.

Как заметил Андрей Артюхов, секретарь Тюменского регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель депутатской фракции, первый заместитель председателя Тюменской областной Думы, образование – одна из важнейших сфер в жизни общества. Парламентарии не могли остаться в стороне от обсуждаемой темы, ведь в своих посланиях на неё обращали особое внимание президент страны и губернатор региона, её поднимали участники шестнадцатого съезда партии «Единая Россия». Тюменские депутаты с интересом выслушали доклады по повестке дня и задали участникам встречи многочисленные вопросы.

Директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер отметил, что заметную роль в формировании направлений развития системы образования региона играют партийные проекты. Это «Детские сады – детям», «Модернизация образования», «Учительский дом», да и многие другие, которые воспитывают в молодом поколении патриотизм, утверждают семейные ценности, желание беречь свое здоровье…

Одним из самых обсуждаемых на заседании фракции стал вопрос оптимизации отрасли и слияния школ. По словам Алексея Владимировича, сегодня образовательная сфера региона развивается в двух главных направлениях: повышения качества образовательных услуг и развития инфраструктуры. Реорганизация системы образования помимо финансовых выгод позволила сделать отрасль более управляемой. Теперь можно смело утверждать, что нигде в области не срывается учебный процесс и не нарушаются права педагогов и учащихся. И этого удалось добиться в непростых условиях, когда каждый учебный год начинается с новых распоряжений министерства: углубить изучение истории, срочно вернуть астрономию… До 2020 года в Тюменской области планируется построить не менее 12 школ по уже утвержденным проектам. Что касается дошкольного образования, то в регионе удалось не только устроить в садики всех детей от трех до семи лет, но и на 40 процентов увеличить количество ясельных мест.

В последнее время поднимается вопрос о переводе всех школьников на обучение в первую смену. Однако осуществление этих предложений, как разъяснил Алексей Райдер, невозможно и даже нецелесообразно. Главным образом потому, что с такой ситуацией не справится система дополнительного образования.

Председатель комитета по социальной политике областной Думы, ректор ТюмГУ Валерий Фальков рассказал коллегам об участии высших учебных заведений в социально-экономическом и инновационном развитии Тюменской области, об успешной деятельности Тюменского госуниверситета в проекте повышения конкурентоспособности «5-100» и набирающей обороты программе «Опорные университеты», в которой занят наш индустриальный вуз. Работа руководства университетов, как и представителей власти, нацелена на решение ряда острых проблем: прекратить «утечку мозгов» из Тюмени, привлечь в наши вузы лучших абитуриентов Тюменской области и соседних регионов. Для этого на базе ТюмГУ созданы уникальные проекты «Школа одаренных», «Учебно-научные школы», «ФабЛаб», «Центр олимпиадной подготовки». Идёт усиленная работа над созданием образовательной среды мирового уровня. В новом учебном году в госуниверситете начнут преподавать два десятка сильнейших педагогов из разных стран, откроется «Школа перспективных исследований», студенты смогут сами выбирать курсы в новом формате высшего образования...

На совещании обсудили вопросы опережающей подготовки кадров организациями среднего профессионального образования во взаимодействии с промышленными предприятиями региона, перенастройке административных механизмов управления образовательным процессом и сотрудничестве с производственным сектором. Председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям регионального парламента Владимир Ковин рассказал о дальнейшем развитии аграрного образования, где большие надежды возлагаются на агроклассы в сельских школах.

Депутаты интересовались проблемами, связанными с ремонтом учебных заведений, открытием частных детских садов, привлечением молодых учителей в сельскую местность, работой директоров с родительской общественностью и управляющими советами школ.

Вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев отметил, что в регионе происходит много позитивных перемен в сфере образования. Однако у обычных родителей, какими являются и депутаты областной Думы, многочисленные вопросы остаются. Это, по его мнению, результат слабой пропагандисткой работы среди педагогов и родителей. Надо чаще встречаться с теми, кто хочет разобраться в ситуации, и уметь грамотно рассказать и аргументированно разъяснить.