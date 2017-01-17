В муниципальных образованиях региона, пострадавших от паводка, началась дезинфекция.

Мероприятия проводятся специалистами Управления Роспотребнадзора по Тюменской области совместно с ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в зонах затопления. Работы ведутся на территории Ишима и Ишимского района.

По данным управления, внимание уделяется домовладениям, колодцам, выгребам. Обработки проводятся при наличии доступа к освободившимся от воды домовладениям по заявкам глав муниципальных образований. Также запланировано проведение барьерной дератизации — профилактического мероприятия против грызунов.

Параллельно исследуются образцы воды из источников и систем централизованного и нецентрализованного водоснабжения, продукты питания. К настоящему моменту нарушений нормативных требований не выявлено. В целом санитарно-эпидемиологическая обстановка в муниципальных образованиях, подвергшихся подтоплению, характеризуется как стабильная.