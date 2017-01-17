Валентин Павлович ЯКУНИЧЕВ родился 24 мая 1926 года в селе Падун Новозаимского (ныне Заводоуковского) района. В октябре 1943-го призван в ряды Красной армии.

Валентин Павлович ЯКУНИЧЕВ родился 24 мая 1926 года в селе Падун Новозаимского (ныне Заводоуковского) района. В октябре 1943-го призван в ряды Красной армии. Сражался на 2-м Украинском фронте в 23-м гвардейском танковом корпусе 39-й гвардейской Краснознамённой бригады, радист-пулемётчик. Освобождал Румынию, Венгрию. Из наградного листа: «В бою за г. Дьендьеш тов. Якуничев проявил смелость, находчивость и умение управлять связью роты через танковую радиостанцию. Со своим танком первым ворвался в город, ведя уличные бои в течение 40 минут без пехоты… Огнём из лобового пулемёта уничтожил расчёт станкового пулемёта и до 15 солдат и офицеров противника. В этом бою тов. Якуничев был тяжело ранен». После того, как у него оторвало стопу, около полугода провёл в госпитале города Тбилиси, затем комиссован. После войны окончил Свердловский юридический институт, много лет работал в органах прокуратуры, следователь и старший следователь, старший помощник прокурора Тюменской области по надзору за следствием в органах госбезопасности. Награждён тремя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени и многими другими наградами. Живёт в Тюмени.