Последний звонок в тюменской школе №48 прошёл с учетом всех традиций. Однако было и отступление от привычного сценария. Прозвучал первый свисток на новой спортивной площадке!

Общеобразовательная школа № 48 расположена в районе Мыс. Или на старом Мысу, как принято говорить в современных реалиях активного жилищного строительства. Особый колорит этому месту придает березовая роща, надежно укрывающая территорию школы.

В этом году в 48-й аттестаты получат 24 ученика одиннадцатого класса и 67 девятиклассников. Выпускные экзамены еще впереди, но уже сейчас педагоги надеются, что отличниками из стен учреждения выйдут не менее пяти человек.

— Пусть отличников у нас не так уж и много, но основное в жизни — быть хорошим человеком. Этому мы и стараемся научить наших ребят, — говорит директор школы Галина Прокопенко.

Быть хорошим человеком (да еще и успешным!) у выпускников школы действительно получается. На торжественной линейке присутствовали тюменцы, получившие аттестат в этих же стенах, но чуть раньше. В их числе депутат Тюменской областной Думы Алексей Салмин.

— 35 лет назад мне довелось стоять на том же месте, что и вам, ребята, — обратился к виновникам торжества Алексей Павлович. — С удовольствием вспоминаю школьные годы. Очень рад сегодня вновь увидеть Веру Петровну, Антонину Ерофеевну. Эти учителя открывали мне глаза на то, как устроен этот мир, как живет общество. Помните всегда те 10 лет, которые вы провели в школе, учителей, которые отдали вам часть души. Не теряйте с ними связь!

Поделились воспоминаниями о школьных годах и депутаты Тюменской городской Думы Андрей Потапов и Александр Лейс. Благодаря финансовой поддержке выпускников-парламентариев этой весной на заднем дворе школы №48 появилось новое мини-футбольное поле с искусственным газоном. Строительство завершили в мае, а торжественное открытие приурочили к праздничному визиту многочисленных почетных гостей. В этот день школьники (те, кто еще далек от ЕГЭ и прочих экзаменов) провели товарищеский матч с командой, в которую вошли не только чиновники, но и игроки сборной России по мини-футболу и МФК «Тюмень» — Андрей Батырев и Иван Милованов. Участников матча не смутила даже дождливая погода.

Ну, а другим торжественным событием дня стало официальное присвоение школе №48 имени Героя Советского Союза Дмитрия Михайловича Карбышева. О подписании соответствующего распоряжения в администрации Тюмени рассказал директор городского департамента образования Вячеслав Воронцов. В стенах школы много лет чтят память о легендарном генерале, уроженце Омска, ставшем в военные годы примером исключительного мужества и отваги. Во дворе установлен бюст, действует музей, который регулярно пополняют экспонатами неравнодушные тюменцы.