В минувшую среду в областном центре отметили День славянской письменности и культуры, посвящённый святым равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию.

Горожане собрались на Цветном бульваре, где состоялся концерт сводного хора Тюменской области и Тюменского государственного симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Евгения Шестакова. Для тюменцев в этот день пели воспитанники детских школ искусств города, Дворца творчества и спорта «Пионер», представители академического хора колледжа искусств, института культуры, хоровой капеллы Тюменской филармонии, а также любительских хоровых коллективов. Управлял хором художественный руководитель хоровой капеллы Тюменской филармонии заслуженный артист России Альберт Мишин.

Открывали праздник митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий и хор Тобольской духовной семинарии.

— Сегодня весь православный мир чтит память святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, тех, кто составил азбуку для славянских народов, тех, кто принес нам слово божье на доступном языке, — подчеркнул митрополит. — Это событие имеет эпохальное значение: оно сплотило славянские народы.

Владыка Димитрий пожелал всем доброго здоровья: «Живите в мире и помните о великом богатстве — нашей духовной культуре!» И тут же на бульваре зазвучали Алябьев, Глинка, Дунаевский, Пахмутова, Тухманов… Единый для страны «славянский» репертуар!

В него, объяснила исполнительный директор тюменского отделения Всероссийского хорового общества, доцент ТГИК Татьяна Шевелева, вошли 20 партитур. Часть произведений исполнили детские хоры, более сложные капеллы прозвучали в исполнении взрослых вокалистов.

Всероссийский песенный марафон, посвященный Дню славянской письменности и культуры, состоялся одновременно на Красной площади в Москве и столицах регионов. Напомним: традиция проведения праздника родилась в 2013 году в Москве, когда артисты на сцене и зрители на площади — вместе! — исполнили любимые песни. В 2014 году в праздничной программе «Хоровое содружество» в Тюмени впервые выступил тысячеголосый хор области. В 2015 году в состав сводного хора вошли более 2 тысяч юных вокалистов со всей области, а в 2016 году сводный хор впервые спел в сопровождении Тюменского симфонического оркестра.