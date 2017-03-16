В детско-юношеской спортивной школе «Ямбург» завершился учебный сезон.

Итоги спортивного года воспитанники ДЮСШ вместе с родителями, преподавателями, руководителями компании «Газпром добыча Ямбург», представителями органов власти подвели на торжественном вечере в спортивно-оздоровительном комплексе газодобывающего предприятия.

В этом году двое учащихся выполнили разряд кандидата в мастера спорта России: квалификационные книжки вручены спортсменке отделения «Плавание» Юлии Носковой и боксеру Алексею Ноздрину.

В течение всего сезона воспитанники школы становились победителями всероссийских соревнований, чемпионами Уральского федерального и Ямало-Ненецкого автономного округов, призерами Свердловской области. Всего же ребята завоевали более четырехсот восьмидесяти медалей разного достоинства!

— Нам всего семь лет, но за столь небольшой срок тренерами ДЮСШ «Ямбург» подготовлено восемь кандидатов в мастера спорта России, — отметил в приветственной речи директор ДЮСШ «Ямбург» Михаил Паламарчук. — Примите мои слова благодарности и признательности за ваш вклад в спортивные успехи нашего региона.

Исполняющая обязанности начальника управления физической культуры и спорта администрации города Новый Уренгой Мария Карпова вручила благодарственные письма спортивным педагогам за высокое профессиональное мастерство. Почетных наград были удостоены тренеры Дмитрий Годин (настольный теннис), Виктор Аль-Бадри (бокс), Дмитрий Галимуллин (карате-кекусинкай), Владимир Журбин (волейбол), Оксана Козырева (плавание), а также инструкторы-методисты Вера Маркевич и Анатолий Вдовикин.

Также в этом году почетной грамотой главы администрации города Новый Уренгой был награжден заместитель директора ДЮСШ «Ямбург» Алексей Капустин, а директор школы Михаил Паламарчук по итогам окружного конкурса «Спортивная элита Ямала» был признан лучшим руководителем учреждения спорта.

Детско-юношеская спортивная школа «Ямбург» работает в спортивно-оздоровительном комплексе в Новом Уренгое. В ДЮСШ ведутся занятия по плаванию, мини-футболу, лыжному спорту, настольному теннису, волейболу, баскетболу, большому теннису, боксу, карате-кекусинкай, бильярду, спортивным танцам и легкой атлетике. Занятия ведутся бесплатно. В спортивной школе занимаются около 700 детей.