В Тюмени продолжаются мероприятия «Недели инноваций InnoWeek», организованной правительством региона и общественной организацией «Деловая Россия». Вчера в её рамках прошёл День экспортёра.

На круглом столе «Бизнес в современных условиях» в Тюменском технопарке активно обсуждали вопросы развития экспорта. В разговоре участвовали столичные эксперты, представители нашего региона и других субъектов РФ, а также шесть иностранных консулов. Дипломатические представители Кипра, Китая, Франции, Германии, США и Белоруссии попытались дать свою оценку нынешнему состоянию и перспективам товарооборота между их странами и Россией.

На правах принимающей стороны собравшихся приветствовал заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков:

— Для Тюмени слово «экспорт» не новое, но достаточно интересное. Тюменский рынок всегда был относительно самодостаточным. Предпринимателям казалось, что нет смысла проходить различные перипетии с таможней и куда-то что-то отправлять, когда ту же маржу можно получить на внутреннем рынке.

— Сейчас ситуация меняется, порой экспорт является единственным условием для дальнейшего развития. Мы уверены, что у наших предприятий получится осуществить выход на внешние рынки. За 10 лет индустриализации региона доля промышленности в валовом региональном продукте выросла с 9 до 40 процентов и будет еще больше. Сейчас мы более основательно подходим к экспорту, разговариваем об этом активно со всеми крупными игроками региона, убеждаем. В Российской Федерации и Тюменской области есть все инструменты и институты, позволяющие развивать экспорт. Необходимо лишь грамотно и быстро работать. И это сможет приносить пользу нашей стране, — заключил Вадим Шумков.

Свои оценки по развитию экспорта и экономик разных стран дала один из главных докладчиков круглого стола — первый заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений РАН Наталья Иванова. Она отметила, что доля России в мировой экономике слабо, но возрастает. После недавнего логичного спада эксперты прогнозируют рост ВВП нашей страны. Пока что его темпы уступают развитым странам, сокращающим свою долю в мировой экономике, и лидерам среди развивающихся стран, увеличивающих долю. И все же наша страна входит в так называемую большую семерку развивающихся стран, которая по суммарному общему объему ВВП превосходит «классическую» большую семерку, куда входят США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия, Канада. Компанию России составляют Китай, Индия, Бразилия, Индонезия, Мексика, Турция.

Оценивая перспективы российского экспорта, столичный эксперт отметила, что на его развитие во многом влияет позиция глав регионов. Если губернатор понимает важность этого процесса, то его команда активно работает в этом направлении и помогает предприятиям выходить на внешние рынки. В противном случае движения нет. Эту позицию после завершения доклада прокомментировал Вадим Шумков:

— Экспорт не может быть тюменским, омским или челябинским. Он — российский. И перекладывать ответственность на губернаторов в данном вопросе не очень правильно. Его нужно активно сопровождать на федеральном уровне, где необходимо формировать соответствующие инструменты и институты. Нужно организованно искать и заполнять свободные ниши, в которых могли бы быть эффективными наши предприятия. Регионам и промышленникам необходимо четко понимать, сколько, когда и какую продукцию производить.

Своим видением развития отношений с Россией поделились иностранные дипломаты. Генеральный консул Франции в Екатеринбурге Эрик Мийе отметил, что бизнесмены его страны в ближайшее время посетят Тюмень. Визит состоится 15-16 июня.

— Объем товарооборота между Тюменской областью и Францией за последний год вырос в четыре раза. Это стало возможным благодаря крупным промышленным предприятиям, представителям гостиничного сектора и торговых сетей, — отметил Эрик Мийе. — Французские бизнесмены полны решимости дальнейшего присутствия в России, несмотря на санкции. Те, кто не успел выйти на ваш рынок, немного напуганы сложностями, но активно работающие в России готовы к совместным проектам.

Иностранные дипломаты в своих докладах много рассказывали о приходе предприятий их стран в Россию, но почти ничего не говорили об обратном процессе. Даже несмотря на регулярные вопросы модератора форума Сергея Ермака, заместителя главного редактора журнала «Эксперт-Урал». В числе российской экспортной продукции многие называли лишь нефть и газ. Чуть дальше своих коллег в вопросах взаимодействия (пусть и мало относящегося к экспорту) пошел посол Республики Кипр в РФ Георгиос Касулидис. Он отметил, что Кипр будет заинтересован во взаимодействии с Тюменской областью в сфере высшего образования при подготовке кадров для нефтегазовой отрасли. Наш регион, по мнению гостя, имеет богатый опыт в этом направлении, который может пригодиться Кипру при развитии специалистов собственного топливно-энергетического комплекса.

На этой площадке также шел разговор об инвестировании. И столичные, и иностранные гости положительно отзывались о работе, проделанной правительством Тюменской области в создании благоприятного инвестклимата. По этому поводу генеральный консул США в Екатеринбурге Маркус Микели заметил:

— Наша команда в Екатеринбурге активно работает с нашим посольством в Москве. Мы рекламируем возможности, которые дает ваш регион бизнесу. Я продолжу рассказывать о вас американским компаниям и в дальнейшем, но хочу и тюменцев мотивировать самостоятельно общаться с ними.